V Žiline otvorili brány nového lezeckého centra LA SKALA

Lezecká časť centra je jednou z najmodernejších a najväčších v Európe.

17. sep 2018 o 9:50

Lezenie sa v súčasnosti teší veľkej obľube, je vyhľadávané nie len v kruhoch profesionálov, ale aj mnohých rekreačných športovcov. Tento šport je vhodnou aktivitou pre všetky vekové kategórie od detí, pre ktoré je lezenie prirodzeným pohybom, až po nadšencov v dôchodkovom veku. Učí vytrvalosti, buduje silu. Každý lezec určite potvrdí, že ich obľúbený šport je aj zdrojom psychickej pohody.

Tento víkend v sobotu 15.9. sa pre verejnosť otvorili brány nového lezeckého centra LA SKALA (www.laskala.sk). Priestory, v ktorých sa centrum nachádza, boli vybudované prioritne pre túto aktivitu. Ich stavba trvala necelý rok a bola financovaná zo súkromných zdrojov bez účasti VÚC, štátu či podpory z eurofondov. Po jednaniach v špecializovaných komisiách a preverení schopnosti investora realizovať projekt, vyjadrilo mesto Žilina tomuto zámeru dôveru tým, že súhlasilo s dlhodobým prenájmom pozemku na tento účel za symbolickú sumu.

LA SKALA sa nachádza na Centrálnej ulici na pomedzí najväčších mestských častí Solinky a Hliny a jejlezecká časť je jednou z najmodernejších a najväčších v Európe. V synergii s pripravovanými športoviskami v tesnom susedstve, ktoré pripravuje mesto – obnova bežeckej dráhy, vybudovanie skateparku, workoutové športové aktivity, vznikne na tomto mieste zásadný športový areál v Žiline.

Na otvorenie prišlo množstvo ľudí. (zdroj: ARCHÍV LA SKALA )

Halu tvoria dve časti – jedna, v ktorej sa nachádza recepcia, požičovňa lezeckého materiálu, predajňa Alpha Sport, reštaurácia SKALA, jogové štúdio YoGO, školiaca miestnosť, šatne, sociálne zariadenia a predovšetkým boulder(pozn.: lezenie bez lana nad mäkkým dopadiskom) na 530 m2 lezeckej plochy do výšky 4 - 4,5 m a druhá časť, určená na lezenie s lanom, ktorej lezecká plocha je 3000 m2. Lezecké cesty sú pripravené v 130 líniách do výšky 17 metrov, 30 líniách do 12 metrov. Najväčší previs má 12 metrov a cesta v ňom cez 20 dĺžkových metrov.

V lezeckom centre nájdete speedwall (pozn.: stena pre rýchlostných lezcov), stále vyhľadávanejší Moonboard (pozn.: boulderingová tréningová stena), cesty sú postavené viacerými staviteľmi z chytov od niekoľkých výrobcov.

Samozrejmosťou sú takzvané samoisty, automatické samonavíjacie zariadenia, ktoré môžu používať deti od 16 kilogramov a samozrejme aj dospelí. Samoist je vhodnou alternatívou pre rodičov, ktorí sa tomuto športu nevenujú, teda nemôžu svoje dieťa istiť sami a taktiež pre jednotlivcov, ktorí si chcú udržať kondíciu, alebo nemajú lezeckého partnera. Detský kútik je k dispozícii zdarma deťom všetkých lezúcich rodičov.

Majiteľ lezeckého centra Dalibor Joško vysvetľuje: “Asi 20 percent profilov a ciest je pripravených pre deti a úplných začiatočníkov, ďalších 55 percent pre tých lepších – povedzme do 7+, no a pre borcov je zvyšných 25 percent. V lezeckom centre plánujeme aktívne pracovať s mládežou, budeme prevádzkovať lezecké krúžky a tréningy pre deti rôznych vekových kategórií, čím sa chceme aktívne snažiť prilákať mládež k lezeniu. V rámci telesnej výchovy poskytneme bezplatné vstupné do centra žiakom a študentom, ktorých školy sídlia v Žiline.”

Pod vedením inštruktorov. (zdroj: ARCHÍV LA SKALA )





Otvárací deň sa niesol v znamení pretekov detí LA SKALA cUP v kategóriách U10/U12/U14/U16(pozn.: rozdelenie detí do 15 rokov podľa veku), ktoré prilákali súťažiacich nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska. Prihlásilo sa ich spolu 76.

