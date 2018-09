Dopravná situácia na Kysuciach a Liptove je podľa Kisku katastrofou

ŽSK rieši podľa slovenského prezidenta v rámci kompetencii problémy, ktoré sa bytostne dotýkajú celej krajiny.

12. sep 2018 o 12:38 TASR

Najväčším problémom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je oblasť dopravy. Po rokovaní na pôde Úradu ŽSK v Žiline sa na tom v stredu zhodli prezident SR Andrej Kiska a predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

"Všetci, ktorí cestujeme po Slovensku, vieme, čo sa deje na vstupe do Ružomberka či v Kysuckom Novom Meste. Je to niekedy až katastrofa. Bola tu prosba z pohľadu ŽSK, aby sme si opakovali, že keď štát zabezpečuje to, aby išiel tranzit napríklad cez Kysucké Nové Mesto, tak by štát mal aj pomôcť tento problém vyriešiť," povedal Kiska.

Predsedníčka ŽSK doplnila, že najťažšie je zvládnuť dopravu, preto sa rozhodli zapojiť na budúci týždeň do Týždňa mobility. "A preto sa snažíme počas obdobia, keď nám vláda zatiaľ veľmi nepomáha s dostavbou diaľnic, urobiť všetko pre to, aby sme ľudí nasmerovali do verejnej dopravy. To pre nás znamená vytvoriť podmienky, aby to bolo pre ľudí zaujímavé a aby dlho nečakali na jednotlivé vlaky a autobusy," uviedla Jurinová.

ŽSK rieši podľa slovenského prezidenta v rámci kompetencii problémy, ktoré sa bytostne dotýkajú celej krajiny. "V prvom rade je to zdravotníctvo. Z pohľadu investícií do zdravotníckych zariadení dávame len jednu tretinu z toho, čo je priemerom v Európskej únii. To je veľmi málo. Kto má možnosť navštíviť niektoré z našich okresných nemocníc, je zhrozený z toho, v akom stave sú. Diskutovali sme o tom, ako na to a ako sa k tomu štát stavia," podotkol Kiska.

Dôležitou úlohou samosprávnych krajov je podľa neho aj školstvo. "To, aký máme podiel gymnázií, odborných škôl. Tieto kompetencie si už pomaly berie naspäť ministerstvo školstva. Ale napriek tomu je to vždy otázka, ako správne plánovať a spraviť, aby si aj rodičia a ich deti vedeli naplniť svoje sny. Na druhej strane aj to, aby naša krajina mala ľudí v profesiách, ktoré skutočne nevyhnutne potrebujeme," zdôraznil prezident.

"Čo sa týka sociálnych vecí a zdravotníctva, ŽSK naštartoval rôzne motivačné programy, ako čo najviac zdravotných pracovníkov prilákať do našich nemocníc. Sú, bohužiaľ, často na okraji ich záujmu, lebo sa nachádzajú v odľahlejších oblastiach. Ale aj tam žijú ľudia a verím, že tieto programy pomôžu pritiahnuť viac zdravotníckych pracovníkov do našich zariadení," dodala Jurinová.