Žilina v divokom zápase podľahla Detve

Hokejisti si pripísali prvú prehru na domácom ľade.

14. sep 2018 o 22:12 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HC 07 Detva 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Góly: 3. Beránek (Ručkay), 26. Huna (Jenčík, Surovka), 37. Beránek (Ručkay, Barta), 57. Bagin (Jenčík, Huna) – 23. Milý (Tibenský), 26. Kuklev (Gašpar, Ščurko), 30. Kuklev (Chovan Mart., Ščurko), 46. Puliš (Gašpar), 56. Tibenský (Fekiač, Milý). Vylúčenia: 6:10, 475 divákov.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Bagin, Žilin, Pastor, Jankovič, Matejka, Mendrej, Piegl – Jenčík, Surovka, Huna – Hvila, Húževka, Balej – Beránek, Ručkay, Barta – Fedoseev, Ondruš, Síkela.

V Žiline sa stretli dva tímy, ktoré už majú za sebou víťaznú premiéru v sezóne proti reprezentačnej dvadsiatke. Úvod stretnutia zdobilo veľa nepresností na oboch stranách. Prvý gól prišiel už v tretej minúte, keď Ručkay nabil Beránkovi a ten pomedzi nohy prestrelil Petríka. Po polovici prvej tretiny pekne zakombinovali Fedoseev s Ondrušom, ale prvý menovaný brankára Detvy blafákom neprekonal. Nasledovala presilová hra domácich o dvoch hráčov, ktorá však domácim nevyšla podľa predstáv. Dvanásť sekúnd pred koncom prvej časti hry sa v tutovke ocitol Tibenský, ale Mikoláš mu výborným zákrokom prekazil gólové zakončenie.

Druhá tretia sa začala šancou Filipa Surovku, ktorý na dvakrát neprekonal Petríka. Detve sa podarilo šťastne vyrovnať, keď puk po tečovanej strele skončil za chrbtom prekvapeného Miloláša. O tri minúty už hostia viedli, keď prečíslenie využil Kuklev. O osem sekúnd však bolo vyrovnané, keď sa hneď po buly predrali pred Petríka Jenčík s Hunom a Rudolf Huna strelou z prvej vyrovnal. V 30. minúte prinavrátil vedenie Detve opäť Kuklev, keď prekonal Mikoláša strelou švihom. Detva mohla viesť o dva góly, ale Mikoláš Milého blafák ľavým betónom vyrazil. Deväť minút pred koncom druhej časti hry mohol vyrovnať Beránek, ale v nájazde stroskotal na Petríkovi. Beránkovi sa podarilo vyrovnať o šesť minút, keď z medzikružia prepálil Petríka. Do šatní sa išlo za vyrovnaného stavu 3:3.

V úvode tretej tretiny zvonila za Mikolášom tyčka po strele od modrej čiary. Po šiestich minútach záverečnej časti hry sa sám na Mikoláša rútil Puliš. Žilinský brankár prvé zakončenie Puliša vyrazil, no na druhé zakončenie už otrasený Mikoláš nezareagoval. Po pár sekundách kričali domáci fanúšikovia gól, no Jenčíkovu strelu zázračne chytil Petrík. Následne mohol skompletizovať hetrik Beránek, ale bránku Detvy prestrelil. Detve sa podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov, keď Tibenského strela prepadla Mikolášovi pomedzi betóny. Žilinčanom sa podarilo ihneď znížiť, keď presilovku využil Bagin. V závere domáci odvolali brankára, ale gól sa im nepodarilo streliť. Po góle volala najmä šancu Hunu, ktorému však v rozhodujúcom momentne skĺzol puk z čepele hokejky. Žilina tak na domácom ľade nestačila na Detvu.

Josef Turek (tréner HC 07 Detva): „Podali sme veľmi dobrý výkon, ktorý bol podporený Romanom Petríkom v bráne. Prvú tretinu sme síce prehrali, ale rozhodujúce bolo to, že sme prečkali oslabenie o dvoch hráčov. Myslím si, že druhú tretinu sme boli lepší ako súper, keď sme mali dobrý pohyb, čo nám vydržalo až do konca zápasu. Chcel by som hráčov pochváliť.“

Pavol Paukovček (tréner Mshk Žilina): „Dáme doma štyri góly a prehráme zápas. To je veľmi zlé. V obrannej fáze sme spravili strašne veľa systémových chýb. Niektoré chyby, ktoré sme spravili boli úplne školácke. Namiesto toho, aby sme sa po vyrovnávajúcom góle nakopli, tak sme hneď dostali gól. Budeme mať veľmi veľa roboty, aby sme tieto chyby napravili.“