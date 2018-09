Ihriská ničia vandali aj zlé počasie

Mesto pravidelne opravuje detské ihriská. Aj napriek tomu majú mnohé svoje nedostatky. Plánujú aj jedno nové.

12. sep 2018 o 9:53 Alexandra Janigová

ŽILINA. Mesto má v pláne urobiť nové ihriská a tie staré opraviť. Mnohé z nich to potrebujú. Myslí si to aj Mária Vajdová.

„Niektoré ihriská v meste nie sú v dobrom stave. Nejde ani tak o technický stav ako o to, že je vysoká tráva alebo dokonca žiadna tráva. Deti sa nerady hrajú na betóne. Stav niektorých preliezok je tiež niekedy na zváženie.

Prečítajte si tiež: Primátor Žiliny sníva sen o bezplatnej doprave. Bude MHD zadarmo?

Na rok 2018 je navrhnuté nové detské ihrisko vo vnútrobloku ulíc Murgašova – Veľká okružná. Mesto plánuje aj doplniť niektoré prvky na existujúce ihriská na sídlisku Hliny I, II, IV, V, VII, v časti Malá Praha, Solinky – Smreková ulica, Vlčince – Ulica Karola Kmeťku, Ulica Jána Vojtaššáka, Trnavská ulica a Námestie Ľ. Fullu. Predpokladaná cena je vo výške približne 53-tisíc eur s DPH.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Opravujeme postupne všetky poškodenia na jednotlivých ihriskách. Na tento rok sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 99-tisíc eur, v tejto sume je započítaná aj pravidelná výmena pieskov v pieskoviskách,“ potvrdila Barbora Zigová

Ihriská sa postupne opravujú, sú v zlom stave, často ich ničia vandali. Ich stav rovnako ovplyvňujú poveternostné podmienky a tiež kvalita dodaných prvkov.

„Keďže je pri opravách nutný proces verejného obstarávania, ktorý prioritne nezabezpečí prvky, ktoré sú kvalitné, ale tie najlacnejšie, aj to je jeden z dôvodov, prečo sa musia ihriská častejšie opravovať,“ vysvetľuje Zigová. Radnica potvrdila, že v centre mesta sa neplánuje žiadne ďalšie detské ihrisko, bolo by to len na úkor zelene a tá je v centre potrebná.

„Zbierame podnety od ľudí, vyhodnocujeme a na základe toho pripravíme návrhy pre nové ihriská, prípadne doplnenie starých, už existujúcich ihrísk o nové prvky.