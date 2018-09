Regionálny futbal: Rajec s prvou výhrou, Bánová a Višňové nadelili súperom päťku

Teplička nad Váhom sa do hry nedostala.

3. sep 2018 o 11:34 Tomáš Hládek

IV. liga: Stráňavy tentoraz len remízovali

Stráňavy – Žabokreky 0:0

Rozhodoval Mosor, 200 divákov. ŽK: Kubica, Janči M., Papala – Korda, Gallik, Musonda, Hulej.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Kubica (65. Brezáni), Janči M., Lajš, Papala, Janči L., Bukovčan (86. Hanuliak), Ďuratný (55. Pleva), Zajac, Remek (55. Chrachala), Rolček.

Žabokreky pricestovali do Stráňav s taktikou zameranou na defenzívu. Domácim sa taktiež nedarilo predvádzať hru, akú by si predstavovali. Súper navyše kúskoval hru. Stráňavy si vypracovali dve čisté šance, no tie zostali nevyužité. Slabý zápas tak góly nepriniesol. V domácom tábore po zápase nevládla spokojnosť s výsledkom ani s predvedenou hrou.

Bánová – Belá-Dulice 5:1 (5:0)

Góly: 9. a 11. (pen.) Mráz, 15. Štefánik, 36. Bendík, 45. Kostolný – 75. Debnár. Rozhodoval Považan, 150 divákov. ŽK: Kostolný, Lazar – Mravec T.

BÁNOVÁ: Juhás – Kubena, Lazar (78. Jasenovský), Kostolný, Bendík (64. Černák), Štefánik, Horecký, Adamčík, Cisárik (85. Krajiček), Ďuratný, Mráz.

Zverenci Michala Molnára chceli prvýkrát naplno zabodovať na vlastnom ihrisku. Ich plány podčiarkla kanonáda v prvom polčase, keď sa o dva góly postaral Mráz a po jednom góle dali Štefánik, Bendík a Kostolný. Čestný úspech hostí zaznamenal Ján Debnár. Bánová zaslúžene vyhrala a dotiahla sa na špic tabuľky.

Rajec – Rosina 6:1 (3:1)

Góly: 15. Rybár, 27. a 70. (pen.) Kordiš, 41. Drahno, 79. Očko, 81. Košút – 32. Líška. Rozhodoval Ježík, 200 divákov. ŽK: Šimun, Person – Gajdoš E.

RAJEC: Fraštia – Cúg (53. Kašuba), Hájek, Drahno (76. Bujný), Miko, Rybár, Hollý, Šimun (82. Osika), Person (53. Košút), Jeťko (77. Očko), Kordiš.

ROSINA: Jurčenko – Jaroš, Gajdoš E., Turský (82. Mičiak), Tabak, Líška, Kadik, Drexler (61. Martinčo), Gajdoš M., Hruboš, Gavuliak (70. Polóni).

V súboji tímov, ktoré ešte nevyhrali, sa vedenia ujali hráči Rajca, keď ich do vedenia poslal Rybár. O dvanásť minút navýšil vedenie Rajca Kordiš. Následne znížil Líška, ale to bolo zo strany hostí všetko. Na rozdiel dvoch gólov dal Drahno. Po zmene strán pokračovala strelecká efektivita Rajca. Najskôr navýšil vedenie z penalty Kordiš. O deväť minút sa presadil navrátilec Očko a na konečných 6:1 dal Košút. Rajec deklasoval Rosinu a pripísal si prvé víťazstvo v tejto sezóne.

Staškov – Teplička nad Váhom odložené.

Ostatné výsledky: Diviaky – Bobrov 2:1, Dolný Kubín – Makov zápas museli po prvom polčase ukončiť kvôli búrke, Závažná Poruba mala voľno.

Diviaky – Rosina 2:2 (1:1) - dohrávka 1. kola (29. 08. 2018)

Góly: 36. Kollár, 57. Badáň – 9. Kadik, 69. Mičiak. Rozhodoval Dančo, 150 divákov. ŽK: Líška, Šustek.

ROSINA: Jurčenko – Jaroš, Gajdoš E., Turský, Tabak, Líška, Kadik, Šustek (87. Bolibruch), Drexler (69. Martinčo), Gajdoš M., Kurucár (21. Mičiak).

