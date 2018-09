Marek Frťala: Chcem, aby Žilina udávala trendy na Slovensku

„Záleží nám na našom meste. V Žiline vidíme svoju budúcnosť a chceme tu ostať žiť. Očakávame však oveľa viac.“

27. sep 2018 o 14:38

Mladý vyštudovaný stavbár Marek Frťala sa od strednej školy venuje občianskym aktivitám. Jeho vášňou sa stal workout, alebo „po slovensky“ cvičenie pod holým nebom. Spolu s priateľmi začali po Žiline presadzovať workout parky, aby si aj ostatní obyvatelia mohli zacvičiť a zmysluplne tráviť voľný čas. Jeho snom bolo, aby Žilina mala najviac takýchto parkov na Slovensku, čo sa mu aj splnilo. Za necelé 3 roky sa mu podarilo spraviť zo Žiliny mesto s najväčším počtom workout parkov na Slovensku. Jeho životným mottom je „Hlavne sa netreba báť“. Takto pomenoval aj svoj najnovší projekt - talkshow, v ktorej verejnosti predstavuje príbehy šikovných Žilinčanov.

Ste pomerne mladý. Prečo ste sa rozhodli v takom mladom veku vstúpiť do politiky?

Práve preto, že som mladý. Moji kamaráti v rovnakom veku ako ja, ani len netušia, kto ich zastupuje v mestskom zastupiteľstve. Rozprávame sa o tom, ale cítim u nich apatiu voči veciam verejným. Dúfam, že aj mojím príkladom ukážem, že to má zmysel. Že má zmysel sa zaujímať o veci verejné, a najmä, že politika nie je určená len pre „starších ľudí“ (smiech), ale je dôležitou súčasťou života každého človeka.

Čo vás presvedčilo, že je čas kandidovať?

Istej forme politiky som sa venoval už na strednej škole. Bol som poslancom mládežníckeho parlamentu. Teraz je to pre mňa také prirodzené pokračovanie ďalej. Venujem sa rôznym projektom. Taký najhlavnejší projekt a je ho po mne aj vidieť, je street workout. To je outdoorové cvičenie, ktoré ku nám prišlo z USA. Projekt je o budovaní workout parkov na cvičenie. Je to verejný priestor, kde sú hrazdy a bradlá na cvičenie a tieto parky slúžia ľuďom, na zmysluplné trávenie voľného času. Prvý verejný workout park sme vybudovali v Bôrickom parku a potom to už následne išlo – Solinky, Hájik, Bytčica a podobne. Organizovali sme tu tréningy pre verejnosť a zapájal som sa aj do ďalších iných aktivít, ktoré organizovalo mesto alebo dobrovoľníci.

Je to to, čo vás napĺňa?

Mal som taký cieľ, aby Žilina bola jedno z najlepších miest v tomto cvičení. Želal som si, aby tu bol najväčší počet workout parkov a tento svoj študentský sen som si splnil. Spolu s ďalšími aktivistami sme zo Žiliny spravili mesto s najväčším počtom workout parkov na Slovensku.

Takže vďaka Frťalovi môžu ľudia v Žiline žiť zdravšie?

Až tak by som to sám nepovedal, ale čiastočne áno. Vo viacerých lokalitách sme im na to vytvorili podmienky. Budem rád, keď sa to podarí aj v ďalších. Som rád, že sa mi podarilo naplniť si svoj sen a zároveň aj pomôcť ľuďom a skrášliť Žilinu, ktorú zbožňujem. Žijem tu celý život a chcem, aby to bolo najlepšie miesto pre život. Chcem, aby Žilina udávala trendy na Slovensku.

To je odvážny sen.

Je, ale dá sa naplniť. Jeden sen som si splnil, takže je čas na ďalší (smiech).

video //www.youtube.com/embed/ReRbwNqk0qs

Relácia Hlavne sa netreba báť - najnovší projekt Mareka Frťalu .

Čo vám teda v meste chýba. Alebo inak, čo by ste zmenili?

V Žiline by som chcel prioritne zmeniť komunikáciu s ľuďmi a pritiahnuť ich do verejného diania. Politika je vec o nás všetkých. Nie o pár ľuďoch. Preto je dôležité, aby mesto, či poslanci zapájali do verejného diania a rozhodovania čo najviac ľudí. Prinesie to mnoho nových nápadov. Keď rozhodujete o nich bez nich, málokedy riešite ich skutočné problémy. Väčšinou tie vymyslené.

Pri budovaní workoutových ihrísk ste spolupracovali aj s mestom. Ako to išlo?

Musím priznať, že zo začiatku bola komunikácia ťažšia. Museli sme im vysvetľovať, čo to ten workout je. Prečo je to dobré a že Žilinčania to naozaj chcú. Navyše, ak chceme, aby aj deti cvičili, tak je dosť podstatné, aby mali kde. A na to sú tu presne tie workoutové ihriská na sídliskách alebo v rôznych parkoch. Mestu a poslancom sa to nakoniec zapáčilo. Neskôr sme tu zorganizovali aj dva ročníky Majstrovstiev Slovenskej republiky v street workoute, na vysokej úrovni a jeden z nich mal aj charitatívny rozmer.

Ako hodnotíte prácu doterajších poslancov? Ako sa Vám spolupracovalo?

Myslím si, že je dosť podstatné, aby sa poslanci v mestskom zastupiteľstve vymenili, alebo aspoň čiastočne sa obmenili generácie. Sedí ich tam veľmi veľa, nechcem nikoho uraziť, ale mnohoročných poslancov a títo už toho moc nevymyslia. Keď tam sedíte 16 a viac rokov, asi už s ničím novým neprídete. Je to prirodzené. Treba tam mladých odvážnych a silných ľudí, aby vybudovali zaujímavé, moderné a pre ľudí ďaleko priateľskejšie mesto. Výrazne silnejšiu Žilinu.

Marek Frťala- občiansky aktivista Spoluzakladateľ a štatutárny zástupca občianskeho združenia WORKOUT TEAM ŽILINA, ktoré rozvíja svoje aktivity od roku 2014. Už počas strednej školy rozbehol výstavbu workoutových parkov v Žiline a okolí. Spolu s ďalšími aktivistami spustili projekt „Cesta mládeže“ a začali trénovať mládež na sídliskách, čím prispeli k tomu, že časť mládeže začala žiť zdravšie a zmysluplnejšie tráviť voľný čas. Pomocou partnerov zorganizovali dva úspešné ročníky Majstrovstiev Slovenskej republiky v Street Workoute, z ktorých jeden mal aj charitatívny rozmer. Vďaka týmto úspechom mali možnosť reprezentovať Street Workout v najväčších slovenských televíziách. Pre jeho aktivity a záujem o veci verejné bol v roku 2015 zvolený za poslanca Mládežníckeho parlamentu v Žiline. V rámci projektu Európskej únie E+ absolvoval niekoľko medzinárodných stretnutí, kde mladí ľudia riešia aktuálne problémy Európskej únie. Pôsobil aj ako predporotca v známej televíznej súťaži Česko-Slovensko má talent. Momentálne pracuje aj na projekte „Hlavne sa netreba báť“. V divácky zaujímavej talkshow predstavuje verejnosti doteraz skryté príbehy mladých úspešných Žilinčanov. Ako nezávislý kandiduje na poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 2 - Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha.

