AKTUÁLNE: Vodiči hlásia upchaté viaceré križovatky i cesty v meste

Ku kolónam prispeli viaceré pondelkové nehody.

17. sep 2018 o 16:45 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Vodiči to majú dnes v meste ťažké. Dopoludnia sa na moste pri Mojšovej Lúčke v smere na Žilinu zrazil kamión s troma osobnými autami. Na miesto zamierilo auto odťahovej služby, to však pre poruchu ostalo stáť na ceste a blokovalo pravý jazdný pruh v smere do Martina.

Nehoda sa krátko popoludní udiala aj pod kruhovou križovatkou Rondel v smere na Mostnú. Ďalšia sa stala v Považskom Chlmci pred pumpou.

Momentálne je množstvo križovatiek a hlavných cestných ťahov v Žiline a v okolí upchatých, tvoria sa kolóny. Vodičom zrejme neostáva nič iné, len obrniť sa trpezlivosťou.