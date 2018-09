Poslanci opätovne neschválili bezplatnú MHD pre všetkých Žilinčanov

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline na pondelkovom zasadnutí opätovne neschválili investičný zámer zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v meste pre všetkých obyvateľov.

24. sep 2018 o 17:07 TASR

Primátor Igor Choma aj na júnovom MsZ navrhoval zmenu tarify MHD v Žiline, ktorá mala uviesť do praxe bezplatnú MHD od 1. januára 2019.

"Rozhodne je mi z toho smutno. Na druhej strane to chápem a vnímam ako rozhodnutie MsZ, ktoré absolútne rešpektujem. Myslel som si, že aj na poslednom riadnom MsZ treba túto tému otvoriť. Pretože si to podľa môjho názoru Žilinčania zaslúžia. Žilina je v kondícii, aby mohla riešiť túto situáciu. A napokon, nedá sa nevidieť ani to, čo sa deje v Českej republike. Za posledné tri roky vzniká bezplatná hromadná doprava v šiestich mestách. Má to nejakú logiku, opodstatnenie a myslel som si, že Žilina by mohla byť mestom, kde vieme takýto systém uplatniť," povedal Choma.

Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) by podľa jeho riaditeľa Jána Barienčíka v prípade schválenia bezplatnej dopravy pre všetkých obyvateľov mesta situáciu kapacitne zvládal z pohľadu počtu vozidiel.

"Iná záležitosť je, že by sme museli prijať do desať vodičov navyše. A zároveň, bezpodmienečne by sme museli zvýšiť kilometrické výkony v rámci jedného roku. Podľa mojich informácií materiál počítal aj s takýmito nákladmi," uviedol Barienčík.

Bezplatnú MHD využívajú od roku 2014 občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina. Na základe bezdlžnosti od roku 2015 občania vo veku od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste, od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov, ktorí sú žiakmi s trvalým pobytom v meste, od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov s trvalým pobytom v Žiline.

Cieľom spustenia bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov bolo podľa predloženej dôvodovej správy zatraktívniť cestovanie MHD, aby cestujúci prirodzene preferovali cestovanie verejnou hromadnou dopravou.