Pred začiatkom pretekov Dalibor Joško slávnostne prestrihol namiesto pásky horolezecké lano, nasledoval krátky príhovor a poďakovanie všetkým priateľom a známym za pomoc počas stavby steny a za ich zanietenie pre tento projekt.

Preteky začali predstavením ciest pretekárom a ukážkou prelezenia každej cesty skúsenými slovenskými lezcami.

Pre každú kategóriu boli pripravené dve kvalifikačné cesty. Po absolvovaní oboch ciest nasledovalo finále, ktorého sa na základe výsledkov z kvalifikácie prebojovalo po 6 detí v každej kategórií rozdelenej na dievčatá a chlapcov. Víťazmi v kategórii U10 sa stali Peter Tončko a Marcela Malcharz z Poľska. Kategóriu U12 ovládli poliaci Bartłomiej Adamczyk a Małgorzata Kurek. V U14-tke sa predviedli výborní pretekári Adam Adamovský z Českej republiky a Sofia Ďurková z Bratislavy. Medzi najstaršími deťmi v kategórii U16 zvíťazil bratislavčan Jakub Fábric a Markéta Janošová z Českej republiky. V každej kategórii boli vyhlásené prvé tri miesta. Preteky neboli zaradené do oficiálneho slovenského pohára, v LA SKALE ho nazvali otváracím a rovnakú súťaž plánujú opakovať každý rok v podobnom termíne, ako výročnú akciu otvorenia lezeckého centra.

V rámci sprievodného programu bola pripravená súťaž na bouldrovej stene LA BOULDER cUP. Tu zvíťazila Lujza Michalková, Pavol Kratochvíl a Tomáš Černák.

Kto nesúťažil alebo nefandil, mohol si pod dohľadom inštruktorov vyskúšať lezenie na vlastnej koži. Záujem bol naozaj veľký a dojmy po prekonaní strachu z výšok, či samého seba veľmi pozitívne. Komu nestačilo, za asistencie Horskej služby Veľká Fatra si mohol skúsiť zlaniť z výšky štyroch metrov a pre deti záchranári pripravili lanovku, ktorá bola veľkou atrakciou.

Zanietených a profesionálnych lezcov zaujali špáry na realisticky vymodelovanej skale, speedwall, kvalitné bouldre, či previs, aký podľa ich slov široko ďaleko nie je. Lezecké centrum tak pre nich vytvára komplexné podmienky na tréning všetkých troch disciplín – lezenie na obtiažnosť, rýchlosť aj bouldering pod jednou strechou.

O menej odvážnych, ale pohybovo aktívnych návštevníkov sa starali skúsení inštruktori power jogy, ktorí v lezeckom centre LA SKALA prevádzkujú vlastné štúdio YoGO. Počas dňa bolo možné vypočuť si prednášky o tom, čo power joga je, na čo slúži a počas lekcií si vyskúšať, čo joga dokáže.

Hladní návštevníci si vychutnali deň v reštaurácii SKALA, ponúkajúcej výborné jedlá, osviežujúce nápoje a priateľskú atmosféru, o ktorú sa postaral profesionálny a ústretový personál.

Majiteľ Dalibor Joško uzatvára: „Na olympiáde juniorov v Buenos Aires v roku 2018 bude mať zastúpenie aj Slovenská republika. V roku 2020 bude v Tokiu športové lezenie prvýkrát zaradené medzi olympijske športy a ani tu nebude chýbať reprezentantka zo Slovenska. Budeme šťastní, keď v našom lezeckom centre poskytneme takýmto ľuďom zázemie a dáme im možnosť trénovať v kvalitných podmienkach porovnateľných s tými, ktoré v zahraničí existujú už nejaký čas. A budeme hrdí, keď pod našou strechou vyrastú nové talenty, ktoré urobia vo svete lezenia dobré meno Slovensku. Robili sme všetko pre to, aby sme na našich cestách po existujúcich centrách v Európe odpozerali to dobré a vyhli sa tomu, čo až také užitočné nebolo.

Veríme, že LA SKALA sa stane miestom zdolaných prekážok, prekonaných cieľov a priateľstiev pevných ako skala. Ste srdečne vítaní.“