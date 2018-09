O skúsenostiach z podnikania diskutovalo v Žiline zhruba 50 žien

"Žena to má v našej spoločnosti ťažšie," povedala županka Erika Jurinová.

14. sep 2018 o 9:01 TASR

ŽILINA. Vytvoriť priestor pre ženy - podnikateľky a manažérky na diskusiu o skúsenostiach z podnikania bolo cieľom stretnutia, na ktorom sa vo štvrtok na pôde Budatínskeho hradu v Žiline zišlo zhruba 50 žien.

Podľa riaditeľky Regionálneho Top centra podnikateliek v Žiline Silvie Milovej bolo jedným z dôvodov usporiadania podujatia zvolenie prvej ženy na post predsedníčky samosprávneho kraja.

"Predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriku Jurinovú sme pozvali. A máme tu aj ďalšie manažérky a dlhoročné podnikateľky, s ktorými sme sa rozprávali o tom, aké je to byť ženou v podnikaní a v manažmente na Slovensku," uviedla Milová.

"Sú tu ženy z rôznych oblastí podnikania, od malých podnikateliek, žien vo finančníctve, účtovníctve, až po podnikateľky, ktoré zamestnávajú 30 - 40 zamestnancov. A máme tu manažérky, ktoré podnikali alebo podnikajú a teraz sú v manažmente," doplnila riaditeľka regionálneho Top centra podnikateliek v Žiline.

Predsedníčka ŽSK podotkla, že doba sa posunula a žena je vnímaná úplne inak, ako pred niekoľkými rokmi.

"Podnikanie je všeobecne veľmi ťažké, pre mužov aj pre ženy. Ale žena to má, bohužiaľ, v našej spoločnosti ťažšie. Nielen preto, že je žena a chce začať možno veci, do ktorých sa voľakedy púšťali len muži. Ale hlavne preto, že jej viac leží na srdci aj to, ako rodina vníma všetko, čo robí," povedala Jurinová.

Stretnutie usporiadali Regionálne Top centrum podnikateliek a ŽSK, ktoré úzko spolupracujú aj na projekte Akadémia začínajúcich podnikateliek.