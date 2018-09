Martin Kapitulík: Mám jediný cieľ - urobiť zo Žiliny Silné mesto

„Žilina potrebuje zásadný impulz na rozvoj a výrazné zvýšenie kvality života Žilinčanov.“

11. sep 2018 o 20:51

Martin Kapitulík – mestský a krajský poslanec, ekonóm a bývalý poradca ministra dopravy. Ako nezávislý kandidát na primátora mesta plánuje vrátiť Žiline silu a opäť naštartovať jej rozvoj.

Blížia sa komunálne voľby. Podľa prieskumov jednoznačne vediete v šanci získať "primátorskú stoličku". Vo svojom programe ponúkate víziu silného, moderného, dynamického a otvoreného mesta. Zásadne zdôrazňujete, že Žiline treba vrátiť silu. Čo tým myslíte?

Žilina bola pred pár rokmi progresívnym a dynamickým mestom. V posledných rokoch však zaspala a prestala sa rozvíjať. Kým ostatné mestá na Slovensku, nehovoriac o tých vo vyspelej Európe, rastú a aktívne zvyšujú kvalitu života svojich obyvateľov, z nášho mesta sa akcia a rozvoj úplne vytratili. Žiline chýba zásadný impulz, akčnosť, akákoľvek vízia a zmysluplná koncepcia rozvoja. Tragédiou je, že miesto riešenia skutočných problémov niektorí poslanci na mestskom zastupiteľstve už roky len donekonečna diskutujú o druhoradých témach. Tvária sa, že riešia nejaké problémy, ale pre mňa je to len kamufláž a strata času. Samozrejme, že takáto "aktivita" potom nemá ani akýkoľvek reálny prínos pre mesto a jeho obyvateľov. Niekoľko hodinové zastupiteľstvá neriešia zásadné problémy, ale veľmi často absolútne hlúposti, pri ktorých zostáva rozum stáť. Pritom sa úplne ignoruje to, čo naozaj trápi ľudí. Ignorujú sa riešenia, ktoré by posunuli Žilinu dopredu. Ignoruje sa riešenie zásadných problémov občanov. Už dlho som nevidel od komunálnych politikov v Žiline žiadnu reálnu snahu a silu zmeniť tento prístup. Každé riešenie problému sa roky len odsúva, alebo zametá pod koberec do budúcnosti. Aj preto som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát na primátora mesta. Preto tvrdím, že Žiline treba vrátiť silu. A to hlavne zmenou prístupu a priorít. To si musia uvedomiť aj mestskí poslanci. Poslanci sú tu pre ľudí a nie ľudia pre poslancov. Je nemysliteľné, aby niekto ešte aj verejne tvrdil, že je nejaký problém roky a roky, ale za celý ten čas sa nikto reálne nezodvihol, aby ten problém aj reálne riešil. Potom je to len o klamaní občanov, alebo absolútnej neschopnosti reálne problémy naozaj vidieť a riešiť ich. Tak načo sú tam potom takí ľudia. Ak máte niečo zmeniť, tak si predsa nebudete 4 roky naháňať vlastný chvost. Ale keď máte problém pomenovaný, tak si vysúkate rukávy a budete ho riešiť. Takto vnímam veci ja.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podľa Kapitulíka sa Žilina posunie dopredu iba vtedy, keď mesto konečne začne riešiť to, čo skutočne trápi Žilinčanov.

Meniť veci k lepšiemu, to hovoria mnohí politici...

Hovoriť a robiť sú dve odlišné veci. Stará generácia politikov - a aj v Žiline máme takých, čo tam sedia 16 a viac rokov a „akože robia“, pritom len stláčajú hlasovacie tlačidlá, no stále sa považujú za „akože“ svieži vietor, pričom za tie roky nepriniesli nič. Sú zvyknutí najmä rozprávať. Najradšej hodiny diskutujú o veciach, ktoré nikoho nezaujímajú a hlavne neriešia žiaden reálny problém. A vždy za ich neschopnosť riešiť skutočné problémy, ktoré zásadne odkladajú do budúcna, môže niekto iný. Toto neznášam. Chlap musí mať odvahu a musí si za svojím stáť. Politika nemôže byť predsa „odkladiskom“ pre slabochov a alibistov, ktorí si problémy "šetria", aby mali roky rokúce čo "akože" riešiť. Takto sa nikam nedostaneme. Budeme stáť na mieste a o dvadsať rokov nám ďalšia generácia - naše deti, budú otrepávať o hlavu, čo ste celý čas robili? A bohužiaľ budú mať pravdu. Politika je umenie možného, ale to znamená zdvihnúť sa zo stoličky a reálne problémy riešiť a nie iba sedieť na zadku, neustále o nich hovoriť, ale roky potom čakať, že problémy sa vyriešia samé.

Váš praktický prístup je vidno aj na Vašej práci. Patríte medzi najaktívnejších poslancov a predkladáte vecné riešenia. Aký je Váš cieľ?

