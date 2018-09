Róbert Boženík: Cítim tlak, ale nechcem si ho pripúšťať

Talentovaný mladík z MŠK Žilina sa dočkal premiérovej nominácie do reprezentácie SR U21.

5. sep 2018 o 17:56 Dominika Mariňáková

Zatiaľ čo Samuel Mráz už skúša pozornosť brankárov v talianskej Serii A, v Žiline pomaly dozrieva jeho nástupca. Róbert Boženík od úvodu sezóny strieľa góly a momentálne je najlepším strelcom žilinského klubu vo Fortuna lige. So svojím ofenzívnym predchodcom sa čoskoro stretne v kabíne reprezentačnej „dvadsaťjednotky“, oboch totiž do národného tímu povolal tréner, ktorý mal vplyv aj na ich klubové kariéry.

Boženík je prísľubom do budúcnosti

„Robo svojou doterajšou hrou vyslal jasný signál. Práve preto sme ho uprednostnili pred ďalšími hráčmi, ktorí mali šancu byť v mužstve. Hrá pravidelne ligovú súťaž. Je mladší. Je to prísľub do budúcnosti. Preto je teraz v nominácii. Pre slovenský futbal je to dobré rozhodnutie,“ komentoval Adrián Guľa svoju voľbu po zverejnení nominácie na prípravný zápas s Talianskom (6. septembra, Dunajská Streda) a duel kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 2019 (11. septembra, Island).

Guľa viedol Boženíka nielen pod Dubňom, ale aj v tíme SR do 20 rokov: „Už po zraze mužstva do 20 rokov som upozorňoval na to, že Robo tam ukázal veľmi dobrý prístup, ktorý potvrdil nie iba v príprave, ale aj v ligových zápasoch. Doteraz strelil tri góly. Veľmi dobre sa zhostil svojej streleckej úlohy. Je to pracovitý hráč.“

Nastupuje v základnej zostave

Na začiatku nového súťažného ročníka dostal 18-ročný futbalista pochádzajúci z Terchovej dôveru aj Guľovho nástupcu, Jaroslava Kentoša. Na všetkých sedem doterajších ligových stretnutí nastúpil ako hráč základnej zostavy.

„Nevnímam to ako veľkú zodpovednosť. Jasné, cítim tlak, ale nechcem si ho pripúšťať. Mám svoje úlohy, ktoré trénujem odmalička a snažím sa ich preniesť do zápasu. Veľmi mi pomáha, keď sa sústredím na to, čo mám robiť. Nie na to, čo bude potom,“ opisuje svoj postoj trojgólový žilinský strelec.

Reprezentačná nominácia ho prekvapila, dozvedel sa ju od spoluhráčov po tom, ako si po jednom z tréningov splnil svoje povinnosti „bažanta“.

„Po tréningu som zbieral pomôcky, do šatne som prišiel medzi poslednými. Chalani mi podávali ruky, nevedel som, o čo ide. Potom som prišiel k telefónu a našiel som si veľa správ. Bol som v nominácii. Veľmi ma to potešilo.“

Stretne sa s bývalými spoluhráčmi

Okrem spomínaného Samuela Mráza sa v reprezentácii stretne aj s Denisom Vavrom, Dávidom Hanckom, Lászlom Bénesom či Nikolasom Špalekom. Guľa nominoval aj ďalšieho Žilinčana, Miroslava Káčera. Medzi náhradníkmi sú Filip Balaj, Kristián Vallo a Branislav Sluka.

„S bývalými spoluhráčmi som prehodil pár slov. Volal mi Dávid Hancko, písal som si so Samom Mrázom. Bavili sme sa, všetci mi pogratulovali a povedali, že ak by som potreboval nejakú pomoc, mám sa na nich obrátiť,“ teší Boženíka.

K vážnejšej diskusii s bývalým klubovým trénerom zatiaľ nedošlo. Či si teda oblečie slovenský dres aj v ostrom zápase proti Islandu, ešte žilinský útočník netuší: „Úprimne, ešte som nad tým ani nerozmýšľal. Sústredil som sa najmä na zápas so Slovanom, až po ňom sa budú moje myšlienky upierať na reprezentáciu. Ale už teraz môžem povedať, že nemám prehnané očakávania. Som rád, že som v nominácii, že tam budem cestovať s chlapcami. Či dostanem šancu, to už je na trénerovi.“

Slovákom aktuálne patrí v tabuľke 2. skupiny kvalifikácie na ME 2019 druhé miesto. Na čele je Španielsko. Z tabuľky druhých tímov poputujú do baráže štyri najlepšie mužstvá z deviatich skupín. Sokolíci odohrajú ešte tri stretnutia, okrem Islandu majú na programe októbrové duely proti Estónsku a Severnému Írsku.