Maroš Mikoláš zaberá v bráne i v škole

Časť prípravy na novú sezónu strávil mladý brankár v sedle bicykla.

24. sep 2018 o 18:57 Tomáš Hládek

Žilinský rodák kryl v uplynulej sezóne chrbát Tomášovi Tomekovi. Okrem žilinského dresu obliekal aj dres prvoligovej Považskej Bystrice, kde si v štrnástich zápasoch pripísal 91,5% úspešnosť zákrokov. Pre mladého brankára priniesla nová sezóna novú výzvu.

Ako hodnotíte uplynulú sezónu?

- Minulá sezóna bola celkom turbulentná. Ubehlo to rýchlo a takto s odstupom môžem vyjadriť spokojnosť s postupom do play-off, v ktorom sme Zvolenu nedarovali nič zadarmo.

Vo štvrťfinále ste sa po roku opäť stretli so Zvolenom, no tentoraz ste mu podľahli. Nemálilo sa po bronzových medailách vypadnutie v štvrťfinále?

- Očakávania boli vyššie a chceli sme ísť rozhodne ďalej. Bohužiaľ, Zvolen nám to po roku vrátil a tentoraz sme ťahali za kratší koniec.

Sezóna Vám skončila už v apríli. Čiže ste mali dlhú prestávku...

- To je pravda. Tento rok bola kratšia o boje v semifinále, resp. finále (úsmev).Tým však, že sezóna je plynulá a s výnimkou pár reprezentačných prestávok trvá nepretržite osem mesiacov, každému dobre padne čas na oddych od hokeja a rehabilitáciu.

Čo robil Maroš Mikoláš počas voľna medzi sezónami?

- Venoval sa rodine a aktivitám, na ktoré nie je čas v priebehu sezóny a taktiež štúdiu na vysokej škole. Regeneroval som po uplynulej sezóne, vrátane dovolenky. Následne som sa začal pripravovať na nadchádzajúcu sezónu.

Ako prebiehala príprava na novú sezónu?

- Zvyknem kombinovať viacero druhov športov a tým prípravu oživiť. Od práce v posilňovni, cez boxerské tréningy, beh až po outdoorové aktivity, akými sú cyklistika a vysokohorská turistika.

Na čo ste sa hlavne zamerali v príprave?

- Všeobecne sa snažím zameriavať hlavne na rozvoj dynamiky a využiteľnej sily. Takže veľa pracujem s vlastnou váhou tela a väčšinu cvikov prispôsobujem pohybom podobným tým v bránkovisku.

Spomenuli ste, že ste časť prípravy strávili na bicykli. Prečo?

- Je to pre mňa spôsob, akým sa dá vynikajúco kombinovať príjemné s užitočným, pretože mám veľmi rád prírodu a čerstvý vzduch.

Obľubujete skôr horskú alebo cestnú cyklistiku?

- Keby som si striktne mal zvoliť medzi týmito možnosťami, tak by to bol horský bicykel, pretože mi poskytuje väčší pôžitok z jazdy.

Kde v okolí Žiliny sa chodíte najradšej previesť?

- Najradšej volím tunajšie žilinské horské klasiky, akými sú Straník alebo Polom.

Pred sezónou vládla v Žiline neistota ohľadom pokračovania mužského hokeja. Ako ste vnímali túto situáciu?

- Určite to nebolo príjemné. Viac-menej sme mali len informácie, ktoré sa k nám dostali z médií. Takže sme dlho čakali ako sa situácia vyvinie.

Neuvažovali ste nad zmenou pôsobiska?

- Keby sa to uberalo zlým smerom, musel by som nad tým uvažovať. Ale od začiatku som veril, že to dobre dopadne. V Žiline som chcel ostať.

Aj počas tejto sezóny budete, okrem hokeja, študovať na vysokej škole v Žiline. Čo je kľúčom k tomu, aby vyťažený športovec zvládal aj školské povinnosti?

- Myslím, že všetko sa dá, keď sa chce. Samozrejme, vyžaduje si to úsilie, ale mňa osobne štúdium vždy bavilo. Aj vďaka ústretovosti zo strany školy je to možné.

Aké si dávate ciele v tejto sezóne?

- Ak ide o osobné ciele, chcel by som odchytať čo najviac kvalitných zápasov. Z tímového hľadiska je hlavným cieľom najbližší zápas. Krok po kroku zbierať bod po bode, baviť ľudí, pre ktorých to robíme a v konečnom dôsledku sa prepracovať do play-off z čo najlepšej pozície.

V kádri neostal po minulej sezóne kameň na kameni. Čo hovoríte na veľkú obmenu, ktorá nastala v kádri Žiliny?

- Veľkú fluktuáciu spôsobila asi aj situácia, ktorá tu bola. Veľa chalanov si nemohlo dovoliť čakať takú dlhú dobu. To sú však veci, ktoré sú v športe bežné.

V minulých sezónach ste si v kabíne sadli, keď ste vytvorili výbornú partiu. Aká je zatiaľ nálada v šatni s novými spoluhráčmi?

- Aj napriek tomu, že sme sa stretli takpovediac „na rýchlo“ , je partia veľmi dobrá. Rozumieme si, kolektív vyzerá super, ostáva to už len pretaviť do výkonov na ľade.

V tejto sezóne pravdepodobne dostanete viac priestoru medzi troma žrďami. Cítite väčší tlak na seba?

- Tlak vychádza z očakávaní, ktoré mám rovnako od seba aj ja. Myslím si, že tlak tam musí byť a je to v poriadku.

Novú sezónu ste začali výhrou proti dvadsiatke. Prekvapili Vás niečím mladíci?

- Nepovedal by som, že prekvapili. Mladíci hrajú vždy veľmi aktívne. Veľa ľudí zvykne označovať víťazstvo nad dvadsiatkou ako povinné. Nebolo to jednoduché víťazstvo, ale zato dôležité.

O týždeň sme odohrali zápas proti Detve. Inkasovali sme až päťkrát. Tréner Paukovček aj hráči po zápase hovorili o darovaných góloch. Kde nastali chyby z vášho pohľadu?

- Išlo o nešťastný zápas, v ktorom sme mali brať body. Kľúčom boli zbytočné osobné chyby, po ktorých sme inkasovali päťkrát, čo je na domácej pôde veľmi veľa.

Čo musí mužstvo spraviť, aby sa dostavili zlepšené výsledky?

- Ukázať kvalitu, ktorá v mužstve nepochybne je. Dať do toho všetko a bojovať ako jeden tím celých 60 minút.