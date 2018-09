Trofej z Red Cupu 2018 putuje do rúk florbalistov Devils Čadca

Florbalový turnaj Red Cup napísal tento rok svoju štvrtú kapitolu.

18. sep 2018 o 10:30 Dominika Mariňáková

Telocvičňu na Rosinskej ceste v Žiline obsadili v nedeľu, 9. septembra, florbalisti. Na 4. ročníku turnaja Red Cup sa zúčastnili amatérski, ale i extraligoví hráči. Pelotón ôsmich mužstiev naplnili celky od Skalice až po Čadcu, zápasy prebiehali v dvoch skupinách.

Do štvrťfinále postúpili všetky tímy, aj výbery, ktoré skončili na posledných miestach v tabuľkách, tak mohli ešte zabojovať o medaily.

Turnaj po urputnom boji napokon ovládli hráči Devils Čadca pod vedením Lukáša Imrišíka. Čadčania sa v Žiline predstavili s dvomi tímami, okrem mužov súťažili na Red Cupe aj juniori.

„Oba tímy potrebovali po dlhšej hernej prestávke oprášiť hokejky a vyskúšať si prácu s nimi medzi mantinelmi. Po letnej príprave, ktorej sa zúčastnili aj noví hráči, sme chceli absolvovať turnaj, na ktorom by sme sa zohrali. Na Red Cup sme necestovali so žiadnymi konkrétnymi cieľmi, išli sme sa zabaviť a užiť si ešte pár mimoligových zápasov,“ povedal Miroslav Michalina, hrajúci manažér mužského celku.

Príjemne ho prekvapilo pôsobenie juniorského výberu na turnaji, ktorý dokázal potrápiť či dokonca zdolať papierových favoritov. Muži testovali najmä nacvičené signály, niektorí hráči si na Red Cupe dokázali svojimi výkonmi vybojovať miesto v ligovej zostave. „Ani jeden z čadčianskych tímov si podľa mňa hanbu neurobil. S pokojným svedomím môžeme reprezentovať mesto v ligách,“ dodal Michalina.

Spokojnosť s priebehom vyjadril aj Dominik Miklúš, organizátor podujatia: „Tímy sa mohli tešiť zo zaujímavých cien venovaných sponzormi turnaja a z vlastných medailí, ktoré boli urobené špeciálne pre turnaj. Okrem bagiet mali hráči k dispozícii výčap či hotdogy. Ďakujem všetkým, čo mi pomohli a prispeli k fungovaniu turnaja. Vďaka ním sa turnaj mohol uskutočniť a teším sa na ďalší ročník, ktorý chcem zase posunúť vyššie.“

Konečné poradie: 1. Devils Čadca, 2. Kings, 3. FBC Medvede, 4. Last of us, 5. – 8. FBC Predmier, Devils Čadca Juniors, FBC Tučniaci, IBK Kenalan Lamas.