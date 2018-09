Peter Veselý: Mesto môže hospodáriť lepšie. Stačí si vziať príklady z iných miest.

„Za naše dane si zaslúžime oveľa viac ako dnes dostávame“

27. sep 2018 o 14:44

Mládežnícky spoluhráč žilinského Fantóma Mareka Mintála a jeden z mála tridsiatnikov, čo okúsil ešte povinnú vojenčinu Peter Veselý (38) praktický celý život pracuje ako finančný poradca. Po dlhých rokoch v jednej firme sa rozhodol podnikať na vlastnú päsť. „Mesto by malo ľuďom pomáhať zorientovať sa vo financiách. Vidím, že majú v tom veľké problémy,“ vysvetľuje Veselý a dodáva, prečo sa rozhodol kandidovať za mestského poslanca: „Sme veľmi bohatá krajina, len to nevidieť,“ dodáva s tým, že peniaze sa zbytočne strácajú kamarátom v tých správnych skupinkách. „Vo vedení mesta musia byť aj skúsení finančníci, čo vedia využiť každé verejné euro na 120 percent,“ hovorí Veselý.

Pracujete 17 rokov ako finančný poradca a ešte vás to stále baví? Obvykle životnosť ľudí na takom mieste je maximálne rok. Ako sa vám podaril taký dlhoročný zázrak?

Baví ma práca s ľuďmi a hlavne mám pocit, že v tomto smere môžem ľuďom stále výrazne pomôcť. Preto sa snažím nájsť najlepšie riešenie pre nich a nie pre seba. Možno preto som vydržal tak dlho. Navyše sa snažím ľudí aj vzdelávať vo finančnej gramotnosti, lebo tam vidím obrovské medzery.

Kde robia ľudia najčastejšie chyby pri peniazoch?

Je to rôzne, ale všeobecne je naozaj nízka finančná gramotnosť. Ľudia nemajú základné vedomosti o peniazoch. Už sa mi stalo, že som prišiel do rodiny, kde mali 14 spotrebných úverov a berú pôžičku na to, aby splatili inú. Vtedy vidíte, že niečo nie je v poriadku. Ako budovať kapitál vie iba veľmi málo ľudí a niekedy stačí ich iba trochu postrčiť, či poradiť. Často majú poprehadzované priority. A práve toto by sa malo zmeniť a začať s vyučovaním finančnej gramotnosti už na základných školách a stredných školách.

Takže mesto by malo dávať na svojich školách dôraz aj na praktickú ekonomiku života?

Určite. Veľká otázka je však, ako k tomu pristúpia rodičia. Nemám problém aj ja urobiť prednášku. Niečo podobné som už robil, ale chýbala tam základná podpora od rodičov. Ak by si vtedy osvojili rodičia tie informácie a rady, tak tie deti sa mohli mať teraz lepšie. Má to teda zmysel, ale nie iba pre deti. Mesto by malo aktívnejšie pristupovať k rodičom, k obyvateľom, a preto vidím v zmysel v tom, ak by sa vytvorilo malé ale efektívne poradenské stredisko, kde by sa ľudia vedeli poradiť so svojimi problémami, kde by im pomohli nastaviť základné finančné veci, aby sa nestávalo, že rodičia berú úver na úver a potom sa z nich stanú neplatiči. Kto im je najbližšie okrem rodiny? Komunita a mesto. Štátne úrady sú od ľudí vzdialené. Možno nie fyzicky, ale mentálne určite. A práve v tom vidím priestor, kde by mohlo byť mesto aktívnejšie. Aby im poskytovalo nielen čisté chodníky, ale aj reálnu pomoc v ekonomických, či právnych veciach. Ľudia by mali mať pocit, že ich mesto nenechá v štichu a podľa možností pomôže. Ak samozrejme tú pomoc chcú.

Aj preto ste sa rozhodli kandidovať?

Áno aj. Celý život pomáham ľuďom. Tak ako sa snažím v mojej profesii zmeniť veci pre konkrétnych ľudí k lepšiemu, tak by som chcel priložiť ruku dielu vo väčšom. Tým, že cestujem, tak vidím, že v zahraničí mestá a ich služby fungujú lepšie. A chcel by som, aby to bolo tak isto aj v Žiline.

Povedali ste áno aj. Čo sú tie ďalšie veci, ktorým sa chcete venovať?

