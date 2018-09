Stačí 10 minút, aby ste lepšie porozumeli životu autistu

Podľa aktuálnych štatistík postihuje autizmus približne jedno zo 100 detí. Ľudia s autizmom sú súčasťou nášho života, no väčšina z nás sa nedokáže vcítiť do ich kože.

3. sep 2018 o 8:57

Aj preto bol na Slovensku vyvinutý svetovo unikátny simulátor autizmu s virtuálnou realitou. Za vývojom tejto pomôcky stojí Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Bratislava, ktorá vychádzala z vedeckých štúdií a 20-ročného pozorovania dennodenného života dieťaťa s autizmom. Rodičia združení v banskobystrickej SPOSA majú ako partneri SPOSA Bratislava za cieľ v spolupráci s Nadáciou VÚB realizovať týmto spôsobom v meste osvetu. Simulátor autizmu si môže po dohode s koordinátormi zo SPOSA BB prísť vyskúšať do školiaceho strediska na Hornej ulici 67 v Banskej Bystrici každý, kto chce na vlastnom tele pocítiť, ako vnímajú svet ľudia s touto špecifickou vývinovou poruchou.

Simulátor autizmu ako jediný nástroj svojho druhu na svete dokáže navodiť tri rozličné situácie, s ktorými je človek, resp. žiak s autizmom bežne konfrontovaný. Razom sa tak môžete ocitnúť v kaviarni, v električke či školskej lavici. „Simulácia v triede napríklad zobrazuje bežný deň autistického dieťaťa v škole. Pri výklade učiteľky ho enormne rozptyľujú podnety ako dupot nôh, štebotanie vtákov za oknom či silné slnečné svetlo. Sústredí sa preto radšej na poriadok na lavici, a to až natoľko, že nedokáže registrovať, čo sa ho učiteľka pýta. Táto situácia vychádza presne z reality,“ približuje simulovanú situáciu vo virtuálnej realite Miriam Korineková z rodičovského občianskeho združenia SPOSA BB, ktorá je sama matkou autistického syna a dodáva, že rodičia dieťaťa s autizmom majú pred sebou vždy neľahkú úlohu. Aby dokázali existovať ako rodina, v prvom rade musia oni sami spoznať svoje dieťa a naučiť sa chápať ho. Zároveň musia zvládnuť viesť svoje zdravé deti k spolunažívaniu so svojím autistickým súrodencom.

„Ľudia trpiaci poruchami autistického spektra vnímajú napríklad často inak farby, majú fotografickú pamäť, nevedia čítať emócie, vyrušujú ich hlasné či nepravidelne sa opakujúce zvuky. Iní sa snažia nájsť vo všetkých vonkajších podnetoch nejakú pravidelnosť alebo poriadok. Sústredia sa na to do takej miery, že to úplne pohltí ich pozornosť a už nie sú schopní vnímať ďalšie podnety. A to simulátor autizmu pomáha presne zažiť. Každému by som odporučila si to vyskúšať. Stačí 10 minút, aby ste lepšie porozumeli životu človeka s autizmom,“ vysvetľuje zástupkyňa banskobystrickej komunita rodičov, ktorá je ako organizačná zložka súčasťou celoslovenskej siete SPOSA.

Simulátor môžete vyskúšať v školiacom stredisku na Hornej ulici 67 v Banskej Bystrici. (zdroj: SPOSA BB)

Búranie predsudkov v Banskej Bystrici

Existujú rôzne formy autizmu. „Ide o celú skupinu vývinových porúch, ktoré majú rozdielne praktické prejavy správania. Dieťa môže mať obmedzené verbálne schopnosti, môže sa prejavovať zvláštnym, stereotypným správaním, nemusí byť schopné sociálnej interakcie, a v niektorých prípadoch môže dochádzať až k úplnej izolácii od ostatných. Vo väčšine prípadov ide o viditeľne iné správanie, ktoré väčšina ostatných ľudí nedokáže pochopiť,“ hovorí Miriam Korineková zo SPOSA BB.

