Fincentrum Žilina

Rozhovor s Monikou Poletovou o možnostiach v oblasti finančníctva

24. sep 2018 o 7:53

„V súčasnosti je to už 12 rokov, čo sa mi otvorili dvere do sveta financií. Bolo to ku koncu štúdia na vysokej škole, keď som dostala možnosť pracovať, naberať prax a skúsenosti popri štúdiu v maklérskej spoločnosti, čo sa mi veľmi páčilo, pretože sféra financií ma zaujímala. Bolo to síce pod inou značkou, každopádne, to že chcem podnikať a rozvíjať sa v tejto oblasti, som si uvedomila práve tu,“ hovorí Monika Poletová, ktorá začala v spoločnosti Fincentrum pracovať v roku 2010 a dnes môže bez akýchkoľvek pochybnosti zhodnotiť, že prestup do tejto spoločnosti bolo naozaj dobré rozhodnutie. Zázemie, IT rozvoj, vzdelávanie, podpora, profesionalita, ambície byť stále väčším prínosom pre klientov a hlavne pre ľudí v rámci firmy, to definuje z jej pohľadu túto spoločnosť a hlavne celé riaditeľstvo Michala Gajdoša, ktorého súčasťou je aj Monika. Ako oblastná riaditeľka má dnes v tíme 13 ľudí, obchodníkov a manažérov z rôznych sfér, napríklad bankovníctva, realít a priameho predaja, ktorí sú vďaka spokojným klientom známi v danom regióne. Sú to napríklad Tibor Csunyocska, Alenka Roháčiková, Zuzka Šnajderová, Pali Remenár, Mirka Pokrievková a ďalší.

„To, čo si uvedomujem je, že dnešní klienti majú oveľa väčší prehľad ako to bolo v minulosti. Tento fakt vnímam veľmi pozitívne, pretože komunikácia s nimi môže byť jednoduchšia. Na druhej strane nás to dáva do pozoru v rámci práce na sebe, pretože dnes si klient môže vybrať svojho sprostredkovateľa a keďže peniaze sú veľmi citlivá záležitosť, každý chce mať pri sebe človeka, ktorý vie o čom hovorí a môže sa na neho spoľahnúť,“ tvrdí Monika Poletová a zdôrazňuje, aké dôležité je pre dnešných ľudí komplexné riešenie potrieb a požiadaviek. V dnešnej dobe sa hypotéky predávajú samé a ľudia do kúpy alebo navýšení svojich úverov idú častokrát bez rozmyslu, tzv. „ na doraz“, bez toho aby si tvorili rezervy. „Je pravda, že je teraz dobré obdobie, no v rámci mojej kariéry som zažila aj obdobie krízy v roku 2009, kedy sa ukázalo, že mať finančnú rezervu bolo záchranou. Preto jednou z kľúčových tém mimo iného sú u nás rezervy, investície, sporenia. Aj z mála sa dá sporiť a tu je dôležitý čas, čím skôr začne klient, tým väčšiu istotu si vie v živote vytvoriť.“

To, na čom dnes Monika podľa jej slov pracuje a odlišuje ju to od iných sprostredkovateľov, je ich vlastný projekt vo forme webu finfun.sk – Financie s úsmevom, za ktorý vďačia najmä Tiborovi Csunyocskovi, ktorý okrem aktívnej činnosti na tejto stránke zabezpečuje IT podporu. „Prostredníctvom príspevkov na rôzne témy sa nebojíme prezradiť naše know how, či už pred klientami alebo konkurenciou, lebo si myslíme, že to pomôže rozvoju nášho odvetvia.“ Čím ďalej tým viac sú ľudia naučení komunikovať online, hlavne tí mladí. Pravidelnými príspevkami a článkami na stránkach chcú ľuďom ukázať, aké dôležité je byť finančne gramotní. Jednou zo snahou tejto spoločnosti je rozoberať témy financií tak, aby boli pochopiteľné aj bežnému človeku. Podobne to platí aj o témach komunikácie a nastavenia mysle.

„Najväčšiu radosť mám z toho, keď sa náš spokojný klient stane zároveň aj naším kolegom, pretože téma financií je mu od nás tak dobre vysvetlená, že ho začne baviť. Robíme veci tak, aby sme v prvom rade pomohli a poradili našim klientom,“ hovorí o svojej životnej motivácii Monika Poletová a zároveň dodáva, že je šťastná, keď jej je umožnené šíriť túto filozofiu aj ďalej.