Futsalistov MŠK Žilina čaká premiéra v najvyššej súťaži

V klube cez leto zaznamenali príchody dvoch nových hráčov.

30. aug 2018 o 13:12 Tomáš Hládek

Futsalisti žilinského MŠK sa predstavia v najvyššej súťaži. O tom, aké sú ciele nováčika súťaže a aké zmeny sa udiali v klube pred sezónou, sme sa porozprávali s manažérom Miroslavom Gibalom.

Budete nováčikom súťaže v nasledujúcej sezóne. Aké sú Vaše ciele do nadchádzajúcej sezóny?

– Tým postupom sme trocha predbehli čas, pretože v minulej sezóne nebolo naším primárnym cieľom postúpiť do najvyššej súťaže. Začatím spolupráce s MŠK Žilina sme si nedávali nejaké konkrétne ciele. Chceli sme klub zastabilizovať a zvládnuť určité športové a marketingové procesy. Proste sme chceli vytvoriť podmienky pre futsalový klub, aby sme reálne mohli extraligu hrať s kádrom, tak, ako si predstavujeme. Konkrétne veci, ktoré sa udiali počas sezóny, vyplynuli zo vzniknutej situácie.

Počas jesennej časti sme neboli spokojní s výkonmi. Taktiež prístup hráčov bol rôznorodý. Povedali sme si, ktoré veci chceme zmeniť a tie sme zmenili. Nakoniec sa ukázalo, že to boli správne rozhodnutia, pretože baráž sme zvládli až nad očakávania. Do baráže sme nešli ako favorit, skôr sme postupovali od zápasu k zápasu a chceli sme sa pokúsiť potrápiť tých, ktorí dávali najavo, že majú o extraligu záujem. Že to dopadlo takto, no, taký je šport.

Budete stavať na kolektíve alebo sa budete opierať o jednotlivcov?

– Futsal je tímový šport. Vždy to však musí byť kombinácia týchto dvoch vecí. Tímovosť, čo sa týka systémových vecí a končiac posledným hvizdom rozhodcu. Tie individuality však musia byť. Bez toho sa jednoducho nedajú vyhrávať zápasy.

Minulú sezónu ste dali šancu aj mladým hráčom. Bude to tak aj v nasledujúcej?

– V podstate to bola jedna z tých zmien, ku ktorým sme pristúpili. Doplnili sme káder skúsenými hráčmi a vytiahli sme dvoch 17-ročných reprezentantov vo futsale. Dostali svoju šancu a chopili sa jej. Všetci títo hráči boli platnou súčasťou kádra. Mladí chalani rovnako dostanú šancu aj v nasledujúcej sezóne.

Nad angažovaním zahraničných hráčov neuvažujete?

– Riešili sme v klube aj túto otázku, no zatiaľ to nie je cesta, ktorou by sme sa chceli uberať. Chceme dávať šancu prevažne našim odchovancom.

Pomohli by lige nejaké obmedzenia týkajúce sa počtu zahraničných hráčov v kluboch alebo uzávierka prestupov?

– Obmedzovať hráčov v lige, tak tou cestou by som nešiel. Máme obmedzenia v juniorkách, čo sa týka počtu. Čo sa týka mužov, tak k obmedzeniu počtu zahraničných hráčov nedošlo. Je však stanovený minimálny počet Slovákov, ktorí musia byť na súpiske. To obmedzenie by som skôr videl v zmene systému súťaže. Aby sa nestalo, že klub odohrá základnú časť s jednou štvorkou a za ušetrené nakúpi pred play-off úplne inú štvoricu hráčov. Je to extrémny príklad, ale môže byť reálny.

Nastanú pohyby v kádri pred sezónou?

– Nastali dva zásadné vstupy do kádra pred nadchádzajúcou sezónou. Prišiel 21-ročný Dominik Ostrák, ktorý je reprezentantom Slovenska. Ďalším je Marek Belaník, ktorý je taktiež členom širšieho kádra reprezentácie.

Ako prebieha príprava na ďalšiu sezónu?

– Prípravu sme zvolili tak, že sme začali sústredenie modelovaným zápasom. Taktiež trénujeme dvojfázovo. Je to z našej strany aj skúška, či môže príprava prebiehať takýmto spôsobom.

S kým sa stretnete v príprave?

– Odohráme pred sezónou dva prípravne zápasy. Jeden v Uherskom Hradišti, druhý proti Mibe Banská Bystrica.

V prvom kole vás čaká derby proti Makroteamu Žilina. Pôjde o špecifický zápas, keď sa stretnú dva žilinské celky. Budete špeciálne vnímať tento zápas?

– Určite áno. Prvý zápas v extralige a hneď derby s mužstvom, ktoré má najvyššie ambície. Rivalita tu určite je. To vidíme už od žiackych mužstiev. Funkcionári a hráči sa taktiež medzi sebou poznajú. Čiže, na jednej stráne rivalita a na druhej strane bežný extraligový zápas. Pre nás je taktiež špeciálny v tom, že je to náš prvý zápas v najvyššej súťaži. Po športovej stránke však na toto stretnutie zvolíme klasickú prípravu. Majú novú štvorku, no tréner sa nezmenil, tak budeme vychádzať z analýzy z minulej sezóny. Zápas nám ukáže, kde sme sa zmýlili.

Kto je podľa Vás najväčší ašpirant na titul?

– Určite v Lučenci budú mať vysoké ambície. Makroteam nedokážem ešte posúdiť, tak najväčším favoritom je asi Pinerola Bratislava.