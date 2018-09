Debata o vážnych témach, fantastickí študenti i futbalové strely. Takto vyzerala návšteva prezidenta v Žiline

Andrej Kiska otvoril viacero pálčivých tém, ktoré trápia obyvateľov kraja.

14. sep 2018 o 9:01 Dominika Mariňáková

ŽILINA. „Chodím po Slovensku veľmi rád. Myslím si, že je dôležité, aby každý politik navštevoval regióny. Aby priamo od občanov počul o problémoch, ktoré ich trápia,“ zneli slová prezidenta Andreja Kisku pri stredajšej návšteve Žiliny.

Práve tú navštívil ako prvú v rámci plnenia svojho sľubu, ktorý dal po voľbách novým županom. Chce s nimi diskutovať o tom, ako vidia svoj kraj. „Žilinský samosprávny kraj patrí medzi jeden z najväčších a najkrajších na Slovensku. Prišiel som, aby som sa porozprával so župankou a poslancami o tom, ako vnímajú župu a jej problémy.“

Rokmi nemenná kolabujúca doprava

Problémami sa Žilina od zvyšku krajiny veľmi nelíši. Obyvateľov doslova deň čo deň trápi dopravná situácia, ťažké chvíle zažívajú na Kysuciach, pod Strečnom či v Ružomberku.

„Keď človek počúva dopravný servis, opakovane sa v ňom vyskytuje Kysucké Nové Mesto či Ružomberok. A potom si kladie otázku, ako je možné, že to počúvame roky a stále sa to nemení,“ povedal Kiska.

Županka Erika Jurinová mu predstavila možné riešenie, ktorým by malo byť posilnenie železničnej dopravy na frekventovanom úseku medzi Žilinou a Čadcou. „Vybudovať cesty niekedy trvá dlho. Ale presunúť odchody vlakov či zaviesť vlakové spojenie by azda až taký problém nemal byť. A ľuďom by to nesmierne uľahčilo život. Na to však župa potrebuje spoluprácu so železnicou. Aby ľudia stíhali zmeny, keď pôjdu vlakom,“ myslí si prezident.

Eldorádo osobných záujmov

Jednou z prezidentových žilinských zastávok bol aj Spoločný zjazd slovenských a českých chirurgov. Práve zdravotníctvo je v kraji, ako aj na celom Slovensku, horlivo diskutovanou tému. Aj preto Andrej Kiska ocenil stretnutie s českými a slovenskými lekármi a poďakoval sa im za prácu, ktorú mnohí robia srdcom.

„Zdravotníctvo je ešte stále akýmsi eldorádom osobných záujmov. Stretol som na zjazde generálneho riaditeľa žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou a pýtal som sa ho, kto prevádzkuje dialýzu, laboratórne vyšetrenia či diagnostiku ako magnetická rezonancia a CT. Odpovedal, že toto je v rukách súkromníkov.