Súťažiaci dorazili do cieľa zablatení, ubolení, ale i šťastní

Najstarší pretekár tohtoročného Žilinského Blatíčka mal 65 rokov.

26. sep 2018 o 20:35 Tomáš Hládek

V sobotu sa v Lesoparku Chrasť už konal štvrtý ročník Žilinského blatíčka. Na štart amatérskeho prekážkového behu, ktorý meral deväť kilometrov, sa postavilo päť stoviek súťažiacich. Preteky štartovali v priestoroch detského ihriska v lesoparku.

Následne pretekári pokračovali po lesných chodníkoch, susediacich poliach, aby sa opäť dostali do lesoparku, kde bol cieľ pretekov. Cestu im skrížilo až 42 prekážok, ktoré preverili pripravenosť všetkých odvážlivcov, ktorí sa postavili na štart Žilinského blatíčka.

„Tento rok to bola naozaj mimoriadne náročné. Blato, blato a zasa samé blato. Do toho plazenie pod elektrickým plotom, šplhanie na laná, prevracanie pneumatík, či výlez z jamy smrti. Myslím si, že pretekári i diváci si prišli na svoje. Môj obdiv patrí najmä tým prvým, pretekárom. Muži i ženy, bez ohľadu na vek, sa postavili na štart výzvy, ktorá ich poriadne preverila. Že vek nehrá rolu, dokázal najstarší pretekár, ktorý mal 65 rokov. Najmladší mal 15 rokov,“ opísal priebeh pretekov ich riaditeľ, Vladimír Randa.

Ako prví štartovali tento rok pretekári v takzvaných elitných vlnách. Trať spomedzi pretekárov, ktorí cielili na čo najrýchlejší čas, najlepšie zvládol Ján Peržel. Ako jediný prešiel trať pod jednu hodinu. 31-ročný pretekár si vylepšil svoje minuloročné druhé miesto a aj svoj celkový čas. Druhý do cieľa dorazil Martin Skorčík a tretie miesto si vybojoval Miroslav Lukáč. Medzi ženami sa najlepšie darilo Simone Hudokovej, ktorá zvládla trať za menej ako hodinu a štvrť.

Súčasťou Žilinského blatíčka boli aj dva detské behy, ktorých sa zúčastnili desiatky detí. Detská trať merala približne jeden km a bolo na nej niekoľko prekážok.

„Podľa ich reakcií a reakcií rodičov by sme mali o rok detskú trať predĺžiť a pridať prekážky. Niektoré deti si ju dokonca zabehli viackrát. Teší nás to, pretože vidíme, že organizácia takýchto pretekov mnoho detí i dospelých motivuje ku športovaniu. A to je náš cieľ, podporiť aktívne trávenie voľného času a pomáhať rozvoji žilinského lesoparku. Aj organizáciou takýchto netradičných pretekov.

Práve ich organizácia by nebola možné bez nezištnej pomoci asi 80 dobrovoľníkov, mesta Žilina a všetkých partnerov, ktorí nám pomáhajú. Všetkým, ktorí takto prispievajú, by som sa chcel úprimne poďakovať,“ dodal na záver Randa.

Poradie:

Muži: 1. PERŽEĽ Ján 0:56:26,7; 2. SKORČÍK Martin +03:49,9; 3. LUKÁČ Miroslav +04:33,0.

Ženy: 1. HUDOKOVÁ Simona 1994 1:14:56,3; 2. HAJOSTEKOVÁ Simona +04:59,9; 3. KAKUSOVÁ Jarmila +05:27,5.

Tímy: 1. THE MACHINES 4:39:50,7; 2. Team OCRA Slovakia +05:06,9; 3. Hlotka 1 +08:51,3.