Vlci s neporazeným tímom držali krok

Žilinskí hokejisti sa v závere odhodlali na hru bez brankára.

18. sep 2018 o 21:41 TASR

MsHK DOXXbet Žilina - MHC Mikron Nové Zámky 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Góly: 31. Kučný (Rudolf Huna, Jenčík), 54. Surovka - 19. Nejezchleb (M. Novák, Rogoň), 53. H. Ručkay (Zbořil), 57. Fábry (M. Novák, Ordzovenský). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 6:7, navyše: Košarišťan 10 minút za nešportové správanie, Hatala (obaja Nové Zámky) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 311 divákov.

ŽILINA: Horčička - Žilin, Jankovič, Bagin, Kučný, Matejka, Piegl, Mendrej, Balej, Húževka, Bárta Rudolf Huna, Surovka, Jenčík, Hvila, J. Ručkay, Beránek - Sikela, Ondruš, Fedosejev - Hrazdíra.

NOVÉ ZÁMKY: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, M. Novák, Konig, Hatala T. Pospíšil, R. Hruška, Štrauch, H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík - Nejezchleb, Fábry, Rogoň - Bajtek, Videlka, Ondrušek.





Aktívnejšie vstúpil do zápasu doposiaľ nezdolaný líder súťaže, ale Horčička, ktorý dostal v bránke vlkov dôveru, svoj tím podržal. Domáci odpovedali nebezpečne, keď kapitán Balej nepremenil v 4. a v 7. min nájazdy na Košarišťana.

Domáci však hrali v 7. min prvú presilovku zápasu a počas nej Košarišťan podrazil jedného z domácich, a tí mali k dispozícii 77 sekúnd výhody o dvoch hráčov. Nedokázali ju využiť, aj keď Sikela bol k tomu v 9. min blízko.

V úvode 13. min opečiatkoval Konig delovkou v presilovke žrď domácej bránky a Nové Zámky mali o chvíľu výhodu ďalšej presilovky, ale faulom o ňu rýchlo prišli. Vlci to však nevyužili, a tak prišiel trest, keď Nejezchleb poslal puk do pravého dolného rohu Horčičkovej bránky a Novozámčania šli do kabín s najtesnejším vedením.

Do druhej časti vstúpili Novozámčania aktívnejšie aj vďaka presilovke, ale nedokázali ju využiť a hra sa postupne začala preklápať na stranu domácich. Dospelo to až do gólu, ktorý dal po polhodine zápasu presnou strelou od modrej obranca Kučný. O chvíľu neskôr nevyužil Balej ďalší nájazd od modrej a Žilina ďalšie dve presilovky, počas ktorých podržal hostí viackrát Košarišťan. Vlci boli až do záveru druhej časti aktívni, ale ďalší gól nepridali.

Polovica poslednej tretiny bola vyrovnaná a hra mala spád, vyložené šance sa však nerodili a čakalo sa skôr na to, kto urobí chybu. V 51. min ju spravili domáci, keď fauloval Bárta a hostia šli do početnej výhody. O vyše minútu ho napodobnil Piegl a Novozámčania 49 sekúnd trvajúcu prevahu o dvoch korčuliarov využili v 53. min na gól Henricha Ručkaya.

Žilinčania sa však nevzdali, Surovka v oslabení dobre forčekoval v útočnom pásme a dokázal po zisku puku aj prekonať Košarišťana a vyrovnať. Prišlo však ďalšie vylúčenie na domácej strane a v 57. min ho tečom Novákovej strely od modrej potrestal Fábry. Hostia síce ešte faulovali, vlci hrali presilovku, v závere aj power play, ale po tretí raz v zápase už vyrovnať nedokázali. Nové Zámky tak stále zostávajú bez straty bodu na čele súťaže.