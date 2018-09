Turistke pomáhali horskí záchranári

Záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (OS HZS) Malá Fatra pomáhali v utorok (11.9.) popoludní 69-ročnej českej turistke.

12. sep 2018 o 7:53 TASR

Záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (OS HZS) Malá Fatra pomáhali v utorok (11.9.) popoludní 69-ročnej českej turistke, ktorá sa zranila na turistickom chodníku v oblasti Pod pálenicou.

Prečítajte si tiež: Žena sa takmer utopila v močarine. S územím pod estakádou nechce mať nikto nič spoločné.

Turistka si po páde spôsobila tržné poranenie hlavy. "Za pomoci manžela ešte zostúpila do sedla Vrchpodžiar, kde spoločne počkali na pomoc. Horskí záchranári poskytli žene neodkladné zdravotné ošetrenie a terénnym autom ju zviezli do Štefanovej. Tu si ju prevzala posádka RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie ošetrenie," informovala HZS na svojej internetovej stránke.