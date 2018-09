Žilinský Bulvár: Kedysi vychýrená štvrť mesta, teraz len upadá

Žilinský Bulvár je vo veľmi zlom stave. Problémom sú najmä bezdomovci.

23. sep 2018 o 9:29 Alexandra Janigová

ŽILINA. Kedysi vychýrená štvrť v centre mesta, nazývaná Bulvár, sa zmenila na nepoznanie. Problémom je špina, neporiadok, no najmä bezdomovci, ktorí spávajú na lavičkách.

Problémy s bezdomovcami

Myslí si to aj Daniela T., ktorá nám napísala svoj postreh. „Prešiel okolo nich jeden mestský policajt bez povšimnutia a druhý zastavil, štuchli do neho, posadil sa a problém vyriešený, išli ďalej. Ale to, že má okolo seba bordel, ktorý tam, samozrejme, nechá a ako vidím, veselo pije ďalej to svoje čučo, je v poriadku.

A to, že ich zobudili, im zjavne neprekáža lebo si zase ľahli,“ opísala nám problém. „Keď potom vidím, ako si tam sadnú matky s deťmi, ktoré sa hrajú na miestach, kde si podobní ľudia urobili WC,“ doplnila.

Neporušujú predpis

Podľa radnice ide o celospoločenský jav a problém, ktorý samospráva nevyrieši. Nemáme právomoc týchto ľudí bez ich súhlasu vykázať z verejných priestranstiev a rovnako im zakázať zdržiavať sa na verejných priestranstvách,“ vysvetľuje Barbora Zigová, hovorkyňa radnice. Sociálne neprispôsobiví občania, ktorí spia na lavičkách, neporušujú žiadny právny predpis, pokiaľ neznečisťujú verejné priestranstvo.

„V tomto prípade môže mestská polícia udeliť sankciu v zmysle zákona o priestupkoch do maximálnej výšky 33 eur. Vymožiteľnosť sankcie u týchto občanov je však takmer nulová.“ Práve nízka vymožiteľnosť práva u týchto ľudí je dôvodom, prečo sa neudeľujú sankcie – výzvy.

„To neznamená, že mestská polícia je k tomuto problému ľahostajná. V tomto konkrétnom prípade zabezpečí častejšiu hliadkovú činnosť v okolí Bulváru,“ potvrdila hovorkyňa. Myslí si, že viac týchto ľudí na Bulvári pribúda z toho dôvodu, že rastie počet sociálne znevýhodnených občanov. „Polícia eviduje podnety, občania však často na tento problém upozorňujú políciu mailom, teda nie priamo v čase, kedy sa reálne problém deje a kedy by mohla polícia poslať na miesto hliadku.“

Chcú ho obnoviť

V súčasnosti zabezpečuje mesto spracovanie územného plánu zóny Žilina – Bulvár. Riešeným územím je Ulica Antona Bernoláka od obchodného centra Aupark po predajňu TESCO na Ulici Juraja Fándlyho. Z východu a zo západu je územie vymedzené polyfunkčnými bytovými domami. Riešenie tejto časti mesta vyplynie zo spracovania a prerokovania územného plánu zóny. „Po schválení tohto dokumentu začneme zabezpečovať následné projektové dokumentácie, potrebné pre rekonštrukciu tejto lokality,“ doplnila Zigová.

Zámerom je vytvoriť nový atraktívny mestský verejný priestor, ktorý by mal naďalej plniť jednak pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta. Priestor si preto žiada nové riešenie bez prestavby pôvodných bytových domov, ktoré bolo úlohou súťaže Žilina – Bulvár, vyhlásenej v októbri 2015. Za posledné roky sa v tejto lokalite vymenilo stromoradie, prvá etapa na Ulici Antona Bernoláka prebehla v roku 2014, nedávno sa realizovala druhá etapa. „Rovnako sme odstránili čiernu čadičovú dlažbu a nahradili sme ju asfaltom (pri Národnej banke). Vybudovala sa tiež cyklotrasa a vymenil sa mobiliár,“ doplnila Zigová.