Peter Pika: Mesto Žilina zle plánuje – dopláca na to mestská kasa, ale aj občania

„Ako plynár viem, že keď potrebujete a chcete vybudovať fungujúci systém, musíte vedieť plánovať, predvídať a hlavne koncepčne pracovať.“

Peter Pika (48) je profesionálny manažér, ktorý má na starosti údržbu plynovodov v SPP – distribúcia, a.s.. Okrem toho je horolezcom a vášnivým cyklistom. Spolu s priateľmi idú raz do roka, vždy na dva týždne, prebicyklovať svet. Má tri menšie deti a štvrtá dcéra aktuálne začína pracovať ako lekárka. Nebojí sa výziev.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať ako poslanec do mestského zastupiteľstva?

Úprimne poviem, že pôvodne som o kandidatúre vôbec neuvažoval. Spoločnosť, v ktorej pracujem, ma dosť vyťažuje a k tomu mám tri malé deti.

Ale nakoniec ste sa predsa len rozhodli…

Áno. Presvedčilo ma najmä to, že Martin Kapitulík kandiduje za primátora. Poznám sa aj s jeho otcom a Martina v podstate od detstva. Sledoval som ako rastie, nielen fyzicky, ale najmä odborne a schopnosťami. Viem, že je mimoriadne talentovaný a šikovný a keď niečo robí, tak ozaj na 110 percent. Zároveň mi je jasné, že sám ako primátor bez podpory poslancov nič nespraví. Preto som sa rozhodol mu pomôcť. Pomôcť mu aj v zastupiteľstve a prispieť mojimi skúsenosťami.

A to sú aké? Čo by ste chceli presadzovať v zastupiteľstve?

Budem robiť to, čomu rozumiem. Takže sa budem držať svojho kopyta a tým je infraštruktúra a inžinierske siete. Vo svojej práci riadim asi 120 ľudí. Máme za sebou aj pomerne veľké investičné projekty. Keďže sa podarili, tak asi niečo viem (smiech). Preto sa chcem sústrediť najmä na zlepšenie situácie v budovaní inžinierskych sietí. V Žiline to vnímam ako vec, ktorá nefunguje dobre.

Prečo?

Chýba koordinácia. Ako človek od fachu to vidím, že sa robia občas tie isté práce tri krát na tom istom mieste, alebo sa robia úplne zbytočne. Poviem príklad. Teraz sa rieši nové osvetlenie. To sú niekoľko kilometrové výkopy kvôli elektrickým káblom. Položili ich a zasypali. Od známych a kolegov z branže mám informácie, že oni na tom istom mieste už dlho žiadajú položiť optické káble, či iné spojenie. Pokojne sa k tým prácam mohli pridať a časť zaplatiť. Pre mesto by to bolo výrazne lacnejšie a ušetrilo by tak množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa mohli použiť na iné projekty. Nehovoriac o tom, že by sa tým zamedzilo tomu neustálemu „látaniu“ našich ciest a chodníkov. Ale to by tu musel niekto rozmýšľať, komunikovať a najmä dobre plánovať. A čo sa stane teraz? Po nejakom čase im tie káble povolia a oni zase budú rozkopávať to, čo už raz rozkopané bolo. Na takéto zle rozhodnutia vždy doplácajú dvaja. Mesto, ktoré prichádza o peniaze a občania, ktorým sa opätovne zhorší komfort bývania.

S Martinom Kapitulíkom nad mapou inžinierskych sietí. Spoločne chcú zaviesť systém do rozkopových povolení.

Takže by ste chceli zlepšiť koordináciu a plánovanie investičných akcií?

Áno a nielen to. Osobne som v SPP – distribúcia, a.s. zavádzal elektronizáciu systémov. Keď som nastupoval, tak všetka dokumentácia bola papierová. Spolu s našim tímom sa mi podarilo spraviť grafický informačný systém a v tomto sme boli lídrom na Slovensku. Podobné vylepšenia by sa určite uplatnili aj na úrovni mesta, aby Žilina bola lídrom v inováciách pri riadení. V týchto dvoch oblastiach by som chcel Žiline pomôcť. Nestačí tam iba sedieť a hlasovať o tom, čo mi dajú na zastupiteľstvo pred nos. Nevidel by som zmysel tam „iba byť“ a poberať poslaneckú odmenu za účasť. Už dlhodobo sledujem záznamy z mestského zastupiteľstva a často sa nestačím diviť.

