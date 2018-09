FOTO: Rekord trate odolal, účastnícky padol

Najrýchlejší na polmaratónskej trati bol Lukáš Záhorec.

17. sep 2018 o 17:21 Dominika Mariňáková

Takmer päťsto bežcov sa v sobotu 15. septembra postavilo na štart Žilinského mestského polmaratónu. Na štvrtom ročníku podujatia sa premiérovo predstavili aj súťažiaci na kolobežkách, ktorých čakala 2,5 km dlhá trať. Bežci si mohli vybrať polmaratónsku trasu alebo trasy s dĺžkou 10,6 a 5 km.

Najdlhšiu trať napokon najrýchlejšie zvládol Lukáš Záhorec. Dva okruhy, ktoré dovedna merali 21 km, absolvoval za hodinku a štvrť.

Pre MY Žilinské noviny prezradil, že ho potrápila najmä psychika: „Bolo to veľmi dobré, bežalo sa celkom fajn, aj keď počasie vyšlo relatívne teplé. To veľmi neobľubujem. Ale bolo to fajn, pekná trať. Páčilo sa mi, že sme bežali po meste. Bolo to trošku kľukaté, nasledoval výbeh na kopec, ktorý bol trošku zakrytý v tieni. To bolo fajn. V podstate od začiatku až do konca som bežal sám, to bolo pre hlavu trošku trápenie.“

Spokojnosť s priebehom podujatia neskrýval riaditeľ pretekov Tomáš Čelko. „S priebehom polmaratónu sme spokojní, vyšlo to výborne. Nestalo sa nám, že by sa niekto zranil či zablúdil. Päťstovka nakoniec nepadla, mali sme vyše 480 účastníkov. K tomu sa pridala vyše stovka detí a asi 25 kolobežkárov,“ priblížil sobotňajšie čísla.

Organizátorom sa teda napokon nepodarilo dosiahnuť počet 500 účastníkov a odolal aj časový rekord trate. Ten má hodnotu 1:09,54 a bola naň vypísaná i finančná odmena.

Jeden rekord však predsa len tento rok padol. „K úplnej spokojnosti chýba tá päťstovka, ale sme radi, že padol účastnícky rekord. Každý rok rastieme, veríme, že v tomto trende budeme pokračovať. Celkovo to bolo trošku pomalšie ako pred rokom, pretože bolo veľmi teplo,“ objasnil Čelko.

Výsledky Žilinského mestského polmaratónu 2018

Muži, 21 km: 1. Lukáš Záhorec (BERNHORY.SK) 1:15:36,2, 2. Tomasz Sommer (Svelechod) + 00:31,3, 3. Matúš Vlčko (Moji Ľudia – Černová) + 04:00,9.

Ženy, 21 km: Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 1:25:46,8, 2. Ivana Líšková (P. Bystrica) 01:27:41,4, 3. Sylvia Sebestian (BKJG Žilina) 1:27:43,5.

Muži, 10 km: 1. Michal Kováč (Run for fun) 0:37:01,3, 2. Jakub Kopiar 0:37:27,9, 3. Vladimír Ivan (Paština Závada) 0:41:50,9.

Ženy, 10 km: 1. Radka Roháčová (Svetielko nádeje) 0:45:09, 2. Nikola Ondrišková 0:46:34, 3. Soňa Dobroňová 0:46:41,6.

Muži, 5 km: 1. Michael Belko (AK Strečno) 0:19:54, 2. Martin Skorčík (CYS Žilina) + 00:13,1, 3. Peter Porubský (Ťapkaj team) + 00:51.

Ženy, 5 km: 1. Michaličková (ŠKP Žilina) 0:20:48,5, 2. Vanda Žitňáková (Bratislava) 0:20:59,6, 3. Aneta Krajíčková (Hlboké nad Váhom) 0:22:59,1.