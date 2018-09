Blíži sa premiérové žilinské derby

Po prvý raz má Žilina v najvyššej futsalovej súťaži dva celky.

6. sep 2018 o 22:02 Dominika Mariňáková

Už tento víkend odštartuje slovenská VARTA Futsal liga stretnutiami prvého kola. A ozajstnú lahôdku si budú môcť vychutnať práve futsaloví priaznivci pod Dubňom.

Rozpis totiž rozhodol, že ŠK Makroteam Žilina, pravidelný účastník súťaže, sa stretne s nováčikom MŠK Žilina Futsal, ktorý si hneď v prvej sezóne v Openlige dokázal vybojovať postup.

Oba tábory sa už na úvodný duel tešia a hovoria, že pôjde o špecifický zápas.

"Prvý zápas v extralige a hneď derby s mužstvom, ktoré má najvyššie ambície. Rivalita tu určite je. To vidíme už od žiackych mužstiev. Funkcionári a hráči sa taktiež medzi sebou poznajú," povedal prednedávnom v rozhovore pre MY Žilinské noviny Miroslav Gibala, manažér MŠK.

"Bude to historicky prvé žilinské derby v najvyššej futsalovej lige. My by sme určite aj s chalanmi z MŠK boli radi, keby bolo plné hľadisko a ľudia prišli na tento duel," prezradil Dušan Dobšovič, tréner Makroteamu.

Ak teda hľadáte zaujímavý program na sobotný večer, odporúčame vám žilinské futsalové predstavenie. Zápas začína o 20:00 hod. MY tam budeme. A čo vy?