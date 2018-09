Víťazom Snežnického maratónu Karel Hartl

Na kratšej trase sa z víťazstva radoval Miloš Sopko.

10. sep 2018 o 14:40 Tomáš Hládek

Hartl dorazil do cieľa s vyše štvorminútovým náskokom(Zdroj: Tomáš Hládek)

Neďaleko Žiliny, v Snežnici, sa konal piaty ročník Snežnického MTB maratónu. Preteky v Snežnici sú cyklistickým podujatím, kde si na svoje prídu aktívni ale aj rekreační cyklisti. Trasy viedli prírodou v južnej časti Kysuckej vrchoviny a pretekári mali na výber z dvoch variant, keď si mohli vybrať medzi 50 kilometrovou a 21 kilometrov dlhou trasou. Na trase sa striedali horské cesty, lúky, zvážnice, traily a nechýbal ani asfalt. Záverečnou chuťovkou pretekov bola aj tento rok tradičná cieľová „rovinka“, ktorá má priemerný sklon viac ako 17%. Organizátori nezabudli ani na najmenších a pripravili preteky pre deti.

Dlhšia verzia pretekov, ktorá merala 50 kilometrov, obsahovala aj značené prevýšenie, ktoré sa blížilo k 1700 metrom. Rovnako trať preverila jazdcov aj po technickej stránke. Jazdci na kratšej, 21 kilometrov dlhej trase, sa museli vysporiadať s prevýšením 690 metrov. Celkovo sa na štart Snežnického maratónu postavilo 371 jazdcov, z ktorých úspešne dorazilo do cieľa 361.

Kratšiu trasu najrýchlejšie zvládol Miloš Sopko z Fatra teamu. 43-ročný pretekár zvládol porciu 21 kilometrov v obdivuhodnom čase, keď dorazil do cieľa za hodinu a tri minúty. O vyše minútu a pol zaostal za Sopkom Roman Hulka. Tretí dorazil do cieľa Peter Balag, ktorý musel ešte bojovať o tretie miesto s Martinom Šišovským. Veľký obdiv v cieli však vzbudil Alojz Ďuňanský. Pretekár, narodený v roku 1940, zvládol trasu za vyše dve a pol hodiny. Medzi ženami sa z absolútneho víťazstva radovala Ľubica Ďaďová, ktorá absolvovala preteky za menej ako hodinu a štvrť. Druhá, so stratou vyše troch minút, skončila Nina Urbanová a tretie miesto obsadila Soňa Dobroňová.

Na najdlhšej trase, podľa očakávaní, zvíťazil pretekár z Českej republiky Karel Hartl. Skúsený borec položil základ svojho víťazstva už v úvodnom stúpaní do Zástrania, kde sa vzďaľoval svojim konkurentom. Hartl zvíťazil s náskokom vyše štyroch minút pred Michalom Krčmom a tretí do cieľa dorazil Matej Baco. Medzi ženami sa z víťazstva radovala Dominika Vanáková z Maratón klub Rajec. Druhá dorazila do cieľa Ivana Jandzíková a tretie miesto pripadlo Soni Kubeňovej.

Výsledky 21km trasa:

Ženy: 1. Ľubica Ďaďová 1:14:21 hod., 2. Nina Urbanová + 03:13, 3. Soňa Dobroňová + 05:05.

Muži: 1. Miloš Sopko 1:03:05 hod., 2. Roman Hulka + 01:33, 3. Peter Balag + 01:52.

Výsledky 50km trasa:

Ženy: 1. Dominika Vanáková 3:22:48 hod., 2. Ivana Jandzíková + 17:12, 3. Soňa Kubeňová + 1:37:44.

Muži: 1. Karel Hartl 2:28:17 hod., 2. Michal Krčma + 04:23, 3. Matej Baco + 05:34.