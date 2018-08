Na ťahu sú starostovia: Zaradí sa aj vaša obec medzi tie lepšie?

Lepšia obec pochádza z dielne svetovej IT spoločnosti RESCO a pomôže našim mestám a obciam byť viac SMART. Je zameraný na bezplatnú, funkčnú a účinnú komunikáciu medzi samosprávou a občanom.

Na Slovensku máme celosvetového lídra v oblasti IT technológií, ktorý sa okrem iného sústredil aj na unikátne riešenia pre obce a mestá. Firma práve teraz rozbieha ďalší skvelý projekt. V záujme svojich občanov by sa oň teraz mali začať intenzívne zaujímať starostovia, primátori aj mestskí poslanci, lebo môžu zadarmo získať projekt SMART riešenia pálčivého problému vo svojej obci či v meste. Lepšia obec pochádza z dielne svetovej IT spoločnosti RESCO a pomôže našim mestám a obciam byť viac SMART. Je zameraný na bezplatnú, funkčnú a účinnú komunikáciu medzi samosprávou a občanom.

Skvelá súťaž

Spoločnosť RESCO však ide ešte ďalej: práve vyhlasuje súťaž MADhack 2018 IoT pre Lepšiu obec. Takpovediac „hlavnú úlohu“ na jej začiatku zohrávajú starostovia, resp. primátori, ako aj poslanci, ktorí by mali čo najskôr prihlásiť svoje zadanie problému. Môžu totiž pre svojich občanov zadarmo získať funkčné technologické riešenie situácie, s ktorou si zatiaľ neporadili. Cieľom súťaže je zmapovať ťažkosti miest a obcí priamo od ich zástupcov a spolu so študentmi hľadať riešenie s využitím bezplatnej CRM technológie Lepšia obec.

Znečistené ovzdušie, vytváranie čiernych skládok, problémy so zeleným odpadom zo záhrad, neupravená zeleň, dopravný chaos, nedostatok miest na parkovanie alebo hocijaká problematická oblasť – na všetko môžete nájsť optimálne riešenie práve vďaka tejto súťaži.

Ako na to?

Zadávateľ – predstaviteľ samosprávy – vytypuje konkrétny pálčivý problém v obci, pripraví ho ako zadanie a prihlási do 30. septembra 2018 do súťaže. Všetky podrobnosti sú uvedené na stránke https://www.lepsiaobec.sk/som-starosta/. Na úvod postačí, ak prihlási svoje zadanie vyplnením jednoduchého formulára na www.lepsiaobec.sk/som-starosta/formular-starosta/ a doplní svoju predstavu o výsledku. Informácie a podklady musia byť spoľahlivé, musia obsahovať popis východiskovej situácie a jej parametre pre potreby navrhovaného riešenia. Všetky prihlásené zadania posúdia odborníci a najlepšie vyberú na realizáciu. Prečo by práve vaše zadanie nemohlo zadarmo získať takýto vynikajúci bonus a problém konečne vyriešiť?

Ukáž, čo vieš

Súťaž je zároveň zaujímavou príležitosťou pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj čerstvých absolventov, ktorí môžu svojimi vedomosťami pomôcť nájsť riešenie pre svoju obec, overiť si zručnosti v praxi, spolupracovať s vynikajúcimi odborníkmi z IT oblasti a získať zaujímavé výhry. Termín prihlasovania pre študentov je do 15. októbra 2018. S problémami z najlepších obecných zadaní sa zoznámia prihlásené študentské tímy a s pomocou IT odborníkov budú pripravovať realizačné projekty. Víťazné tímy s najlepšími riešeniami získajú zaujímavé finančné výhry spolu v hodnote až 10 000 €, ale aj neopakovateľnú príležitosť zúčastniť sa jednej z najväčších CRM konferencií v zahraničí – Resco.next 2019.

Z papiera rovno do praxe

Vďaka múdrym hlavám študentov tak v priebehu pár mesiacov môže viacero obcí či miest na Slovensku získať SMART riešenie zdarma. Víťazné študentské projekty budú plne realizovateľné a aplikovateľné na daný problém prostredníctvom najnovšej IoT technológie. Zástupcovia samospráv tak ušetria významné financie, ktoré by do vypracovania projektu inak investovali.

Aplikácia Lepšia obec môže prepojiť a pomôcť zefektívniť všetko, čo už samospráva v praxi používa. Spoluzakladatelia technologickej firmy RESCO Eduard Kirchner a Radomír Vozár vysvetľujú, čo ich viedlo k takej skvelej ponuke pre naše mestá a obce: „Aj keď sme sa obchodne významne etablovali vo svete, a nie na Slovensku, stále sme tu doma. Toto prostredie nám umožnilo vyrásť na celosvetovo známu firmu. To, že naše riešenie ponúkame zdarma, je naším spätným darom.“

Všetky dôležité informácie o organizátorovi súťaže, trvaní a časovom harmonograme, účastníkoch, prihlasovaní, výbere, kritériách hodnotenia, výhrach atď. nájdete na webovej stránke www.lepšiaobec.sk. Registrácia prebieha elektronicky prostredníctvom zverejnených formulárov.