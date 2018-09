V pôrodnici ostávajú mamičky tri či štyri dni. Mohli by menej?

Zisťovali sme, čo ovplyvňuje dĺžku pobytu rodičky v nemocnici. Prvoradý je zdravotný stav mamičky i dieťaťa.

13. sep 2018 o 10:43 Dominika Mariňáková

ŽILINA. V Univerzitnej nemocnici Martin plánujú od jesene spustiť pilotný projekt. Jeho podstatou je, že ak mamička a jej dieťa bude po spontánnom pôrode v poriadku, môže opustiť nemocnicu na vlastnú žiadosť už po 24 hodinách.

Takýto systém podľa Mirka Zibolena, prednostu Neonatologickej klinky v Martine, už dlhšie funguje napríklad v susednom Rakúsku. Zaujímalo nás, či o niečo podobnom neuvažujú aj v žilinskej nemocnici.

V nemocnici strávia v priemere štyri dni

„Mamičky odchádzajú z našej nemocnice domov v priemere po troch či štyroch dňoch. Vždy záleží na zdravotnom stave bábätka a rodičky, a zároveň od spôsobu vedenia pôrodu. Ak je zdravotný stav v poriadku, nemáme žiadny dôvod umelo predlžovať pobyt mamičky v nemocnici,“ objasňuje aktuálnu situáciu Lenka Záteková, hovorkyňa žilinskej nemocnice.

V prípade novorodeniatok je dôležité dbať na dôkladné vyšetrenia ako povinný skríning zraku, sluchu či na metabolické ochorenia z päty dieťaťa. Ten nie je možné zrealizovať skôr ako 72 hodín po narodení.

Personál po ruke

Výhodou niekoľkodňového pobytu v nemocnici je aj prítomnosť odborného personálu. „V prvých dňoch po pôrode sa rozbieha laktácia. Maminky ocenia prítomnosť laktačných poradkýň a sestier, ktoré im pomôžu. Správnym prístupom a radami často zabránia skorému prechodu na umelú výživu,“ hovorí Záteková.

S týmto tvrdením súhlasí aj Janka Solanská zo Žiliny, ktorá nedávno rodila v žilinskej nemocnici. Do nemocnice prišla deň pred pôrodom, dovedna tam strávila štyri a pol dňa.

„Ako prvorodičke mi padlo vhod, že vždy boli po ruke skúsené sestričky, ktoré mi s malým pomáhali. Približne 48 hodín po pôrode sa mi spustilo mlieko, z čoho som sa najskôr tešila. Malý sa však nevedel prisať a veľmi plakal. V tej chvíli som bola veľmi rada, že stačilo vyjsť na chodbu a požiadať sestričky o pomoc. Tie ma naučili nielen, ako malého počas kojenia držať, ale aj ako mu pomôcť prisať sa. Ak by nás prepustili domov hneď na druhý deň, neviem, čo by som v noci robila s plačúcim a hladným synom.“

Rovnako ako pomoc sestričiek ocenila aj prítomnosť ostatných mamičiek, ktoré sa s ňou podelili o skúsenosti.

Monitorovanie zdravotného stavu

Okrem spomínaných aspektov zohráva veľkú úlohu aj zdravotný stav bábätiek, ktorý nie je vždy stopercentný. „U novorodencov sa okolo tretieho dňa môže prejaviť fyziologická žltačka. Je potrebné sledovať hladiny bilirubínu a v prípade potreby nasadiť fototerapiu. Na začiatku môžeme odhaliť aj prípadné srdcové chyby,“ vysvetľuje hovorkyňa žilinskej nemocnice.

„Ak mamička odchádza domov skôr, je v domácom prostredí a má lepšie možnosti spoznávať sa s dieťaťom. Doma má väčšie pohodlie i súkromie. Nemusí sa deliť o izbu s cudzími ženami a riešiť napríklad, či plač jej dieťaťa nezobudí iné,“ tvrdí Solanská.

Uvedomuje si však aj nevýhody: „Môžu nastať zdravotné komplikácie u dieťaťa či u matky. Myslím si, že je dobré, ak sú spolu v nemocnici na pozorovaní. Dieťa v nemocnici každý deň podrobujú rôznym vyšetreniam. Neviem, ako by sme ich absolvovali, ak by nás prepustili domov skôr. Jazdiť s malým dieťaťom v priebehu niekoľkých dní po pôrode k lekárovi sa mi zdá nepraktické a pre malé dieťa nevhodné,“ dodáva mamička.

Počkajú si na príklad z Martina

„Povinné vyšetrenia musia rodičky absolvovať. Ak by mamička s bábätkom neboli hospitalizovaní, museli by do nemocnice v ďalších dňoch dochádzať, prípadne by sme spoločne hľadali iné možnosti. V martinskej nemocnici ide o pilotný projekt, ktorého detaily zatiaľ nepoznáme. Ak sa však osvedčí, ak budú mamičky s prístupom spokojné a bude dodržaná správna a komplexná zdravotná starostlivosť o novorodencov a rodičky, budeme radi, ak sa projekt rozšíri aj do ďalších nemocníc na Slovensku,“ uzavrela Záteková.