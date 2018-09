Kedy ste boli naposledy u zubára?

Veľa odpovedí má často rovnaký obsah. Aspoň desať rokov, po maturite alebo ako dieťa na základnej škole ešte v časoch pred osemdesiatym deviatym...

Kedy ideme k zubárovi, to je všetkým jasné. Keď už musíme. Bolesť je ešte stále jediným dôvodom, kedy sa odhodláme sadnúť k zubárovi do kresla. Zanedbanie prevencie, pravidelnej dentálnej hygieny má neraz za následok radikálne riešenia, ktoré nikto nemá rád. „Aby sa zuby nekazili, je potrebné sa o ne starať. My môžeme garantovať kvalitu našej práce a materiálov, ktoré používame. Nezaručíme sa však za prístup k zdraviu a prevencii niekoho iného. Do hlavy mu nevidíme,“ vysvetľuje Alexander Schill, stomatológ a majiteľ špičkovej Schill Dental Clinic v Žiline a v Bratislave.

„Záručný list“ na zuby

Lekári v Schill Dental Clinic v Žiline sú odborníci vo svojom remesle a navyše majú k dispozícii najmodernejšie technológie, ktoré im uľahčujú prácu a pacientom šetria čas, peniaze a hlavne bolesť. Ľudia chodia najčastejšie k zubárovi vtedy, keď majú akútny problém alebo plánujú väčší zákrok. „Nielen v týchto prípadoch u nás pomáhame rýchlo, bezbolestne a, samozrejme, profesionálne. Za našou päťročnou garanciu stojí predovšetkým presná a rýchla diagnostika problému pomocou špičkových prístrojov, kvalitné materiály, ktoré používame pri plombách, korunkách alebo implantátoch a bez debaty vysoká odbornosť vykonania samotného zákroku. Bez obáv k tejto garancii dávam svoje meno,“ dodáva Alexander Schill.

Ak pacient zle znáša i malú bolesť alebo si to prípad jednoducho vyžaduje – v Schill Dental Clinic používajú lokálnu alebo úplnú anestéziu, čo nie je všade samozrejmosť.

Päťročná záruka v kocke: Lekári Schill Dental Clinic garantujú kvalitu svojej práce a použitých materiálov. Z vašej strany potrebujú len to, aby ste si na seba našli čas, 2-krát ročne kliniku navštívili a absolvovali preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu.

Hodnotu zdravia máme na vrchole, ale reálne ju podceňujeme

Pri kúpe auta s presnosťou na centy vieme, koľko stojí doplnková výbava, pri dovolenke trváme na výhľade na more a radi si ho priplatíme, pri zubárovi sa najčastejšie uspokojíme so suchým konštatovaním, že je drahý. „Investícia do zdravia je kľúčová. Ak sme zdraví, vieme zarobiť na to, čo potrebujeme i na zbytočnosti. Podstatné je vedieť rozlíšiť kvalitu výkonu i prístupu, pridanú hodnotu v podobe servisu pre pacientov, vybrať si riešenie, ktoré je rokmi overené, riešenie so zárukou dobre urobenej práce. U nás na termín nečakáte mesiac, všetky vyšetrenia vrátane RTG a CT dostanete na jednom mieste, zlomený zub je opäť ako nový o pár hodín... Toto skutočne môžeme zaručiť, pretože poznáme svoje možnosti i potreby pacientov,“ konštatuje primár.

Abeceda prevencie

Máte doma správnu „výbavu“ pre zubnú hygienu? MUDr. Alexander Schill odporúča:

Kvalitnú zubnú kefku – rozlíšiť „tvrdosť“ štetín, odporúčam jednozväzkovú malú kefku – t. z. s jedným, no širokým trsom štetín (dostane sa aj na menej dostupné miesta).

Zubnú niť

Kefky na čistenie medzizubných priestorov

Zubnú pastu – podľa potreby, obľúbenosti

Škrabku na povlak jazyka

„Súčasťou dentálnej hygieny u nás je, samozrejme, poučenie o čistení si zubov, názorná inštruktáž, ako používať jednotlivé nástroje, pacient si to môže sám vyskúšať, pritom si ich v balíčku zoberie od nás domov, aby ich mal po ruke, neodkladal ich nákup, nezabudol na ne. Správna a pravidelná dentálna hygiena je naozaj základ zdravých zubov.“ Ako často absolvovať dentálnu hygienu? Je to individuálne, určite však minimálne raz za rok.

Ako na zubný kameň?

Povedzme si, kde má tento problém základ. Zubný kameň vzniká mineralizáciou zubného plaku – čiže na zvyšky potravy, ak sa neodstránia (správne nevyčistia) vplyvom slinných žliaz, vyzrážajú sa minerály, a tak vznikne tvrdý povlak, zubný kameň. Vieme ho efektívne odstrániť už spomínanou profesionálnou dentálnou hygienou:

Ak je zubného kameňa veľa, hrubé nánosy – najskôr sa odstráni ultrazvukom a následne sa zuby dočistia ručne kyretami, oškrabú a vyhladia sa všetky zvyšky kameňa.

Ak sú na zuboch pigmenty, tie sa odstránia pieskovaním, potom sa kefkami a pastou vyleštia a povrch zuba sa nafluoriduje.

O význame prevencie hovorí MUDr. Alexander Schill