Cyklisti pod Strečnom riskujú, cyklotrasa je zatiaľ v nedohľadne

V týchto mesiacoch sa počet cyklistov na frekventovanej ceste pod hradom Strečno zvýšil. Riskantnú situáciu by mala vyriešiť nová cyklotrasa. To môže však ešte potrvať roky.

11. sep 2018 o 19:07 Alexandra Janigová

STREČNO. Andrej Mikulík prechádzal na nákladnom aute popod hrad Strečno. „Zľava ma obiehalo osobné auto. Ako som vošiel do zákruty, predo mnou sa po pravej strane objavila partia cyklistov,“ popisuje situáciu. „Nečakal som ich a išlo doslova o centimetre, nemal som sa kde uhnúť a cyklisti nemohli ísť poza krajnicu, keďže tam je terén plný kameňov. Som prekvapený, že cyklisti na takejto ceste riskujú. Aj autá tu majú čo robiť,“ opísal nepríjemný zážitok. Na frekventovanej a jednej z najnebezpečnejších ciest na Slovensku sa podobné situácie stávajú denne. Na sociálnej sieti v letných mesiacoch nájdeme podobných prípadov viac. Cyklisti, ktorí cestu poznajú, sa jej radšej vyhnú.

Podobná situácia sa opakuje (zdroj: AJ)

Pomohla by cyklotrasa

Župa už roky rieši cyklotrasu zo Strečna do Lipovca pri Vrútkach. „Cyklotrasa medzi Žilinou a Vrútkami je najnáročnejšou trasou v Žilinskom kraji, najmä čo sa týka jej prípravy. Nemôžeme zasiahnuť do územia, kde je prírodná rezervácia s najvyšším stupňom ochrany a rešpektovať treba aj ďalšie špecifiká územia, a to rieku Váh, železnicu a frekventovanú cestu,“ hovorí Martina Remencová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja.

Zatiaľ spracovali projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a v súčasnosti prebieha proces jej pripomienkovania. „Zároveň sa spracováva dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie. Po vydaní záverečného stanoviska bude kraj žiadať o vydanie územného rozhodnutia.“

V prípade, že bude projekt úspešný pri získaní eurofondov, predpokladajú termín výstavby v rokoch 2021 – 2022.