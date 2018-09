Ďalší ročník Žilinského blatíčka klope na dvere

Už 22. septembra napíše obľúbené podujatie svoje štvrté pokračovanie.

16. sep 2018 o 10:35 Tomáš Hládek

Pred štyrmi rokmi vzniklo Žilinské blatíčko, prekážkový amatérsky beh v Žilinskom lesoparku.

„Mali sme snahu priniesť do Žiliny zaujímavú športovú disciplínu, ktorá bude moderná a prispôsobiť ju našim podmienkam. My ako občianske združenie Preles sa už niekoľko rokov venujeme Lesoparku Chrasť, pričom sú medzi nami bežci, ktorí radi behávajú prekážkovú trať. Záujem o lesopark a šport sa tým prepojil. Vymysleli sme koncept behu, ktorý je určený pre širokú verejnosť aj vďaka tomu, že je cenovo dostupný a náročnosť je primeraná,“ opisuje vznik myšlienky organizácie podujatia Vladimír Randa.

Inšpirovali sa pretekmi Spartan Race

Inšpiráciu hľadali organizátori v pomerne známej verzii prekážkových behov Spartan Race. Blatíčko je však iné.

„Ľudia si môžu počas behu pomáhať. Ak človek zhodnotí, že nemá šancu vyliezť napríklad hore blatovou stenou, tak mu ostatní pomôžu. V tom spočíva čaro našich pretekov. Spájajú športový výkon, pocit spolupatričnosti a zábavu,“ dodáva riaditeľ pretekov.

Dejiskom behu je Lesopark Chrasť, ktorý je spolu s Vodným dielom najvýznamnejším oddychovým priestorom v Žiline. Podujatie takýchto rozmerov preto nepochybne má dopad na priestory lesoparku.

Poltisícky pretekárov

„V jeden deň príde do Žiliny približne 500 pretekárov z celého okolia, z Čiech aj Poľska. Je to výborná reklama pre naše mesto a zároveň pre miestnych možnosť navštíviť lesopark a vidieť koľko je tu toho k dispozícii. Samozrejme s organizáciou súvisia aj obmedzenia, ktoré sa však snažíme minimalizovať. Pred pretekmi vyčistime cca. Deväť kilometrov chodníkov a trate, sú to desiatky vriec odpadkov. A po pretekoch sa do týždňa zasa upratuje všetko, čo vyprodukujeme my. Chodníky bývajú v prípade dažďa po pretekoch rozblatené, ale to je na jeseň v lese bežná vec. Po pár týždňoch je už všetko po starom. Dopad na lesopark malo aj to, že sme 1€ z každého štartovného venovali v posledných troch rokoch na jeho rozvoj. Aj preto sme radi, že sa tieto peniaze využili v prospech všetkých Žilinčanov,“ hovorí Randa.

Trať bude aj tento rok merať okolo deväť kilometrov. „Trať vedie po celom lesoparku, po susedných poliach a obsahuje tridsať až štyridsať prekážok. Bezkonkurenčná je určite Blatová jama, kto chce, môže skočiť po hlavu do blata. Pribudla nám nová prekážka Tupá žiletka, ktorej obsah neprezradím. Ale pri ich vytváraní a najmä skúšaní sa naozaj bavíme,“ opisuje trať jej spolutvorca.

Elitná podkategória

Počet účastníkov je však tento rok limitovaný na počet päťsto štartujúcich a zaviedla sa aj elitná vlna.

„Obmedzili sme počet pretekárov na 500, chceme udržať až rodinnú atmosféru, ktorú preteky majú. Zároveň sme pre pretekárov, ktorí bežia na víťazstvo, vytvorili špeciálne elitné vlny. Pre týchto pretekárov je každé zdržanie, keď musia čakať na predchádzajúcich pretekárov, nepríjemné. Preto sme sa im snažili vyjsť v ústrety, aby štartovali ako prví,“ objasňuje dôvody Randa.

Vlani narobil organizátorom vrásky na čele problém s medailami, ktorých bol nedostatok. „Minulý rok nás záujem ľudí naozaj príjemne prekvapil. Došli nám medaily, ktoré sme nechali dorobiť a poslali poštou. Tento rok sa to už nebude opakovať, medailí bude určite dosť,“ upokojuje organizátor podujatia.

Unikátna medaila

Medaila zo Žilinského blatíčka bude tentoraz súčasťou tzv. Žilinskej športovej koruny. Ide o tri medaile, tretiny kruhu, ktoré sa dajú do jedného podstavca a vytvoria celý kruh. Do Žilinskej športovej koruny je okrem Žilinského blatíčka zaradený aj Žilinský mestský polmaratón a Žilinský triatlon.

„ S organizátormi ostatných akcií sme lokál patrioti a spojili sme sa, pretože chceme Žilinu zviditeľniť. Zároveň si myslím, že právom môžeme byť hrdí na naše mesto aj na skvelé akcie, ktoré sa tu konajú. Radi by sme, aby upozornili na to, že šport tu robia nadšenci a robia to dobre,“ dodáva k vzniku myšlienky Žilinskej športovej koruny Randa.

Podľa neho by mali ľudia prísť na Žilinské blatíčko, pretože nič podobné inde nezažijú. „Po krk v blate, s neznámymi ľuďmi, ktorí si pomáhajú, mokrí a šťastní, keď s vyplazeným jazykom prídu do cieľa. Je to ako byť chvíľu opäť deťmi a plniť si tie najdobrodružnejšie sny. Trať je určená pre všetkých, ktorí sa vedia smiať aj po krk v Blate. Podmienkou na štart v jednej z kategórií je vek 15 rokov a viac, náročnosť je taká, aby ju zvládol naozaj každý.“

Organizátori pretekov myslia aj na najmenších

„Súčasťou Žilinského blatíčka sú aj dva bezplatné detské behy. Verím, že deťom treba dávať pozitívne príklady a toto je jeden z nich.“

Aké sú priania a plány organizátorov so Žilinským blatíčkom do ďalších rokov? „Skromné. Robiť ho dobre, nápadito, zachovať atmosféru. Inšpirovať ľudí k pohybu, pritiahnuť Žilinčanov do lesoparku. A pomôcť aj ďalším nadšencom, čo chcú niečo dobré v Žiline vytvoriť. Nech sa nám tu jednoducho spolu dobre žije,“ vyslovuje svoje prianie do budúcnosti Randa.

Žilinské blatíčko je na programe 22. septembra. Úvodná elitná vlna pretekárov štartuje o 10:00. V cieli dostane každý pretekár medailu a teplé jedno. Diváci majú vstup na celú trasu pretekov bezplatný.