Čomu?

Mne môj bývalý šéf hovoril, že ak porada trvá dlhšie ako dve hodiny, tak je úplne zbytočná. A z praxe sa aj mne ukázalo, že mal veľkú pravdu. Po dvoch hodinách už človek ani nevie o čom je reč. Už je mysľou úplne inde. Nechápem, ako môžu na zastupiteľstvách rokovať desať hodín. Kto sa dokáže sústrediť desať hodín? Takého človeka veru nepoznám. Áno, nie je to súkromná firma a majú veľa bodov, ale mnohí z vystupujúcich nemajú k jednotlivým bodom čo povedať, ale aj tak stále hovoria. Nič nenavrhnú, nedajú žiadne iné riešenie. Načo je to dobré? Zastupiteľstvá by podľa mňa mohli byť oveľa efektívnejšie, pružnejšie a najmä vecnejšie. Venovať sa skutočne riešeniu problémov a nie traktátom o nesmrteľnosti chrústa, ktorý údajne žije kdesi v Himalájach.

Keď už spomínate Himaláje. Vy ste aj horolezec, však?

Áno aj. Okrem toho bicyklujem aj po svete, ročne najazdím aj 4000 kilometrov, som členom horolezeckeho oddielu Slávia Žilina, v zime lezieme na ľadopády, chodíme na skialpy, v lete vysokohorská turistika, boli sme aj v Alpách, či Himalájach….

Peter Pika je vášnivý horolezec. S priateľmi zdolali aj Mont Blanc, najvyšší vrchol Európy.

Vy máte rád adrenalín... Čo na to hovorí žena?

Keď si ma brala, tak už som bol taký, takže vedela do čoho ide. Vtedy som dokonca robil aj paragliding. Ale s tým som už prestal, lebo nebol čas sa venovať tomu naplno a robiť veci iba tak na polovicu naozaj nemá zmysel.

Väčšina žien si myslí, že muž sa po svadbe zmení a manžel dúfa, že žena ostane rovnaká, no je to presne naopak. My sme však výnimka. Mám to šťastie, že v tomto ma podporuje. Síce hovorí, že s tým nesúhlasí, ale nebude mi brániť. Aj keď niekedy naozaj nie je nadšená. Napríklad, keď sme išli v roku 2013 do Himalájí. Bolo to týždeň po nešťastí, keď teroristi z Talibanu zastrelili v Pakistane desať horolezcov vrátane Slovákov Petra Šperku a Antona Dobeša.

A vy ste išli aj tak?

Áno. To nie je tak, že si týždeň dopredu poviete, že idete do Himalájí. To je polročná až ročná príprava. Je pravda, že žena vtedy veľmi krútila hlavou. Ale nakoniec sme to perfektne zvládli.

Vrátim sa teda k voľbám. Prečo by vás mali ľudia voliť, teda okrem toho, že sa nebojíte výšok a výziev?

Ako vraví moja žena, tak dobro sa chváli samo. Nechcem sa chváliť sám, ale môžem povedať aspoň to, že som dobrý v riadení projektov. Poznám veľmi dobre Žilinu a dokonca aj pod povrchom. Chcem, aby sa Žilina posunula k lepšiemu.

Čo máte na mysli?

Niektoré rozhodnutia neboli šťastné. Treba ich opraviť. Je nutné sa pozrieť na koncepčný rozvoj a budovanie mesta. Nie v horizonte aktuálneho riešenia, ale na mesiace a roky dopredu. A samozrejme, v súčinnosti so všetkými potencionálne dotknutými subjektami a organizáciami. Nebudete predsa opravovať pešiu zónu bez toho, aby sa popritom nerekonštruovali všetky siete v zemi, respektíve, aby sa nepoložila všetka potrebná infraštruktúra aj do budúcnosti, aby sa o rok nemuselo kopať zas.

Kandidujete ako nezávislý?

Áno. Nechcem byť ohraničený nejakou politickou stranou. Takto som to nikdy necítil. Moje životné heslo je v prvom rade žiť slušne a poctivo a byť zodpovedný k svojmu okoliu. K tomu vediem aj svoje deti. Znie to ako klišé, ale nie je to samozrejmosť. Čiže nechcem byť zaviazaný nejakým politickým stranám a ich centrálam v Bratislave, ale svojim voličom.