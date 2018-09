Hokejisti s druhou prehrou v rade

Za Žilinu sa strelecky presadili Hvila a Barta.

16. sep 2018 o 20:17 TASR

DVTK Jegesmedvék Miškovec - MsHK Žilina 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Góly: 1. Magosi (Crawford), 3. Hajós (Kiss), 32. Kulmala (Vas, Szirányi), 34. Milam (Louseau), 35. Kiss (Vas, Crawford), 54. Loiseau (Vas, Crawford) - 35. Hvila (Balej, Žilin), 48. Barta (Beránek). Rozhodovali: Orolin, Kalina - Výleta, Šefčík, vylúčení: 2:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 1310 divákov.

ŽILINA: Mikoláš (34. Horčička) – Kučný, Bagin, Jankovič, Žilin, Piegl, Matejka, Mendrej, Pastor – Jenčík, Surovka, Huna – Balej, Húževka, Hvila – Beránek, Ručkay, Barta – Hrazdíra, Ondruš, Síkela.

Hráči Miškovca sa prvého domáceho gólu v sezóne dočkali expresne rýchlo. Už po 13. sekundách Magosi strelou od modrej čiary prekvapil Mikoláša. Zaskočení hostia sa aj v nasledujúcich minútach dostali pod tlak a ten priniesol ďalší gól v 3. minúte, keď z dorážky uspel Ritó.

Žilinčania reagovali oddychovým časom, ale ani po ňom sa ich výkon zásadne nezmenil. Žilinčania si do prvej prestávky nevypracovali vážnejšiu šancu, naopak, náskok domáceho tímu mohli v sľubných príležitostiach zvýšiť Harrison aj Ritó, ale neuspeli.

Rozbehnutí domáci boli aktívnejší aj od úvodu druhej časti a Žilinčanom nedovolili prevzať iniciatívu. Naopak, vo svojej prvej presilovke v 32. minúte zvýšili na 3:0, keď Vasov pokus tečoval Kulmala. Po tom, čo o dve minúty Milam po narážačke s Louseauom upravil na 4:0, prenechal brankár Mikoláš miesto Horčičkovi. Hostí na krátko povzbudil gól Hvilu, ktorý dorážkou znížil na 4:1, ale Kiss takmer okamžite upravil náskok domácich opäť na štvorgólový - 5:1.

Tempo hry v úvode tretej časti mierne upadlo, domáci však bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok. Viackrát sa dostali do streleckých pozícií, ďalší gól však nepridali ani v 48. minúte počas presilovky. Žiličania sa oslabeniu nielen ubránili, ale Bártova tečovaná strela znamenala úpravu skóre na 5:2. Hostí mohol vrátiť do zápasu Huna v 53. minúte, po kombinácii s Jenčíkom však nezakončil ideálne. Čo sa nepodarilo jemu, vyšlo v 54. domácim, keď Loiseau prebral puk na hranici ofsajdu a po úniku prekonal Horčičku - 6:2. Oba tímy mali do konca zápasu ešte niekoľko sľubných príležitostí na skórovanie, stav sa však už nezmenil.