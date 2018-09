Extrapolácie 2018 aj pod taktovkou Žilinskej univerzity

Extrapolácie je celoslovenské podujatie na podporu rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stala Žilina a Žilinskej univerzite v Žiline je cťou byť hlavným organizátorom.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

„V tomto roku je hlavným mestom Extrapolácií Žilina. Nie je to náhoda, ale dôsledok, pretože Žilina je jedným z mála miest na Slovensku, kde sa spája tradícia výskumu, vývoja a univerzitného vzdelávania v oblasti informatiky. Na viac ako 65-ročných tradíciách UNIZA v oblasti vzdelávania a výskumu, bývalého Výskumného ústavu výpočtovej techniky a množstva firiem a organizácií vzniklo miesto, ktoré je podhubím pre rozvoj informačno-komunikačných technológií,“ vysvetľuje prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor pre informačné systémy UNIZA a tiež regionálny garant Extrapolácií 2018. Taktiež dodáva, že je to synergický efekt kvalitného vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja a spolupráce akademickej sféry s praxou. Kvalitu absolventov informatických študijných odborov zo Žilinskej univerzity tiež dosvedčuje fakt, že patria dlhodobo k najvyhľadávanejším medzi zamestnávateľmi nielen zo Slovenska. Ďalším dôsledkom je existencia množstva významných firiem z oblasti IKT, ktorých sídlom je práve Žilina. A je to preto, že prostredie vytvorené počas desiatok rokov dáva záruku neustáleho rozvoja kvalitných a potrebných aplikácii pre spoločnosť založenú na informáciách a znalostiach.

Extrapolácie sa v roku 2018 budú konať vo svojom štvrtom ročníku v termíne 15. 9. – 31. 10. 2018. Garantmi a partnermi sú okrem UNIZA aj Ústav informatiky SAV, združenie Z@ICT, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Hlavnými cieľmi podujatia je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Práve posledný spomínaný cieľ bude primárnou ideou hlavného seminára, ktorý sa uskutoční dňa 24. 9. 2018 v priestoroch UNIZA a zaujme mnohými zaujímavými témami zameranými nielen na dopravu ako napr. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát, Využitie leteckého 3D laserového skenovania na Žilinskej univerzite