Regionálny futbal: V Bytči sa hral šláger kola

Futbalisti Rajca zaskočili Žabokreky a získali ďalší bod.

10. sep 2018 o 12:01 Tomáš Hládek

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



IV. liga Sever: Rosina vybojovala prvé víťazstvo v sezóne

Rosina – Bánová 1:0 (0:0)

Gól: 80. Líška. Rozhodoval Ligas, 150 divákov. ŽK: Gajdoš M., Drexler – Horecký.

ROSINA: Jurčenko – Jaroš, Gajdoš E., Turský (31. Drexler), Tabak, Líška (90. Martinčo), Kadik, Gajdoš M., Hruboš, Šustek (83. Bolibruch), Polóni (70. Mičiak).

BÁNOVÁ: Juhás – Kubena, Kostolný, Lazar, Bendík (60. Ďuratný), Štefánik, Horecký, Cisárik, Mráz, Harman, Jasenovský.

V Rosine videlo 150 divákov nadpriemerný futbal. V prvom polčase sa hral vyrovnaný futbal, ktorý gól nepriniesol. Úvod druhého dejstva patril hosťom, ktorí však svoje šance nevyužili. Rosina udrela desať minút pred koncom, keď po trme-vrme v šestnástke prekonal Juhása Líška. Rosina tak zaznamenala prvé ligové víťazstvo v sezóne.

Prečítajte si tiež: Oblastný futbal: Gbeľany s náskokom už šesť bodov

Teplička nad Váhom – Stráňavy 3:2 (1:1)

Góly: 13. Jánošík, 67. Labuda, 76. Blaščík – 44. Lajš, 85. Pleva. Rozhodoval Herdeľ, 150 divákov. ŽK: Blaščík, Beniač, Maliňák, Dzibrík – Kubica, Ďuratný, Zajac, Pleva.

TEPLIČKA: Poništ – Padala, Jánošík, Blaščik, Beniač, Surma, Bugala R., Mrázik (46. Dzibrík), Maliňák, Labuda (90. Baláž), Cingel.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Kubica (77. Brezáni), Lajš, Janči L., Papala, Bukovčan (71. Ondák), Ďuratný, Rolček, Zajac (68. Hanuliak), Chrachala, Pleva.

Hra v prvom polčase patrila hosťom. Vedenia sa však po peknej akcii ujali domáci, na konci ktorej bol Jánošík. Futbalisti Stráňav boli pohyblivejší, mali viac šancí, no tie nedokázali premieňať. Ujala sa až Lajšova strela po štandardnej situácii. Druhý polčas prebrala iniciatívu Teplička, ktorá si vypracovala veľa šancí. Dve z nich, po strelách Labudu a Blaščíka, skončili za Ďuríčekom. Hostia v závere ešte znížili Plevom. Domáci tréner, Jozef Bugala, vyjadril po zápase spokojnosť najmä s druhým polčasom.

Žabokreky – Rajec 2:2 (2:2)

Góly: 22. Maruniak, 33. Liháň – 19. Person, 26. Miko. Rozhodoval Šlapka, 300 divákov. ŽK: Maruniak – Šimun, Hollý, Kordiš.

RAJEC: Fraštia – Cúg, Hájek, Drahno, Miko, Rybár, Hollý, Šimun, Person (90. Dubeň), Jeťko, Kordiš.

Rajec nezískal na ihriskách súperov ešte ani bod, čo chceli zverenci Michala Drahna zmeniť v Žabokrekoch pri Martine. Ich plány začal napĺňať v 19. minúte Person, ktorý poslal hostí do vedenia. O tri minúty vyrovnal strelou zo štandardnej situácie Maruniak. Po štyroch minútach hostia opäť viedli zásluhou Mika. V 33. minúte vyrovnával domáci Liháň. V druhom polčase už tri stovky divákov gól nevideli, a tak si celky body rozdelili.

Ostatné výsledky: Makov – Staškov 4:4, Bobrov – Dolný Kubín 2:1, Závažná Poruba – Diviaky 4:3, Belá-Dulice voľno.

Dohrávka 4. kola: Žabokreky – Staškov 1:1.

