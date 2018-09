Chirurgovia by sa mali zapojiť do diskusie o reforme zdravotníctva

Podľa prezidenta Kisku pracovať v slovenskom zdravotníctve je nesmierne náročné.

13. sep 2018 o 7:37 TASR

Pracovať v slovenskom zdravotníctve je nesmierne náročné a napriek tomu máme ľudí, ktorí mu dávajú celé srdce. A skutočne sa starajú o to, aby zdravie našich ľudí bolo na dobrej úrovni. Prezident SR Andrej Kiska to povedal v príhovore na 43. Spoločnom zjazde slovenských a českých chirurgov, ktorý sa koná od stredy do 14. septembra v Žiline.

Chirurgom poďakoval za ich obetavú prácu a poprosil ich, aby sa zapojili do diskusie o reforme zdravotníctva. "Podľa Štefánika tí, ktorí si myslia, že slobodu za nich vybojujú druhí, si slobodu ani nezaslúžia. Ja som ho trochu parafrázoval a povedal som, že tí, ktorí si myslia, že lepšie zdravotníctvo za nich vybojuje niekto iný, si možno lepšie zdravotníctvo ani nezaslúžia. Je práve úlohou lekárov, nás všetkých, ktorí vieme, v akom stave zdravotníctvo je, aby sme za lepšie zdravotníctvo zabojovali," zdôraznil slovenský prezident.

Upozornil, že na Slovensku ročne zomrie na liečiteľné choroby o 4300 ľudí viac oproti priemeru Európskej únie. "Zbytočne zomrú kvôli tomu, že stále nemáme dobré zdravotníctvo. Oceňujem čiastočný pokrok, či za ministra Druckera, aj teraz za ministerky Kalavskej. Ale cesta ku kvalitnému zdravotníctvu je ešte veľmi dlhá a je úlohou nás všetkých, aby sme o zdravotníctve hovorili a nestrácali ho zo zreteľa," podotkol Kiska.

Podľa vedeckého sekretára kongresu a primára oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Juraja Váňu sa v Žiline zišli účastníci zo všetkých slovenských a českých chirurgických pracovísk. "Prihlásených máme takmer 500 zdravotníkov, keďže kongres je rozdelený do dvoch blokov samostatne pre chirurgov i sestry," uviedol Váňa.

Doplnil, že jednou z dominantných tém stretnutia je rakovina konečníka. "Slovenská a Česká republika patria k absolútnym svetovým lídrom v počte výskytu na počet obyvateľov. Chceli by sme preto zrekapitulovať najmodernejšie trendy liečby a následne ich aplikovať na slovenských pacientov. Aby sme postupy zjednotili a pacienti pocítili čo najväčší benefit. Rakovina konečníka je stále dynamické ochorenie, ktoré treba sledovať a liečbu moderovať," vysvetlil primár žilinskej chirurgie.

Prednášky počas troch dní ponúkajú i ďalšie témy chirurgie tráviaceho traktu a v sekcii sestier je pripravený unikátny obsah so špeciálnym zameraním na starostlivosť o chirurgického pacienta.