Určite viem byť nápomocný na poli financií, čo je absolútny základ fungovania mesta. Dnes existujú rôzne nástroje, ako ušetriť nemalé prostriedky, alebo dokonca sa dajú aj získať. Nie je to len o výbere daní, či predaji majetku. Keď to trochu zveličím, tak skúsení finančníci vedia využiť každé zverené euro na 120 percent. V Žiline aktuálne nie je problém s peniazmi. Ekonomika ide a aj výber daní. Problém je, ako sa využívajú. Keď sa pozriem na rozpočet, tak mnoho tisíc eur sa doslova vyhadzuje von oknom. V skratke ľudia platia mestu oveľa viac, ako dostávajú späť. Cez rôzne finančné nástroje by sme vedeli zveľadiť majetok mesta bez toho, aby to stálo obyvateľov, čo i len euro navyše. Na to však vo vedení mesta musia byť ozaj ekonómovia.

Takže sa chcete sústrediť na využite mestských financií?

Rozhodne. Na politiku sa pozerám skôr cez ekonomiku. A vidím, že tento štát je bohatý, sú tu veľmi šikovní ľudia. Každý rok je vyšší výber z daní. Problém však je, že sa peniaze využívajú veľmi neefektívne. Keby sa len jedno jediné volebné obdobie využívali rozumne a nie iba pre uzavretú skupinku ľudí, tak by sme mohli žiť na oveľa vyššej úrovni. Ako som spomínal, tak cieľom je zefektívniť využitie financií. Ak sa to dá v iných mestách, tak prečo by sa to nedalo v Žiline?

Okrem toho mám ešte jednu srdcovku a tým je šport. Mrzí ma, že dnes chodím okolo basketbalových, či futbalových ihrísk, ktoré sú v katastrofálnom stave. Sú prázdne, lebo sa tam športovať nedá. Súčasný primátor si dal za cieľ bojovať proti detskej obezite, ale nevidím nič reálne, čo by spravil, aby sa deti viac hýbali. Zmeniť jedálny lístok v jedálňach na základných školách nestačí. Preto by som chcel obnoviť záujem detí o šport. Chápem, že dnes je prednejší mobil, či počítač, ale dať naozaj gól, či kôš na ihrisku vám žiadna hra nenahradí. Ale k tomu, aby sme ich vytiahli von, tak ihrisko nemôže byť zarastené, či rozbité.

Takže v Žiline chýba športová infraštruktúra pre deti…

Áno. A samozrejme aj pre dospelých a profesionálnych športovcov. Sám som bol futbalistom v MŠK Žilina do dorastencov. S futbalom to nie je až také zlé, ale máme tu aj iné športy. Nie každý môže a chce byť futbalistom a tieto športy to majú v Žiline mimoriadne ťažké.

S futbalom ste prečo skončili?

Uvedomil som si, že až taký dobrý, aby som bol profesionálnym futbalistom nie som, takže som sa zameral radšej na vzdelanie.

Vyrastali ste s nejakým slávnym futbalistom?

Hrával som s Martinom Ďuricom a o rok starší bol odo mňa Marek Mintál. Keď sme spolu hrávali, tak sa naučil odo mňa zopár trikov a podarilo sa mu ich aj zaviesť do praxe. (smiech).

Spomínali ste, že ste vášnivý rybár od detstva. Čo je na tom také zaujímavé, že človek sedí, pozerá do vody a čaká, kedy sa pohne vlasec?

Niekedy vás zoberiem na ryby a uvidíte. Ja ale nie som taký klasický rybár. Ja skôr z člna a na prívlač. Teraz som bol na takej vysnívanej dovolenke a mohol som chytať lososy. Keď máte možnosť chytiť lososa kráľovského, ktorý ma 22 kíl, tak je to skvelý pocit. Potom ďalší skvelý zážitok je, keď môžete rybu pustiť do vody. Ja ich nechytám kvôli jedlu, ale kvôli tomu zážitku a relaxu v prírode.

A aký máte najväčší úlovok ak nerátame toho lososa?

Sedemkilový zubáč, ktorý meral 89 centimetrov. Toho sa ale priznám, som späť nepustil.

Peter Veselý- finančný manažér a poradca Rodený Žilinčan. Študoval na SPŠ v Kysuckom Novom Meste, odbor technické informačné služby. Po škole a po absolvovaní vojenskej služby sa zamestnal ako predavač v obchode s rybárskymi potrebami. Tam prepadol svojmu celoživotnému koníčku, ktorým je rybárčenie, príroda a športovanie. Pracovne sa ale už pred rokmi presunul do oblasti financií a finančného poradenstva.