Prvý gól prišiel už v deviatej minúte, keď obrovskú hrúbku domáceho brankára potrestal po centri Turského Kadik. V 36. minúte sa vyrútili do protiútoku domáci hráči a ten využil v samostatnom nájazde Kollár, ktorý vyrovnal. Po zmene strán pochybil Erik Gajdoš, k lopte sa dostal Ladňák, ktorý našiel presným centrom Badáňa a ten poslal Diviaky do vedenia. Rosine sa podarilo vyrovnať, keď ďalšiu chybu brankára Bágela potrestal Mičiak. Rosina tak stále čaká na prvé ligové víťazstvo.

1. Stráňavy 5 3 2 0 8:3 11

2. Bánová 4 3 0 1 15:6 9

3. Z. Poruba 4 2 2 0 9:7 8

4. Makov 3 2 1 0 7:2 7

5. Belá-Dulice 5 2 1 2 11:15 7

6. Staškov 3 2 0 1 9:7 6

7. Teplička 4 2 0 2 7:5 6

8. Žabokreky 4 1 2 1 6:7 5

9. Dolný Kubín 4 1 1 2 8:10 4

10. Diviaky 5 1 1 3 7:11 4

11. Rajec 4 1 0 3 8:9 3

12. Bobrov 4 1 0 3 3:6 3

13. Rosina 5 0 2 3 6:16 2

V. liga: Štadani a Šmahajčík predviedli strelecký súboj

Belá – Zborov nad Bystricou 1:1 (1:0)

Góly: 29. Čepela – 79. Kubla. Rozhodoval Valíček, 100 divákov. ŽK: Kubík, Čepela, Ševčík, Šipčiak S. – Mihalda, Pagáč, Sýkora, Rusnák, Neveďal. ČK: 44. (po druhej ŽK) Štrba D.

BELÁ: Tichák – Macho, Kubík, Čepela, Krška (79. Mihalčatin), Šipčiak R., Gapa, Ševčík, Šipčiak S. (74. Užák), Mintách (67. Michalec), Švec (65. Žingora).

Líder tabuľky nemal mať proti predposlednému celku väčšie problémy. Rolu favorita začali domáci potvrdzovať v 29. minúte, keď sa presadil kapitán Čepela. V závere zahrala domácim do kariet situácia, po ktorej putoval predčasne pod sprchy Dávid Štrba. Paradoxne, domácim sa náskok zvýšiť nepodarilo a prišiel trest, keď v 79. minúte vyrovnal Kubla. Belá tak doma stratila dva body.

Višňové – Oščadnica 5:0 (0:0)

Góly: 46. Majtanik, 50. Tandara, 53. Papajčík, 73. (pen.) Štefanica A., 78. (pen.) Minarčik. Rozhodoval Scherer, 100 divákov. ŽK: Sventek – Podmanický.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčík, Štefunda, Sventek (74. Štefanica O.), Ondruš, Ťažký, Papajčík, Tandara (57. Štefanica A.), Mano, Majtanik (57. Turský).

Všetko podstatné sa v zápase medzi Višňovým a Oščadnicou udialo až v druhom polčase. Hneď po pár sekundách poslal Višňové do vedenia Majtanik. O štyri minúty zvýšil vedenie domácich Tandara. V 53. minúte bolo už 3:0, keď sa presadil Papajčík. O dvadsať minút využil penaltu Augustín Štefanica – 4:0. Skóre uzavrel z penalty Minarčík. Višňové tak porazilo nováčika súťaže rozdielom triedy.

Bytča – Skalité 3:1 (1:0)

Góly: 23. Karafa, 62. a 87. Bajza – 74. Krížek. Rozhodoval Remeň, 100 divákov. ŽK: Bajza, Gašperík, Wieczorek – Mikula, Špilák, Mudrík V. ČK: 30. (po druhej ŽK) Mudrík F.

BYTČA: Krištof – Malík, Gajdošík, Hudcovský, Bajza, Halama, Čikota, Špánik (36. Wieczorek), Gašperík (89. Mičech), Hrtánek (68. Pavlík), Karafa (85. Schwarz).

Skalité vstúpilo do zápasu aktívne a malo viac z hry. Po pätnástej minúte však prebrali opraty zápasu domáci, z čoho vyústil vedúci gól Karafu. Následne bol vylúčený Mudrík a Bytča herne dominovala. Z jej tlaku vyústil gól v 62. minúte, keď sa presadil Bajza. Hosťom sa podarilo znížiť, protiútok premenil strelou Krížek. Hostia aj napriek vylúčeniu nepôsobili odovzdaným dojmom a bojovali. Pokoj na domáce kopačky dal tri minúty pred koncom Bajza. Zápas, v ktorom sa hral rýchly futbal, priniesol zaslúžené víťazstvo Bytčanov.

