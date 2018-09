Derby o Žilinu víťaza nenašlo

Prvé kolo futsalovej extraligy postavilo proti sebe dva žilinské tímy.

9. sep 2018 o 20:24 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal 4:4 (1:3)

Góly: 12. Andre Luiz, 28. Hudek, 33. a 34. Baláž – 5. Šidlo, 9. a 32. Koleno, 10. Ostrák. Rozhodoval Matula, 400 divákov. ŽK: Hudek, Baláž, Everton Borges – Šidlo.

MAKROTEAM: Kováč – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Lucian Silva, Andre Luiz, Holák, Zatúra, Papajčík.

MŠK: Kavčák – Koleno, Ďuratný, Moravec, Volek, Ostrák, Gavrilov, Šidlo.

Úvod patril Makroteamu, keď brazílska štvorica dokázala zatlačiť hráčov MŠK. Prvá šanca hostí prišla na v tretej minúte, z voleja strieľal Ostrák, ale bránu netrafil. Ďalšia strela futsalistov MŠK skončila gólom, keď Šidlova strela prepadla Kováčovi – 0:1. V tej istej minúte mohol vyrovnať Krištofík, ale obranca jeho strelu z dobrej pozície zblokoval. Po piatich minútach zobral loptu Hudekovi Ďuratný, ale Kováč vyrazil na roh. Po rohu strieľal ľavačkou Koleno, no Kováč bol pozorný. Ofenzívu hostí ukončil nepresnou strelou z voleja Ostrák. Potom sa hra odvíjala v réžii Makroteamu. Domáci sa prezentovali viacerými strelami, no tie skončili na obrancoch alebo na brankárovi Kavčákovi. V deviatej minúte mal pred sebou odkrytú bránu Everton Borges, ale namieril len do Kavčáka. V tej istej minúte vystihol rozohrávku Kováča Koleno a zvýšil vedenie MŠK. Makroteam mohol ihneď znížiť, ale Škulec v ťažkej pozícii netrafil loptu a následná delovka mierila vedľa. V ďalšej minúte našla prihrávka z krídla Ostráka, ktorý zasunul do prázdnej brány – 0:3. Na tretí gól už reagoval domáci tréner oddychovým časom. V dvanástej minúte sa k lopte dostal Andre Luiz a prízemnou strelou znížil – 1:3. Zvyšok prvého polčasu sa niesol v znamení hernej prevahy Makroteamu, no domáci hráči zahadzovali šance. V záverečných sekundách mohol znížiť Wellington, no Kavčák ho opäť vychytal.

Po pár sekundách druhého polčase sa pekne uvoľnil Ostrák, no strieľal len do stredu brány. Po dvoch minútach pálil Hudek z voleja tesne nad. V tej istej minúte napálil Wellington loptu len do žrde. V ôsmej minúte druhého dejstva netrafil prázdnu bránu v sklze Holák. Tlak Makroteamu sa v týchto momentoch hry stupňoval. Vzápätí zahodil veľkú šancu Baláž. V 28. minúte sa Makroteamu podarilo streliť vytúžený gól, keď Hudek prepálil pomedzi nohy Kavčáka. Následne to začalo na ihrisku iskriť po sporných verdiktoch rozhodcu Matulu. V polovicu druhého polčasu mohol vyrovnať Wellington, mieril však tesne vedľa. V tej istej minúte sa pekne uvoľnil Moravec, ale taktiež bránu minul. Tridsiata prvá minúta priniesla veľkú šancu Evertona Borgesa, ktorý nedokázal loptu dostať za Kavčáka. O minútu sa pekne uvoľnil Papajčík, ktorý nahral Balážovi a ten opečiatkoval tyč. V rovnakej minúte si pekne obskočil Ostrák Hudeka, nahral Kolenovi a ten zvýšil vedenia MŠK na rozdiel dvoch gólov. Makroteamu sa podarilo znížiť po pár sekundách, keď z krídelného priestoru prepálil Kavčáka Baláž – 3:4. Hneď z ďalšej šance mohol vyrovnať Holák, no Kavčák reflexívne vyrazil. V ďalšej minúte bolo vyrovnané, keď krásnou strelou vyrovnal Baláž. Makroteam mohol viesť, ale Wellington Torres trafil opäť konštrukciu brány. V závere chceli domáci vyhrať, keď hrali power-play, no gól sa im už streliť nepodarilo. Žilinské derby sa tak skončilo nerozhodne 4:4. Za najlepších hráčov stretnutia boli vyhlásení domáci Patrik Krištofík a Kamil Koleno z MŠK.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „S výsledkom nie sme spokojní. Nováčika sme mali poraziť, ale dostali sme ho na koňa veľmi lacným gólom. Od tohto momentu hrali hostia vynikajúco. V defenzíve boli perfektne kompatibilní a dobre zatvárali priestor. My sme sa cez to nevedeli dostať a z brejkov sa hosťom podarilo navýšiť vedenie. Do druhého polčasu sme potrebovali niečo zmeniť, pretože systém, ktorý sme hrali v prvom dejstve, nám nevychádzal. Chýbal nám pohyb a hrali sme až príliš profesorsky. Preto sme do hry poslali Holáka a Papajčíka, aby sme zmenili systém a hrali na pivota. Druhý polčas bol z našej strany celkom slušný. Mali sme šance a trafili sme aj veľa tyčiek. Futsal sa však hrá na góly.“

Marián Ondrúšek (MŠK Žilina): „Odohrali sme prvý zápas v extralige. Zhodou okolností to bolo derby proti mestskému rivalovi. Chalani sa z oboch tímov dobre poznajú, keď hrajú spolu vo futbalových kluboch. Zápas mal vysoké tempo a nechýbala mu bojovnosť. Viedli sme o tri góly a je škoda, že sa nám to nepodarilo udržať. Musím pochváliť našich chalanov, že v šestici odmakali zápas a v závere im už došli sily. Hrali sme však proti kvalitnému súperovi, ktorý ma v tíme štyroch Brazílčanov a domáci hráči majú taktiež veľkú kvalitu. Prvý polčas sa vyvíjal podľa našich predstáv len výsledkovo. Súper hral a my sme využili brejkové situácie. Zápas bol o koncentrácii a fyzických silách, ktoré sme potom už na konci zápasu nemali. Makroteam ukázal svoju kvalitu a podarilo sa mu vyrovnať. V konečnom dôsledku sme s remízou spokojní.“