Lietavské XCO ovládol Martin Haring

Druhý ročník Cross-country pretekov sa podarilo posunúť do kategórie UCI C2.

4. sep 2018 o 20:44 Tomáš Hládek

Pod Lietavským hradom sa v nedeľu, 26. augusta, uskutočnil druhý ročník pretekov s názvom XCO Lietava. Ide o preteky cyklistov v disciplíne Cross-country, ktoré sa oproti minulému roku podarilo posunúť na vyšší level do kategórie UCI C2.

V praxi to znamenalo, že v Lietave sa rozdeľovali body do svetového rebríčka UCI. Medzi štartujúcimi tak nechýbali mená ako Martin Haring alebo Janka Keseg Števková. Na štart sa tiež postavili cyklisti z Čiech, Francúzska, Nemecka, Poľska či Maďarska. Počasie jazdcom prialo rovnako ako minulý rok, a tak si pretekári užívali bahenné galeje aj tentoraz. Aj napriek náročným podmienkam dorazilo úspešne do cieľa 137 pretekárov.

Šafářová a Fritz víťazmi juniorských kategórii

Medzi juniorkami sa najviac darilo českej pretekárke Zuzane Šafářovej, ktorá 9,9 kilometrov dlhú trať absolvovala za jednu hodinu a sedemnásť minút. So stratou vyše siedmich minút dorazila do cieľa Radka Paulechová jazdiaca za CyS-Akadémiu Petra Sagana. Tretie miesto obsadila pretekárka z Českej republiky Libuše Prchalová.

Kategóriu juniorov vyhral Nemec Benedikt Fritz. Fritz zvládol 13,2 kilometrovú trať za niečo vyše hodinu a dvanásť minút. Druhé miesto opäť patrilo zástupcovi CyS-Akadémie Petra Sagana, keď so stratou štyri a trištvrte minúty finišoval na druhej pozícii Tomáš Meriač. Tretie miesto obsadil Jakub Jenčuš reprezentujúci košický PROefekt.

Triumf Števkovej a Haringa

Na ženy, rovnako ako aj na juniorov, čakal trať dlhá 13,2 kilometrov. Najlepšie sa s náročnými podmienkami popasovala skúsená Janka Keseg Števková, ktorá finišovala v čase jedna hodina a tridsaťosem minút. Druhé miesto obsadilo so stratou dve a trištvrte minúty Martina Šichtová. Tretia priečka pripadla poľskej pretekárke Malgorzate Mazurek, ktorá však prišla do cieľa s odstupom jedného kola.

Kategóriu mužov ELITE a U23 opanoval skúsený slovenský reprezentant Martin Haring jazdiaci za Duklu Banská Bystrica. Haring absolvoval 19,8 kilometrov dlhú trať za hodinu a štyridsaťštyri minút. Ubehlo vyše jedenásť minút, kým do cieľa prišiel druhý v poradí, Tomáš Paprstka z Českej republiky. Tretie miesto s vyše osemnásťminútovou stratou obsadil poľský pretekár Szymon Biel.

Kategórie Masters s minimom štartujúcich

Kategóriu Masters A, ktorej trať mala 13,2 kilometra, najlepšie zvládol Poliak Albert Glowa. Glowa zvíťazil o skoro deväť minút pred českým cyklistom Robertom Kocian. Tretie miesto obsadil Slovák Michal Murárik. Na štart kategórie Masters B sa postavili iba dvaja pretekári. Súboj medzi Leganvským a Vojtíšekom vyznel jednoznačne pre prvého menovaného, ktorý sa tešil z prvenstva v kategórii Masters B. Štartová listina kategórie Masters C obsahovala iba jedno meno, a tak Františekovi Hrtánkovi stačilo „iba“ prísť do cieľa. Hrtánek, jazdiaci za SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná blatistú trasu zvládol a radoval sa z víťazstva.

Výsledky:

Juniorky: 1. Zuzana Šafářová (1h:17:21), 2. Radka Paulechová (+ 07:02), 3. Libuše Prchalová (+ 22:18).

Juniori: 1. Benedikt Fritz (1h:12:15), 2. Tomáš Meriač (+ 04:45), 3. Jakub Jenčuš (+06:11).

Ženy: 1. Janka Keseg Števková (1h:38:11), 2. Martina Šichtová (+ 02:44), 3. Malgorzata Mazurek (+ 1 kolo).

Muži ELITE a U23: 1. Martin Haring (1h:45:57), 2. Tomáš Paprstka (+ 11:29), 3. Szymon Biel (+ 18:21).

Masters A: 1. Albert Glowa (1h:08:43), 2. Robert Kocian (+ 08:53), 3. Michal Murárik (+ 11:01).

Masters B: 1. Tomáš Legnavský (59:54), 2. Peter Vojtíšek (+ 1 kolo).

Masters C: 1. František Hrtánek (40:16).