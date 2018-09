V tábore Vlkov zavládlo po piatkovom súboji rozčarovanie

Ani štyri góly žilinským hokejistom na výhru nestačili.

15. sep 2018 o 13:53 Tomáš Hládek

Jakub Ručkay je so štyrmi bodmi zatiaľ najproduktívnejším hráčom MsHK Žilina.(Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

Hokejistov Žiliny čakal po týždennej prestávke ostrý štart do najvyššej súťaže, keď na domácom ľade privítali Detvu. Detva, rovnako ako Žilina, už má prvý víťazný duel za sebou, keď vyhrala nad reprezentačnou dvadsiatkou. Pod Dubňom sa teda stretli dva víťazne naladené tímy.

Hosťom sa štart minulého ročníka najvyššej súťaže nevydaril. Na prvé body hokejisti spod Poľany dlho čakali. Tréner Turek pripisuje lepší štart do súťaže lepšej zohratosti tímu. „Nechcem hodnotiť minulú sezónu. Na lavičku som prišiel až na posledných sedem zápasov základnej časti a baráž. Bolo dobré, že sme mali k dispozícii ľad už 10. júla. Zloženie tímu je, samozrejme, trochu iné. Naším cieľom bolo naučiť mužstvo viac útočiť. V príprave sme dávali celkom dosť gólov. Vyprodukovali sme však veľa faulov, čo nie je dobré. Potom sa nedostávajú do hry všetci hráči a hra stráca drajv,“ hodnotil prvé víťazstvo na ľade súpera lodivod Detvy.

Žilinčania musia hru zjednodušiť

Svoje prvé góly si na svoje konto pripísal Petr Beránek. 25-ročný útočník však nebol po zápase spokojný s defenzívnou prácou žilinského tímu. „V obrane robíme strašne veľa hrubých chýb. Nemôžeme dostávať také nezmyselné góly a ešte na domácom ľade. Myslím si, že keby sme tieto góly nedostali, tak určite vyhráme. Musíme sa zlepšiť a viac si pomáhať,“ hovorí na margo piatich inkasovaných gólov útočník, ktorý reprezentoval Českú republiku na Majstrovstvách sveta do 20 rokov.

Detva mala počas zápasu až desať oslabení, Žilinčania potrestali iba dve. „V presilovkách málo strieľame a veľa kombinujeme. Nechodíme pred bránu. Keby sme skúsili nejakú strelu a následne sme to skúsili dotlačiť do brány, tak škaredý gól by tam určite padol. Musíme hrať jednoduchšie, viac strieľať na bránu,“ zamyslel sa krídelník tretej formácie.

Pre Beránka je to prvý angažmán v najvyššej slovenskej súťaži. „Liga nie je zlá. Hrá tu veľa skúsených a dobrých hráčov. Myslím si, že keď budeme hrať proti kvalitnejším tímom, tak to budú dobré zápasy,“ hodnotí kvalitu ligu po prvých dvoch stretnutiach Beránek.

Bodovaniu Žilinčanov vládne Ručkay

Jakub Ručkay mal sezónu stráviť v Nových Zámkoch, ktoré ho však tesne pred štartom súťaže uvoľnili na hosťovanie do Žiliny. Skúsenému útočníkovi sa v Žiline bodovo darí. „Sadol som si s chalanmi a som rád, že to zatiaľ funguje. Je to jedno, kto bude zbierať body. Hlavne, aby sme bodovali ako tím,“ hovorí 34-ročný rodák z Piešťan.

V ďalších zápasoch sa musia Žilinčania vyvarovať zbytočných chýb. „Neviem, či to boli šťastné góly alebo naše chyby. K štvrtému gólu prišiel Rado Puliš veľmi ľahko a potom sa mužstvo ťažko stavia na nohy. Sme na seba nahnevaní a musíme sa chybám v ďalších zápasoch vyhnúť,“ zakončil Ručkay.