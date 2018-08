Chce krajšiu Žilinu. Žena vytrháva burinu okolo zastávok

Odburiňovanie verejných priestranstiev majú na starosti aktivační pracovníci. Je ich nedostatok.

29. aug 2018 o 13:00 Branislav Koscelník

ŽILINA. Pri zastávke autobusov na rušnej Hurbanovej ulici trhá staršia žena burinu. Najskôr skrášľuje okolie stánku, potom sa presunie k autobusovému prístrešku. Od všadeprítomnej buriny vyčistí veľkú vydláždenú plochu a trávu vyhodí do koša.

„Robím to väčšinou len keď čakám na autobus. Takto si krátim čas a urobím niečo užitočné. Buriny ja všade plno. Ak by to robili viacerí, mesto by bolo určite krajšie,“ reaguje čiperná seniorka na záujem o jej aktivitu.

Na pohľady je zvyknutá. Tvrdí, že vie o viacerých, ktorí iniciatívne robia niečo preto, aby bola Žiliny čistejšia. „Je nás veľa. Ja napríklad nezbieram odpadky, ale sú aj takí. Dokonca niektorí v noci vynášajú smetné koše,“ prekvapuje skromná žena.

Sama nikoho z tohto stavu neobviňuje. „Chcem si len trochu vyplniť čas čakaním na autobus,“ dopovie žena, ktorá nechce prezradiť svoje meno a nastúpi do dvadsať jednotky.

Mesto má čistenie burín vo verejnom priestore kdesi na konci svojich priorít. Najskôr treba zabezpečiť kosenie, hrabanie lístia, zbieranie odpadkov, v zime odhrabávanie snehu. Spolieha sa na aktivačných zamestnancov, ale tých je málo.

Nové schody na Hájiku by si zaslúžili väčšiu starostlivosť. (zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

Radnica priznáva, že na čistenie zaburinených zastávok, námestí, chodníkov a ďalších vydláždených plôch nemá systém. „Plochy sa upravujú v rámci našich možností, prevažne keď sú zarastené. Chemické odstraňovanie burín pri miestnych komunikáciách realizujeme prostredníctvom zmluvnej spoločnosti mesta,“ povedala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Aktuálne na mestskom úrade vypomáha asi 80 aktivačných pracovníkov. Väčšina z nich je v teréne 32 hodín.