1. Stráňavy 6 3 2 1 10:6 11

2. Z. Poruba 5 3 2 0 13:10 11

3. Bánová 5 3 0 2 15:7 9

4. Teplička 5 3 0 2 10:7 9

5. Makov 4 2 2 0 11:6 8

6. Staškov 5 2 2 1 14:12 8

7. Žabokreky 6 1 4 1 9:10 7

8. Belá-Dulice 5 2 1 2 11:15 7

9. Bobrov 5 2 0 3 5:7 6

10. Rosina 6 1 2 3 7:16 5

11. Rajec 5 1 1 3 10:11 4

12. Dolný Kubín 5 1 1 3 9:12 4

13. Diviaky 6 1 1 4 10:15 4

V. liga: Varín a Kotešová s najtesnejšími výhrami

Bytča – Belá 7:2 (3:1)

Góly: 25., 64. (pen.) a 81. Bajza, 31. Gašperík, 38. Gajdošík, 58. Mikula, 67. Čikota – 9. a 56. Mintách. Rozhodoval Hrivo, 150 divákov. Bez kariet.

BYTČA: Mučka – Malík, Gajdošík (71. Halama), Hudcovský (81. Schwarz), Bajza (85. Pavlík), Čikota, Šamaj, Gašperík, Ďurica, Karafa (46. Mikula), Múdry (46. Hrtánek).

BELÁ: Tichák – Macho (46. Užák), Kubík, Krška, Gapa, Mintách (63. Mihalčatin), Švec, Michalec (46. Melišík), Žingora, Franek, Svetlovský (69. Vrábel).

V súboji o prvé miesto chcela Bytča potvrdiť dobrú formu. Domácim patrila hra hneď od úvodu, ale prví udreli hostia, keď z brejku poslal Belú do vedenia Mintách. To nakoplo Bytču, ktorá následne zatlačila Belú na vlastnej polovici a troma gólmi otočili skóre. Po zmene strán prišlo päťminútové poľavenie Bytče, čo využili hostia na kontaktný gól. Domáci futbalisti však nenechali nič na náhodu a ďalšími peknými štyrmi gólmi rozhodli o výhre Bytče v pomere 7:2. Bytča šláger zaslúžene vyhrala a je na čele ligového pelotónu. Po zápase panovala v domácom tábore spokojnosť s nasadením aj predvedenou hrou.

Kotešová – Kysucké Nové Mesto 2:1 (0:1)

Góly: 69. a 82. Tabak – 6. Kubala. Rozhodoval Rohoň, 150 divákov. ŽK: Sedúch, Kohút, Čelko (KNM).

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Jandačka, Budiský, Daniš (78. Kendy), Krajči, Kadák, Mozolík P., Hranica (62. Patyka), Valášek (90. Papšo), Tabak (89. Gál).

Hosťom patril úvod zápasu, keď lepšie kombinovali a častejšie držali loptu na svojich kopačkách. Odmenou im bol gól, keď sa po rohovom kope presadil hlavou Kubala. Kotešovej sa podarilo vyrovnať v 69. minúte, keď po rýchlo vhodenom aute odcentroval Patyka, ktorého center Šteiniger vyrazil len k Tabakovi a ten bez problémov vyrovnal. V 82. minúte sa na hranici šestnástky uvoľnil Valášek, ktorý poslal loptu za obranu na Tabaka a ten umiestnil svoje zakončenie okolo Šteinigera – 2:1. Hráči v žltých dresoch si už víťazstvo ustrážili a zaznamenali druhú výhru na domácom ihrisku v sezóne.

Varín – Strečno 2:1 (2:1)

Góly: 43. Lopušan, 45. Repáň – 15. Bielik. Rozhodoval Pleva, 120 divákov. ŽK: Šutovský, Ondráš Mi., Ferjanec – Ilovský.

VARÍN: Ružička – Ondráš Mi., Repáň, Šutovský, Cvacho (58. Kadrliak), Ferjanec (89. Zavoďančík), Hruška T., Lopušan (90. Chebeň), Kubovich, Ceplák, Koňušiak (78. Hruška P.).

STREČNO: Matejčík – Samec, Beháň P., Tučník, Bielik, Štadani (46. Melo), Ilovský, Syrovatka (58. Čičmanec), Beháň J., Kosa (67. Beháň M.), Kašjak.

