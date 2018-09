Hokejisti odštartovali sezónu víťazne

Vlci si vo vloženom kole pripísali povinné tri body

7. sep 2018 o 22:13 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Orange 20 5:3 (3:1, 2:2, 0:0)

Góly: 9. Ručkay (Balej, Hvila), 9. Matejka (Ručkay, Barta), 15. Hvila (Žilin, Balej), 21. Jenčík (Huna, Surovka), 24. Mendrej (Síkela) – 3. Fafrák, 25. Džugan (Nahálka), 38. Švec (Kollár, Fafrák). 430 divákov.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Bagin, Žilin, Pastor, Matejka, Barta, Mendrej, Piegl - Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, Húževka, Balej – Jankovič, Ručkay, Beránek – Fedoseev, Ondruš, Síkela.

Dvadsiatka začala súboj v Žiline aktívne. V úvodnej minúte si šancu vypracoval Kollár, ktorého za cenu faulu zastavil Surovka. V následnej presilovke sa najskôr nepresadil Havrila. Hostia však svoju presilovku využili, keď sa presadil Fafrák. O minútu musel hasiť Mikoláš, ktorý na dvakrát bravúrne zlikvidoval obe strely hosťujúcich hráčov. Žiline sa podarilo vyrovnať, keď po potiahnutí puku Žilinom a následnom zmätku pred bránou vyrovnal Ručkay. O pár sekúnd už „vlci“ viedli, keď Ručkay naservíroval puk pred prázdnu bránu Matejkovi a ten bez problémov zakončil. V trinástej minúte sa pekne uvoľnil Huna, ale trafil iba brvno. Päť minút pred koncom úvodnej tretiny nabil Žilin Hvilovi, ktorý prepálil Kostelného – 3:1.

Úvod druhej tretiny sa niesol v znamení aktivity domácich hokejistov. Už po pár sekundách našiel Huna osamostatneného Jenčíka, ktorý zvýšil vedenie Žiliny. V 24. minúte ukázal svoju rýchlosť Síkela, ktorý dokorčuľoval puk a nahral Mendrejovi, ktorý tvrdým projektilom vyhnal Kostelného z brány. Dvadsiatka sa však nevzdala a naďalej bojovala. V 25. minúte šiel Džugan sám na bránu a strelou pod brvno nedal Mikolášovi šancu – 5:2. Sedem minút pred koncom druhej tretiny netrafil do prázdnej brány Barta. Následne hrali domáci tri oslabenia o dvoch hráčov. Hostia dokázali využiť presilovky na jeden gól, keď z medzikružia prepálil Mikoláša Švec. Domáci mohli ďakovať najmä Mikolášovi, ktorý výbornými zákrokmi nedovolil hosťom dostať sa na rozdiel jedného gólu.

Po pol minúte tretej tretiny vystihol rozohrávku dvadsiatky Surovka, ale Pavličko s jeho pokusom nemal väčšie problémy. V polovici tretej tretiny ušiel Žilinovi Juščák, no Mikoláš jeho pokus zneškodnil. Desať minút pred koncom po strele ihneď po buly zvonila tyčka za Mikolášom. Žilinčania si už víťazstvo nenechali vziať a pripísali si do tabuľky tri body.

Pavol Paukovček (tréner Mshk Žilina): „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Mali sme hru pod kontrolou. Čo môžem vytknúť mužstvu, je strašne veľa hlúpych faulov, ktoré dostali súpera na koňa. Hostia ožili, sú to hráči, ktorí dobre korčuľujú, bojujú a vrátili sa späť do zápasu. Rozoberieme si to a ukážeme hráčom fauly, ktoré spravili. V ďalších zápasoch sa nám to nemôže stávať, pretože budeme potrestaní. Mňa mrzí hra v obrannom pásme, kde sme sa dostávali pod tlak. To musíme zlepšiť. “

Ernest Bokroš (tréner HK Orange 20): „Žilina dnes nastúpila v značne obmenenej zostave so silnými hráčmi. Som rád, že chlapci sa za stavu 5:1 vrátili do zápasu, pretože ten začiatok bol pre nás dosť krutý. Z našej strany to bol bojovný a upracovaný hokej. Títo chlapci nikdy nehrali mužský hokej a my sme na začiatku našej cesty. Takéto zápasy ich posúvajú a my sme radi, že môžeme absolvovať zápasy v extralige a prvej lige.“

Maroš Mikoláš (Mshk Žilina): „Je to dôležité víťazstvo a nerodilo sa ľahko. Zbytočnými vylúčeniami sme súpera dostali naspäť do hry. Našťastie, sa nám po rýchlom góle hostí podarilo skóre otočiť a dali sme ďalšie góly. Toľko vylúčených hráčov však nemôžeme mať a musíme na tom popracovať. Dvadsiatka vždy dobre korčuľuje, čo tento rok potvrdili. Boli aktívni, hrali na protiútoky a povedal by som, že hrali veľmi dobre. Dúfam, že nás dnešný zápas nakopne do ďalších víťazstiev.“