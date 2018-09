Prešiel do protismeru a zrazil sa s dvomi autami

Mladému vodičovi z Kysúc namerali 2,58 promile.

15. sep 2018 o 16:11 Dominika Mariňáková

22-ročný šofér so svojím autom vošiel do protismeru.(Zdroj: MARIÁN ŠMÁRIK)

ŽILINA. Policajti majú prácu s dopravnými nehodami aj cez víkend. V sobotu popoludní prešiel z doteraz nezistených príčin 22-ročný vodič z okresu Čadca do protismeru na ceste v obci Belá, časť Nižné Kamence. So svojím autom Volkswagen Golf meroval do Žiliny.

Zrazil sa s dvomi oproti idúcimi autami, s Volvom, ktoré šoféroval 29-ročný muž a s Kiou Ceed, ktoré riadila 37-ročná žena.

"Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo. 22-ročný vodič Volkswagena sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,24 mg/l (2,58 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a zadržali vodičský preukaz. U ďalších dvoch vodičov alkohol vykonanými dychovými skúškami zistený nebol. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 1.500.-€," povedal krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

V súvislosti s dopravnou nehodou prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.