Strečno vonku ešte nevyhralo, čo chcelo zmeniť na pôde neďalekého Varína. Hosťom sa podarilo dostať do vedenia, keď sa do siete bývalého tímu presadil skúsený Michal Bielik. Domáci udreli pred prestávkou, keď dvoma gólmi otočili zápas vo svoj prospech. Varín už doviedol zápas do úspešného konca a pripísal si prvú výhru v sezóne.

Turzovka - Predmier 6:2 (0:1)

Góly: 48., 50., 67. a 73. Šmahajčík, 58. Ciesarík, 65. Bytčanek - 18. Bačík, 85. Pistovčák. ŽK: Ciesarík – Husár, ČK: Roman (TURZOVKA). Rozhodoval Peter Vrtich, 150 divákov.

PREDMIER: Uríček - Husár, T. Klus, Vícena (71. Tomaník), M. Klus (46. A. Pobijak), Bačík, S. Pistovčák, T. Pistovčák, Šebík, M. Pobijak, Smolka (67. Hujo).

Úvod sezóny futbalistov Turzovky nezastihol v najlepšej pohode. Počas týždňa prišlo definitívne k zmene na pozícii hlavného trénera a Turzovčania v zápase nechceli pripustiť inú alternatívu ako víťazstvo. Prvý polčas tomu ale nezodpovedal, Tatran sa nevedel dostať do tempa a hostí z Predmiera pustil do vedenia aj presilovky. O to viac padali divákom sánky v druhom polčase, keď vzal zápas do svojich rúk fenomenálny Šmahajčík a postupne sa pridalo celé mužstvo. Šesť gólov v oslabení v priebehu 25 minút a k tomu viacero zahodených tutoviek sa vidí veľmi zriedkavo, ak vôbec.

Zborov nad Bystricou - Višňové 2:0 (1:0)

Góly: 26. Štrba, 54. Čičala (z 11 m). Bez kariet. Rozhodoval Vladimír Farsky, 150 divákov.

VIŠŇOVÉ: Kováč - Kočiš, Minarčik, Štefunda, Sventek, Ondruš (83. O. Štefanica), Ťažký, Papajčík, Tandara (46. A. Štefanica), Mano (60. Turský), Majtanik.

Zborov čakal na víťazstvo od prvého kola a hoci proti nemu nastúpil silný súper, túžil bodovať naplno. To sa Snahe aj podarilo, keď vďaka gólom Štrbu a penalte Čičalu vyhrala 2:0.

Ostatné výsledky: Skalité – Vysoká nad Kysucou nehrali, Oščadnica – Čierne 4:6.

Dohrávka 4. kola (07. 09. 2018): Zborov nad Bystricou – Bytča 1:2 (1:1)

Góly: 4. Pagáč – 34. Malík, 79. (pen.) Bajza. Rozhodoval Gregorec, 100 divákov. ŽK: Neveďal, Mihalda – Gajdošík, Hrtánek, Ďurica, Hudcovský, Bajza. ČK: (po skončení stretnutia) Frančiak (ZBOROV).

BYTČA: Mučka – Malík, Gajdošík (89. Schwarz), Hudcovský (46. Wieczorek), Bajza, Halama (46. Múdry), Čikota, Šamaj, Gašperík (67. Mikula), Ďurica, Karafa (56. Hrtánek).

Za Bytču v dohrávke štvrtého kola nastúpil už aj Tomáš Ďurica. Do vedenia však išli domáci, keď sa po presnom zakončení radoval Pagáč. Bytči sa podarilo vyrovnať v 34. minúte zásluhou Malíka. O víťazstve hostí rozhodol z penalty Marek Bajza. Po skončení zápasu ešte inzultoval hlavného rozhodcu domáci Frančiak. Bytča tak získala v Zborove tri cenné body.

1. Bytča 6 5 0 1 19:7 15

2. Čierne 6 4 0 2 17:15 12

3. Belá 6 3 2 1 16:14 11

4. Višňové 6 3 1 2 15:7 10

5. KNM 6 3 1 2 12:5 10

6. Skalité 5 3 1 1 8:3 10

7. Kotešová 6 3 0 3 7:10 9

8. Vysoká 5 2 1 2 7:8 7

9. Strečno 6 2 1 3 10:14 7

10. Zborov 6 2 1 3 7:12 7

11. Turzovka 6 2 0 4 20:23 6

12. Predmier 6 2 0 4 9:15 6

13. Varín 6 1 1 4 3:7 4

14. Oščadnica 6 1 1 4 13:23 4