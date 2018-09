Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre dvojici žien so zranenými nohami

Obe turistky museli transportovať terénnym vozidlom.

15. sep 2018 o 19:28 TASR

TERCHOVÁ. Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu popoludní v Nových dierach, kde si 61-ročná slovenská turistka poranila dolnú končatinu a nebola schopná samostatnej chôdze.

Ako na svojej webovej stránke informovala Horská záchranná služba (HZS), záchranári poskytli pacientke neodkladnú zdravotnú starostlivosť, poranenú končatinu jej zafixovali vákuovou dlahou. Následne ju za pomoci nosidiel a terénneho vozidla transportovali do Štefanovej, kde ju odovzdali privolanej posádke zdravotných záchranárov na prevoz do nemocnice.

"Súbežne s touto záchrannou akciou požiadala o pomoc aj 50-ročná česká turistka, ktorá si poranila dolnú končatinu v oblasti členka v blízkosti Chaty na Grúni. Záchranári jej na mieste poranenú končatinu zafixovali a terénnym vozidlom transportovali do Štefanovej, odkiaľ pokračovala so svojimi známymi do nemocničného zariadenia," informuje HZS.