Legenda je zo Žiliny - zdôrazňuje najväčší výrobca tresky

19. sep 2018 o 13:41

Spoločnosť Ryba Žilina, najväčší výrobca tresky v majonéze, pokračuje v komunikácii svojho vlajkového produktu, ktorý právom pasuje za legendu slovenskej gastronómie. V jesennej vlne tohtoročnej kampane, ktorú realizuje v spolupráci s brandingovou agentúrou Generations, má za cieľ ešte silnejšie zdôrazniť, že domovom tejto tradičnej špeciality je Žilina.

Žilinský závod, kde sa mesačne vyrobí viac ako 250 ton tresky v majonéze, je najdlhšie nepretržite fungujúcim podnikom na spracovanie rýb na Slovensku. V prevádzke je od roku 1924, pričom produkcia tresky v majonéze tu má svoju tradíciu už 64 rokov. „ Uvedomujeme si historické dedičstvo, ktorým naša spoločnosť disponuje. Len málo potravinárskych výrobcov sa môže pochváliť tak silno národným produktom, ktorý miluje deväť z desiatich Slovákov. Tento rok si dávame za cieľ prihovárať sa naprieč generáciami slovenských spotrebiteľov jednoduchým, ale o to jasnejším posolstvom, s ktorým sa dokážu stotožniť. Treska v majonéze, ktorá pochádza zo Žiliny, je skrátka legenda. A my sa snažíme robiť maximum preto, aby si tento výrobok uchovával svoju kvalitu a chuť a mal svoje miesto v slovenských chladničkách aj o ďalšie desaťročia,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina Michal Britvík a dodáva, že spoločnosť kampaňou sleduje posilňovanie svojej pozície najväčšieho výrobcu tresky v majonéze a tým chce podporovať predaj aj širšieho portfólia produktov značky PRETO Ryba Žilina.

Jesenná vlna kampane „Legenda je zo Žiliny“ prichádza v čase, kedy výrobca zároveň mierne redizajnuje balenie vlajkového produktu Treska Exklusiv. Ešte výraznejšie červenší obal je súčasťou kontinuálnej firemnej stratégie v súvislosti s farebným kódovaním svojich produktov prémiovej aj štandardnej tresky.

"V kľúčovom vizuáli jesennej vlny kampane sme sa zamerali na jednoduchosť. Vynovený obal a jasný headline Legenda je zo Žiliny, ktorý robí produkt nezameniteľným. Pridali sme aj detail odliepajúceho sa rohu, v ktorom vidíme odhaľujúce sa logo firmy. Odliepajúci sa roh je zároveň metaforou na otvorenie vynoveného téglika tresky," povedal Jakub Zeman, Senior brand consultant brandingovej agentúry Generations, ktorá kampaň pre Ryba Žilina vytvorila.

Kampaň „Legenda je zo Žiliny“ trvá od začiatku septembra do obdobia Vianoc. Prezentovaná je printovou inzerciou, POS aj OOH komunikáciou. Významnú časť media mixu zohrávajú sociálne médiá Facebook a Instagram, kde je treska spájaná so slovnými hračkami, napr. ako „Fishanda zo Žiliny, ktorú všetci mealujú.“ Súčasťou komunikácie je aj koncept promotion „Legendárne raňajky s Fun rádiom“. V týždni od 17. do 21. septembra Ryba Žilina odmení postupne 3 poslucháčov Fun rádia, ktorým doručí balík tresky priamo do kancelárie. Postará sa tak o raňajky pre celé tímy kolegov.