Seminár Úspech ženám pristane prichádza do Žiliny

Nebojte sa vlastného podnikania! Žien, podnikateliek, je u nás stále málo.

3. sep 2018 o 22:05

Ak hľadáte inšpiráciu a odvahu príďte v septembri na unikátny seminár Úspech ženám pristane s návrhárkou Lýdiou Eckhardt a jej hosťami.

Najlepšie veci sú tie odžité na vlastnej koži a presne o tom je zábavná biznis akadémia úspešnej návrhárky, ktorá začínala od nuly. Dnes chce svoje skúsenosti s podnikaním podať ďalej, pretože verí, že pomôže ženám, ktoré chcú zmeniť svoj život.

Celodenná akadémia prebehne formou série interaktívnych prednášok úspešných slovenských žien.

DÁTUM A MIESTO KONANIA: 15.9.2018 od 10.00 do 17.00 hod Žilina – Hotel Holiday Inn

Prednášajúce:

Lýdia Eckhardt. (zdroj: OZ Srdce pre talenty)

Lýdia Eckhardt o tom, ako skĺbila v živote role módnej návrhárky, matky, manželky, spisovateľky. Zároveň ponúkne skúsenosti, ktoré získala v rámci podnikania, impulzy, ktoré ju posúvajú stále ďalej, prekážky, ktoré musela a naďalej musí prekonávať.

Timea Keresztényiová. (zdroj: OZ Srdce pre talenty)

Timea Keresztényiová, vedúca publicistiky časopisov EVA a Madam EVA, spisovateľka, autorka štyroch bestsellerov, porozpráva o tom, čo sa naučila od úspešných žien. Self made woman je náročná ale úžasná výzva, no my, Slovenky, sme majsterky v sebakritike a to nám často bráni uveriť v svoj potenciál.

Tinka Karmažín. (zdroj: OZ Srdce pre talenty)

Tinka Karmažín je autorka skvelých rodinných kuchárskych kníh, a snaží sa ľudí v dnešnej hektickej dobe inšpirovať a priviesť späť k vareniu. A tak vznikla jej značka Tinkinerecepty. Aj za polhodinu sa dá pripraviť skvelé jedlo z čerstvých domácich surovín, ktoré vychádza z tradícií našich starých mám a chutí celej rodine. Zdravo žiť, cítiť sa fit, a aby jedlo nebolo nepriateľom – to nie je diéta. To je životný štýl.

Veronika Huťková. (zdroj: OZ Srdce pre talenty)

Veronika Huťková - niekoľkonásobná Majsterka SR v make-upe a vicemajsterka Európy s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vizáže a poradenstva. Sebaprezentácia je kľúč k úspechu, najmä v biznise, kde máme na prvý dojem len pár minút. Zbavíte sa zlozvykov pri každodennej starostlivosti o pleť a líčenie už nebude pre vás také komplikované.

Životná cesta sebapoznania – cestovateľský denník Lýdie Eckhardt so sprievodcami CK Victory Travel. Pretože úspech nám prináša zážitky a tie najintenzívnejšie sú dobrodružné! Africké safari, biele pláže Zanzibaru, málo známy Madagaskar, Čína, Indonézia, Mongolsko, Mjanmarsko, Mexiko, Peru aj Kuba.

Odhaľte to, čo skutočne chcete a nie čo sa od vás očakáva a nebojte sa bežať svojmu šťastiu oproti. Pretože každá z nás žije svoj unikátny príbeh a ten váš sa možno práve začína.

Vstupenky na biznis akadémiu zakúpite v sieti predpredaj.sk. Ich počet je limitovaný.