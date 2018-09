Školáci budú mať k dispozícii viacej autobusov

Slovenská autobusová doprava Žilina vypraví od pondelka viacej spojov

1. sep 2018 o 10:42 TASR

Slovenská autobusová doprava (SAD) Žilina vypraví od pondelka (3.9.) pre všetkých školákov denne o 495 spojov viac ako počas školských prázdnin. Spoje sú v cestovných poriadkoch označené číslicou 10. TASR informovala hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Patrícia prišla na svet ako 1000. bábätko

Cestovné poriadky žiackych spojov sa každoročne aktualizujú na základe požiadaviek zriaďovateľov škôl - Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), obcí alebo priamo jednotlivých škôl. "Najväčšiu pozornosť venujeme spojom pre najmenších žiačikov, ktoré zabezpečujú prepravu v obciach tak, aby podľa možnosti boli čo najviac prispôsobené začiatku a koncu vyučovania a tak, zabezpečili bezpečnú a spoľahlivú prepravu detí do školy. Napríklad do základnej školy Hôrky sa zvážajú deti z Ovčiarska, Bitarovej aj Brezian. Obce Veľké Rovné alebo Terchová či Dlhé Pole sú také dlhé, že bez pomoci autobusovej dopravy by sa deti ťažko dostávali do školy. A takých prípadov je veľmi veľa v celom regióne," uviedla hovorkyňa.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dodala, že aj v tomto školskom roku sa môžu rodičia, žiaci i študenti vyhnúť radom v klientskych centrách a vybaviť si žiacku dopravnú kartu alebo dobiť si kredit prostredníctvom e-shopu.