My všetci môžeme žiť minimálne tak kvalitne ako obyvatelia vyspelých európskych metropol. Máme právo to žiadať a za naše dane, ktoré všetci platíme, to musíme od vedenia mesta aj dostať. Žilina potrebuje silného a nezávislého primátora, ktorý sa nebojí výziev. Nenechá sa odradiť a pri riešení problémov bude používať zdravý rozum. Tak, aby vynaložené peniaze priniesli ľuďom reálnu hodnotu. A to platí aj pre budúcich poslancov. Mestskí poslanci majú zastupovať ľudí a nie seba, alebo stranícke centrály v Bratislave. Majú prinášať riešenia. Preto sa obklopujem tímom schopných odborníkov a nezávislých kandidátov na poslancov, ktorí so mnou zdieľajú víziu Silnej Žiliny. Cieľom mojej kandidatúry je vrátiť Žiline silu a Žilinčanom hrdosť na svoje mesto. Musíme vrátiť mestu akcieschopnosť a impulz na zásadný rozvoj a výrazné zvýšenie kvality života Žilinčanov. Vysúkať si rukávy a začať riešiť skutočné problémy v našom meste. Treba ich jasne pomenovať a potom nájsť najlepšie možné riešenie v prospech ľudí a mesta. Treba sa poučiť z miest, kde to funguje a kde aj za 4 roky, ako napríklad v Trnave, dokázali, že sa tento prístup zmeniť dá najmä v prospech občanov. Inak to bude len ďalšia premárnená príležitosť.

Problémy ste pomenovali. V Žiline ich tak zrejme vníma väčšina občanov. Aké navrhujete riešenia?

Pri oznámení kandidatúry na primátora Žiliny som predstavil svoj volebný program „Silná Žilina“. V ňom podrobne uvádzam konkrétne riešenia na konkrétne problémy Žiliny a Žilinčanov. O svojom programe spolu s kandidátmi na poslancov s ľuďmi komunikujem od začiatku volebnej kampane. Celý ho nájdete aj na web stránke www.silnazilina.sk. Ide o rozsiahly dokument. Zahŕňa všetky podstatné oblasti života v našom meste. Veľa z týchto riešení už dnes presadzujem ako poslanec. Denne sa stretávam s ľuďmi, dôverne poznám ich problémy a názory. Program „Silná Žilina“ vznikol na základe stoviek diskusií a komunikácií s občanmi počas posledných štyroch rokov. S ľuďmi, zároveň, počas kampane diskutujeme aj o riešeniach. Všetci chceme mať spolu pekné, moderné a pre ľudí priateľské a ústretové mesto, ktoré bude slúžiť im. Na tom poctivo spolu s mojím tímom pracujeme. Podstata je zhrnutá v našom programe Silnej Žiliny.

Ako sme už spomenuli v úvode, podľa prieskumov ste favoritom volieb v Žiline. Dlhodobo sa so Žilinčanmi stretávate a diskutujete o tom, čo ich trápi. Cítite podporu aj na ulici? Veríte, že voľby vyhráte?

Keby som v to neveril, tak by som do toho nešiel. Medzi Žilinčanmi cítim pri osobných stretnutiach silnú podporu, čo si nesmierne vážim a napĺňa ma to energiou pre ešte intenzívnejšiu prácu. Kamaráti mi vravia, že keď sa do niečoho zahryznem, tak idem do toho naplno. Ja to beriem ako samozrejmosť. Iný prístup k práci ani nepoznám ako priamo čeliť výzvam a problémom. V politike je tiež dôležitá aj vytrvalosť. Žilinčania ma už poznajú a vedia, že mojím cieľom je vybudovať Silnú Žilinu. Otvorené, moderné a dynamické mesto pre všetkých. Dôležité je, aby aj Žilina vstúpila do 21. storočia a otvorila sa všetkým skvelým nápadom a myšlienkam. A hlavne, aby sa po rokoch "prešľapovania na mieste" začala opäť rozvíjať. Spolu s mojím tímom sme pripravení pre to urobiť maximum. Preto venujeme toľko energie a času stretávaniu s ľuďmi, aby sme nielen jasne videli problémy, ale hlavne aby vznikli aj jasné riešenia pre ľudí. A na to potrebujeme od ľudí aj jasný a silný mandát. Dôveru, ktorá je pre nás zároveň jasným záväzkom pre ľudí, aby sme našu víziu, Silnú Žilinu, naplnili.

Ing. Martin Kapitulík, nezávislý kandidát na primátora Žiliny Rodený Žilinčan, vyrastal v mestskej časti Brodno, odkiaľ pochádzajú obaja jeho rodičia. Jeho nebohý strýko Ján Kapitulík bol významným žilinským chirurgom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj zdravotníctva v Žiline. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Od tej doby sa živí podnikaním. Založil a pôsobil vo viacerých spoločnostiach, ktoré sa venujú prevažne správe a prenájmu nehnuteľností. Vzhľadom na jeho vzťah k veciam verejným sa však vždy venoval aj rozvoju občianskeho života a správe vecí verejných. Už počas štúdia na strednej škole pôsobil ako mládežnícky aktivista. V rokoch 2004 až 2010 pôsobil ako člen výkonného výboru a podpredseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM). V rokoch 2006 až 2009 bol členom predsedníctva Rady mládeže Slovenska, strešnej organizácie mládežníckych organizácii na Slovensku. V minulosti pôsobil aj ako poradca ministra dopravy a člen dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. Už druhé volebné obdobie pôsobí ako nezávislý poslanec Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) V posledných komunálnych voľbách v roku 2014 bol zvolený aj za poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline a patrí medzi najaktívnejších poslancov. Je spoluzakladateľom a predsedom Fondu na podporu žilinského športu – ZA ŠPORT.

Objednávateľ: Martin Kapitulík, Žilina

Dodávateľ: Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina, IČO: 46340483