Varín – Kysucké Nové Mesto 0:2 (0:1)

Góly: 41. Mrmus, 83. Kubala. Rozhodoval Čordáš, 154 divákov. ŽK: Kadrliak, Cvacho.

VARÍN: Ružička – Ondráš, Repáň, Šutovský, Kadrliak, Cvacho, Ferjanec (73. Staník), Hruška T., Lopušan, Hruška P. (79. Zavoďančík), Chebeň (67. Mazák).

Kysučanom sa podarilo dostať do vedenia v 41. minúte, keď sa presadil Mrmus. Po zmene strán sa dlho čakalo na ďalší gól. Ten prišiel v 83. minúte, keď definitívu víťazstva hostí dal Kubala. Stretnutie vo Varíne rozhodli striedajúci hráči Mrmus a Kubala.

Strečno – Turzovka 3:2 (1:1)

Góly: 15., 52. a 82. Štadani – 40. a 62. Šmahajčík. Rozhodoval Števček, 150 divákov. ŽK: Bielik, Štadani, Kosa – Bytčanek, Puchoň, Rovňaník M.

STREČNO: Matejčík – Samec, Beháň P., Bielik, Tučník, Štadani (88. Kán), Beháň J., Kosa (90. Tichý), Kašjak (90. Šenšel), Melo (60. Sokolovský), Syrovatka (81. Kocian).

V Strečne to bol súboj Jána Štadaniho proti Rolandovi Šmahajčíkovi. Lepšie začali domáci, keď viedli po góle Štadaniho v 15. minúte. Šmahajčík vyrovnal päť minút pred polčasom. Sedem minút po zmene strán domáci opäť viedli. O desať minút odpovedal opäť Šmahajčík. V 82. minúte strelil tretí gól v zápase Štadani. Na tento gól už Šmahajčík odpoveď nenašiel, a tak sa z troch bodov radujú v Strečne.

Predmier – Vysoká nad Kysucou 3:0 (0:0)

Góly: 61. Šebík, 84. a 90. Pobijak. Rozhodoval Majerčík, 100 divákov. ŽK: Šebík, Daniš, Hujo, Pobijak.

PREDMIER: Uríček – Pistovčák S. (89. Tomaník), Klus T., Bačík, Šebík, Klus M. (79. Hujo), Pistovčák T. (90. Kučera), Smolka (69. Daniš), Čillík (46. Husár), Rosa, Pobijak.

V prvom polčase sa ani jednému celku nepodarilo využiť svoje šance. Vyrovnaný stav trval do 61. minúty, keď sa presadil Šebík a poslal Predmier do vedenia. V závere domáci pridali ešte dva góly do otvorenej obrany Vysokej, keď sa dvakrát presadil Pobijak.. Predmier si tak pripísal tri body do tabuľky.

Čierne – Kotešová 1:2 (0:0)

Góly: 46. Puček – 50. P. Mozolík, 66. Tabak. ŽK: Kubalík – Budiský, Krajči. Rozhodoval Peter Švec, 150 divákov.

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Stískala, Jandačka, Daniš (66. Kendy), Budiský, Tabak, Krajči, Valášek, P. Mozolík, M. Mozolík (90. Bujný), Bujný.

Domácim futbalistom nevyšla sobotňajšia generálka na stredajší pohárový zápas s Lokomotívou Košice. Všetko podstatné sa udialo v rozpätí dvadsiatich minút po zmene strán. Na vedúci gól domáceho Pučeka odpovedali hostia presnými zásahmi Petra Mozolíka a Tabaka. Z Čierneho si nakoniec odniesli tri body.

1. Belá 5 3 2 0 14:7 11

2. Višňové 5 3 1 1 15:5 10

3. KNM 5 3 1 1 11:3 10

4. Skalité 5 3 1 1 8:3 10

5. Bytča 4 3 0 1 10:4 9

6. Čierne 5 3 0 2 11:11 9

7. Vysoká 5 2 1 2 7:8 7

8. Strečno 5 2 1 2 9:12 7

9. Predmier 5 2 0 3 7:9 6

10. Kotešová 5 2 0 3 5:9 6

11. Zborov 4 1 1 2 4:10 4

12. Oščadnica 5 1 1 3 9:17 4

13. Turzovka 5 1 0 4 14:21 3

14. Varín 5 0 1 4 1:6 1