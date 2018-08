Žilina: Do prvých ročníkov ZŠ nastúpi v novom školskom roku 859 žiakov

27. aug 2018 o 16:33 TASR

Žilina 27. augusta (TASR) - Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Žilina nastúpi v novom školskom roku 859 žiakov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom približne o 100 chlapcov a dievčat viac. Do materských škôl (MŠ) nastúpi 705 nových detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Počet žiakov v našich školách narastá, o čom svedčí aj počet prvákov nastupujúcich do ZŠ, ktorý je oproti počtu odchádzajúcich žiakov na strednú školu vyšší. Na stredné školy odišlo pred začiatkom letných prázdnin v minulom školskom roku 556 žiakov, z toho 67 žiakov na osemročné gymnázium," uviedla vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Viera Popluhárová.

Podotkla, že uvedené údaje sú predbežné, pretože konečné počty detí v MŠ i ZŠ budú známe až v polovici septembra. "Prvý ročník sa otvára v každej škole, v niektorých otvoria jednu triedu, v iných viac tried podľa počtu zapísaných detí. Najviac chlapcov a dievčat bolo zapísaných do ZŠ Karpatská, ZŠ Lichardova, ZŠ Martinská a ZŠ s MŠ Školská. MŠ mali aj tento rok zvýšený záujem o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, no z kapacitných dôvodov nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam," doplnila Popluhárová.

Podľa Zigovej sa podarilo žilinskej radnici počas letných prázdnin obnoviť niekoľko škôl. "ZŠ Limbová má opravený plot, ihrisko a okná, v ZŠ Martinská sa podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia, nové toalety majú v MŠ Petzvalova a Limbová. V MŠ Andreja Kmeťa opravili elektroinštaláciu, v MŠ Dedinská, Predmestská a Gemerská sa realizovali menšie rekonštrukčné práce na výdajných kuchynkách a sociálnych zariadeniach a v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská sanovali obvodové múry," dodala hovorkyňa mesta Žilina.

"V nadchádzajúcom školskom roku sa môžu žiaci tešiť na 93 dní prázdnin, pričom prvé jesenné prázdniny budú od 31. októbra. Jarné prázdniny štartujú v Žilinskom kraji 4. marca a potrvajú do 8. marca 2019," pripomenula Zigová.