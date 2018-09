FOTO: Postavte si svojho Sagana

Slovenský cyklista aktuálne bojuje na pretekoch v Španielsku.

11. sep 2018 o 9:46 Dominika Mariňáková

70-tisíc kociek. Presne toľko dielikov lega je potrebných na postavenie sochy Petra Sagana v životnej veľkosti. Podobizeň trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike sa objavila na jar na lego výstave v Bratislave. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Už dávnejšie uzrela svetlo sveta aj predstava, ako by žilinský rodák vyzeral ako štvorcentimetrová lego figúrka. Brali by ste takú do svojej zbierky?

Potešil fanúšikov

Peter Sagan aktuálne súťaži na pretekoch La Vuelta 2018. V jednotlivých etapách si dokázal vybojovať tri druhé a jedno tretie miesto. Popritom stihol aj vyhovieť prianiu fanúšikov a pri jednom zo stúpaní predviedol svoju známu jazdu na zadnom kolese.