Na základe toho, aká forma autizmu bola u detí diagnostikovaná, navštevujú autistickí žiaci v Banskej Bystrici buď Špeciálnu základnú školu na Ďumbierskej ulici 15, Súkromnú základnú školu pre deti s autizmom na Ulici 9. mája 74, alebo sú integrované v klasických mestských a súkromných školách. A to buď za pomoci špeciálneho asistenta, alebo zvládajú vyučovanie samé. „Dnešným trendom je práve integrácia detí s poruchami autistického spektra medzi zdravé deti. Práve tu však ako rodičia vnímame aj viacero problémov. Rovesníci im vo veľkej väčšine prípadov nerozumejú. Stretávame sa, žiaľ, aj s negatívnymi reakciami zo strany rodičov týchto spolužiakov, ktorí vnímajú autistické deti niekedy ako nevychované, boja sa, že od nich ich deti „odkukajú“ nevhodné správanie. Len ťažko im môžeme vysvetliť, že deti s autizmom spracovávajú podnety úplne inak a podľa toho potom reagujú. Tiež si myslíme, že zlepšenie by mohlo nastať aj na strane pedagógov. Učitelia, ktorí sú v rámci ich štúdia pripravovaní na prácu so zdravými deťmi, nedokážu dobre porozumieť potrebám integrovaných detí s autizmom,“ vysvetľuje Miriam Korineková.

Práve preto sa začínajú rodičia so SPOSA Banská Bystrica od septembra tohto roku intenzívnejšie stretávať práve s rodičmi a pedagógmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s autistickými deťmi. A podľa porekadla „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ im chcú umožniť doslova zažiť svet človeka s autizmom na vlastnej koži. Slúžiť na to má práve svetovo unikátny simulátor, ktorý pomocou 3D simulácií sprostredkováva nielen to, ako tzv. stredne funkčný autista vníma svet okolo seba, ale predovšetkým čo v danej situácii prežíva a pociťuje.

Simulátor dokáže navodiť tri rozličné situácie, s ktorými je človek, resp. žiak s autizmom bežne konfrontovaný. (zdroj: SPOSA BB)

Keď virtuálna realita edukuje

Unikátny zážitok z vnímania sveta a pocitov človeka s autizmom umožňuje originálny softvér, ktorý zduženie SPOSA v Banskej Bystrici získalo od SPOSA Bratislava ako podporu, ale taktiež technické príslušenstvo – počítačová zostava a špeciálne zariadenie oculus na sledovanie virtuálnej reality. „Sme radi, že na zakúpenie celého tohto technického príslušenstva sa nám podarilo získať grant, v opačnom prípade by bolo náročné získať naň prostriedky z vlastných zdrojov,“ hovorí Miriam Korineková, ktorá poslala žiadosť do programu Nadácie VÚB Komunitné granty. Nápad zakúpiť pre banskobystrický región technické príslušenstvo a realizovať tu tento druh osvety podporila vo verejnom hlasovaní organizovanom Nadáciou VÚB aj miestna komunita. Zo získaných peňazí boli pokryté aj náklady na technické zaškolenie bystrických rodičov autistických detí, aby vedeli prístroj ovládať a šíriť medzi verejnosťou to, čo dokáže.

Ako si simulátor vyskúšať?

Zástupcovia zo SPOSA Banská Bystrica majú za cieľ v prvom rade aktívne oslovovať pedagógov základných škôl v meste a rodičov spolužiakov autistických detí v rámci združenia. „Spolupracovať budeme aj s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva v meste, metodickými centrami a všade tam, kde prichádzajú mnohí rodičia po prvýkrát do kontaktu s autistickými deťmi,“ vysvetľuje aktívna mamička Miriam Korineková.

Sedenia so simulátorom autizmu budú prebiehať v novovybudovanom školiacom stredisku združenia SPOSA BB na Hornej ulici č. 67. Dvere k simulátoru sú otvorené pre záujemcov, ktorí chcú vďaka novému zážitku pomáhať rúcať bariéry vo vnímaní ľudí s autizmom. Súčasťou aktivít budú aj osvetové workshopy. V prípade záujmu získate viac informácií na webovej stránke SPOSA BA www.sposa.sk a SPOSA BB www.familka.sk. Kontaktovať koordinátorov môžete na e-mailovej adrese sposabb@gmail.com ako aj na tel. č. 0911 360 641.