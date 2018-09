Kozák sa bude spoliehať aj na Dúbravku či Škriniara

Reprezentačného trénera potešila aj gólová premiéra Samuela Mráza v Taliansku.

1. sep 2018 o 12:30 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

Slovenských futbalistov čaká v stredu, 5. septembra, prípravný duel s Dánskom v Trnave. O štyri dni neskôr odštartujú svoju púť v Lige národov, prvé stretnutie odohrajú vo Ľvove proti Ukrajine.

V nominácii reprezentačného lodivoda Jána Kozáka nechýbajú ani hráči, ktorých kariéry sú späté aj s klubom MŠK Žilina. Medzi útočníkmi figuruje Adam Nemec, medzi obrancami Tomáš Hubočan, Róbert Mazáň, Milan Škriniar a Peter Pekarík. Posledný menovaný síce mal problémy s kolenom, ale mal by týždeň regenerovať a potom sa porozprávať s Kozákom o ďalších možnostiach.

Mráz pomôže sokolíkom

Tréner Slovenska zaradil medzi náhradníkov Samuela Mráza, ktorý nedávno zažil vydarenú premiéru v talianskej Serii A. V zápase prvého kola proti FC Janov sa gólovo presadil ako striedajúci hráč.

„Som veľmi rád, že dal gól, ale teším sa aj z toho, že prestúpil do silnej ligy. Teší ma to o to viac, že na jeho post potrebujeme z hľadiska perspektívy dobrého hráča. Verím, že ešte naberie sebavedomie. Samo pôjde do nominácie 21-ky, preto sme ho nenominovali,“ vysvetlil Kozák na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Dúbravka patrí medzi opory

V nominácii na dvojzápas s Dánskom a Ukrajinou nechýba medzi brankármi meno Martina Dúbravku. 29-ročný gólman je od konca mája pevnou súčasťou kádra Newcastle United.

Žilinský odchovanec zaujal svojimi výkonmi v Premier League už v minulej sezóne, keď si jeho výkony pochvaľoval aj úspešný tréner Rafael Benitez. „Ukázal fantastický postoj a veľkú pracovnú morálku. Boli sme veľmi ohromení jeho výkonmi,“ uviedol vtedy na adresu 29-ročného Žilinčana Benitez.

„Bol pokojný a dal tímu dôveru,“ povedal španielsky lodivod po zápase s Manchestrom United, v ktorom sa Dúbravka blysol pri svojom debute famóznymi zákrokmi. Aj tie napokon viedli k víťazstvu „strák“ 1:0.

Dúbravka pôvodne hosťoval v anglickom tíme, no jeho zmluva obsahovala opciu na trvalý prístup. Benitez svojimi vyjadreniami naznačoval už v minulej sezóne, že má záujem o uplatnenie opcie na trvalý prestup.

Nastupuje ako jednotka

„Máme túto možnosť a sme s ňou šťastní,“ uviedol Španiel na margo možnosti angažovania Dúbravku na trvalý prestup. Newcastle svoju opciu uplatnil a Dúbravka patrí medzi opory tímu aj v tejto sezóne, keď nechýbal medzi troma žrďami v ani jednom ligovom zápase.

„Strakám“ sa však v novej sezóne nedarí podľa predstáv. Najskôr doma podľahli Tottenhamu, keď Dúbravku prekonal Vertonghen a neskôr aj Dele Alli. V druhom kole remizoval Newcastle na pôde Cardiffu City 0:0. Proti Chelsea lovil Dúbravka loptu zo svojej siete dvakrát. Najskôr ho prekonal z penalty Hazard a tri minúty pred koncom rozhodol o víťazstve „The Blues“ vlastný gól Yedlina.

Nominácia Slovenska dvojzápas s Dánskom a Ukrajinou:

Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (FC Viktoria Plzeň), Michal Šulla (ŠK Slovan Bratislava).

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Norbert Gyömbér (AC Perugia), Milan Škriniar (Inter Miláno), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Hubočan (Olympique Maresille), Róbert Mazáň (Celta Vigo).

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň), Juraj Kucka (Trabzonspor), Ján Greguš (FC Kodaň), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda).

Útočníci: Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Albert Rusnák (Salt Lake City), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Adam Nemec (FC Pafos).