Karatistky v generálke zbierali medaily

Členky žilinského klubu čaká súťaž v juhoamerickom Čile.

18. sep 2018 o 9:12 Ján Novosad

Minulý víkend sa v Budapešti uskutočnil 21. ročník turnaja BUDAPEST OPEN v karate. Karate Klub AC UNIZA Žilina naň tento rok vyslal štvorčlennú mini výpravu, ktorú predstavovali Miroslava Pevalová, Eva Nováková, Sarah Hrnková a nová posila žilinského klubu Hana Kuklová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na štartovnej listine bolo 1278 súťažiacich

Vzhľadom na blížiace sa majstrovstva sveta v Madride, ako aj seriál svetových pohárov (Karate 1 Premier league), je turnaj vnímaný ako príprava na tieto podujatia, čo v konečnom dôsledku zvyšuje jeho renomé a konkurencia na ňom bola skutočne tvrdá. Na turnaji sa zúčastnilo 185 klubov z 38 krajín a 1278 pretekárov vytvorilo dovedna úctyhodných 1799 štartov.

Kvarteto Žilinčaniek si však počínalo nad očakávania a po jedno medailových zásahoch v predošlých sezónach získali tentoraz až štyri cenné kovy.

V kategórii športového zápasu kumite junioriek do 21 rokov do 55 kg si najlepšie počínala Hana Kuklová, ktorá svoju premožiteľku našla až vo finále. Hana je dorasteneckou majsterkou Európy spred štyroch rokov a do žilinského klubu prestúpila len pred pár dňami. Striebro v Budapešti tak bol jej prvý zásah pre žilinské farby.

Bronz brala medzi juniorkami aj seniorkami

V kumite junioriek do 21 rokov do 61 kg získala následne bronz Sarah Hrnková. Nebyť hrubej chyby v semifinále, mohla ísť cez súperku z Lotyšska až do finále. Sarah však následne spravila reparát medzi seniorkami, kde svoj prvý seniorský štart po výborných výkonoch nečakane premenila na bronz.

Zbierku bronzov následne doplnila Eva Nováková, ktorá podľahla len neskoršej víťazke z Ruska.

Prečítajte si tiež: FOTO: Postavte si svojho Sagana

Našliapnuté na dobrý výsledok mal aj tím žien AC UNIZA Žilina, ktoré sú úradujúce majsterky Slovenska. Tie však pre zranenie Evy Novákovej predčasne ukončili svoju púť v zápase s Maďarkami s ktorými do toho momentu presvedčivo vyhrávali.

V dobrom svetle sa v poslednej dobe predvádza aj štvrťfinalistka svetového pohára z Umagu, Miroslava Pevalová, ktorej to však tentoraz stačilo len na účasť v treťom kole.

Turnaj bol predovšetkým pre Hrnkovú a Kuklovú skvelou generálkou pred K1 Premier League, na ktorej budú obe štartovať 21. – 23. septembra v Čile. Pozitívom je, že obe sa ukázali vo veľmi dobrom svetle.