Hviezdy Yellowjackets a Regina Carter na jazzakoch v Žiline

Hlavný koncert festivalu sa opäť uskutoční v priestoroch Veľkej sály Mestského divadla Žilina v nedeľu 21. októbra od 18. hodiny.

17. sep 2018 o 21:55 Alexandra Janigová

ŽILINA. Program šiesteho ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni v Žiline 2018 aj tento rok prináša do Žiliny veľké svetové jazzové osobnosti a sľubuje unikátne hudobné zážitky.

Medzi hlavné hviezdy tohtoročného festivalu patrí energická afroamerická jazzwomanka a huslistka Regina Carter. Kráľovná jazzových huslí Regina Carter (mimochodom, sesternica jazzového saxofonistu Jamesa Cartera) sa už v dvanástich rokoch stala členkou symfonického orchestra. Keď mala šestnásť, učaroval je jazz.

Spôsob jej hudobnej komunikácie poznamenalo to, že sa narodila v polovici 60. rokov minulého storočia v meste Detroit (ako poctu tomuto mestu jazzu neskôr venovala aj album Motor City Moments). V roku 1991 odchádza do New Yorku otestovať si svoje schopnosti v najtvrdšej jazzovej konkurencii, kde sa jej hudobnými partnermi stávajú Aretha Franklin, Billy Joel, Steve Turre, Kenny Barron, Cassandra Wilson, Oliver Lake či The String Trio of New York. Zásadný zlom v jej kariére prináša spolupráca s Wyntonom Marsalisom, s ktorým nahrala oratórium Blood on the Fields. Tento album ocenený Pulitzerovou cenou za hudbu ju absolútne zviditeľnil na jazzovej scéne.

V poslednom období sa výraznejšie zaoberá africkými inšpiráciami. Vo svojej tvorbe sa snaží čo najkomplexnejšie prepájať korene americkej hudby – gospelu, country blues či cajun s afroamerickými vplyvmi. Patrí medzi najkreatívnejšie ženské jazzové osobnosti. O jej tvorbe časopis Time napísal, že zavádza poslucháčov do budúcnosti jazzu. Jej virtuozitu potvrdzuje aj skutočnosť, že získala finančný grant MacArthur Fellows Program, ktorý je tiež známy ako „grant pre géniov“. Reginu Carter bude na koncerte sprevádzať jedna z najdlhšie fungujúcich slovenských jazzových formácií, skupina AMC Trio.

(zdroj: ARCHÍV ARTTEAM )



Na festivale sa ďalej predstaví legendárne americké jazz fusion kvarteto Yellowjackets. Títo dvojnásobní držitelia Grammy v obmenenej zostave fungujú a vystupujú na svetových pódiách už 40 rokov. Od dôkladne štruktúrovanej hudby sa posúvajú k väčšiemu podielu improvizácie. Od elektronických nástrojov prechádzajú viac k akustike. Ich hudba pôsobí nadčasovo a rúca múry medzi žánrami. Russell Ferrante (klávesy), Jimmy Haslip (basová gitara) a Ricky Lawson (bicie) od roku 1977 sprevádzali skupinu gitaristu Robbena Forda, ktorý mal na zvuk tria veľký vplyv. Neskôr sa s ním rozišli, nazvali sa Yellowjackets a vydali veľmi úspešný debutový album (1981). V roku 1987 nahradil bubeníka Rickiho Lawsona William Kennedy, ktorý pôsobí v skupine s jednou prestávkou až do súčasnosti.



V roku 1990 sa k nim pridáva znamenitý saxofonista a skvelý aranžér Bob Mintzer, vďaka ktorému sa kapela posúva opäť ďalej. Kvarteto od roku 2015 dopĺňa mladý talentovaný hráč na basovú gitaru Dane Alderson. Neuveriteľná chémia a hudobná príťažlivosť, ktorá v kultovej kapele Yellowjackets funguje už roky, sa pretavuje aj do ich živých vystúpení, na ktorých svojich fanúšikov neustále hudobne prekvapujú. Neváhajte a zakúpte si vstupenky na Bratislavské jazzové dni v Žiline už dnes online prostredníctvom siete Ticketportal alebo osobne v pokladnici Mestského divadla Žilina.

Podrobnejšie informácie o kompletnom programe festivalu získate na www.artteam.sk a na jazzaky.sk.